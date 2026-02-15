Москвичей предупредили об аномальных снегопадах

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Балканский циклон обрушится на Москву аномальными снегопадами в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Прошедшая оттепель и дожди существенно "подъели" московские сугробы. Так, на опорной метеостанции ВДНХ высота снежного покрова за двое суток уменьшилась на 14 сантиметров: с 57 до 43. На Балчуге сейчас 48 сантиметров, в Тушино — 51, МГУ — 54. Однако под утро воскресенья ударили морозы до минус 9,4, по области — до минус 12,1, и бурный процесс снеготаяния прекратился", — рассказал он.

Специалист уточнил, что зимняя погода вернется не только похолоданием, но и снежным ненастьем, которое обрушится уже в начале недели.

"Суровый балканский циклон уже в ночь на понедельник обрушится мощными снегопадами и метелями на юго-запад Центрального федерального округа <…>. Под утро армада снеговых туч, смещаясь с курсом на северо-восток, достигнет Центральной России. Зацепит аномальным снегом — до 75 процентов месячной нормы — юг и восток Подмосковья : в Серебряных Прудах за 24 часа выпадет 26 миллиметров осадков, в Зарайске — 23, Кашире — 20, Черустях — 18. Прирост снежного покрова составит 17-22 сантиметра", — отметил Тишковец.

По Москве спирали снеговых туч пройдут по касательной. С утра понедельника в столице начнется снег, который с каждым часом будет усиливаться, пик его интенсивности придется на середину дня — в городе ожидается до семи-десяти миллиметров осадков, снежный покров вырастет с 43 до 54 сантиметров на метеостанции ВДНХ.

« "При этом будет задувать северо-восточный ветер в порывах до 12 метров в секунду. Поднимется метель с ухудшением видимости до двух-трех километров, на юге Подмосковья — до километра и менее, на дорогах — снежные переметы. На термометрах в течение суток — от минус 10-13, что на четыре-шесть градусов ниже климатической нормы, но из-за холодного ветра в ощущениях будет казаться, что на улице стоит 20-градусный мороз", — подчеркнул Тишковец.

К полуночи снегопады прекратятся, и с наступлением вторника благодаря влиянию скандинавского антициклона погода в Москве улучшится.

"Среда на фоне погожего антициклонального влияния в столичном регионе будет бесснежной и самой холодной. В сумерках в Москве воздух остынет до минус 17-20, после обеда — минус семи-десяти. Вечером погода начнет портиться — на юго-западе ЦФО возобновятся снегопады, в Черноземье — ледяные дожди", — уточнил синоптик.

В четверг очередной циклон балканского происхождения завалит уже всю Центральную Россию интенсивными снегопадами. В Москве ожидается до 15 миллиметров осадков, из-за чего снежный покров повысится еще примерно на семь сантиметров. На юге Подмосковья снова будет больше всего снега — до 18 миллиметров осадков.

« "Температура воздуха в столице повысится до минус пяти-восьми. Самые сильные снегопады 19 февраля обрушатся на запад Черноземья (Курская и Белгородская области), Центральную Россию, Верхневолжье и Вологодчину", — добавил Тишковец.