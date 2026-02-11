Рейтинг@Mail.ru
Синоптик рассказал, когда в Москву вернется зимняя погода - РИА Новости, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:54 11.02.2026
https://ria.ru/20260211/moskva-2073783555.html
Синоптик рассказал, когда в Москву вернется зимняя погода
Синоптик рассказал, когда в Москву вернется зимняя погода - РИА Новости, 11.02.2026
Синоптик рассказал, когда в Москву вернется зимняя погода
Зимняя погода вернется в Москву на следующей неделе после оттепели, во вторник ожидается метель, сообщил в среду РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T22:54:00+03:00
2026-02-11T22:54:00+03:00
общество
москва
евгений тишковец
погода
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1a/2064771126_0:181:2997:1867_1920x0_80_0_0_bd17ab5693b298356c8f000fb4666156.jpg
https://ria.ru/20260206/moskva-2072633741.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1a/2064771126_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_d04a07080b60d14602bb6f4f41e82e8c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, евгений тишковец, погода
Общество, Москва, Евгений Тишковец, Погода
Синоптик рассказал, когда в Москву вернется зимняя погода

Синоптик Тишковец: зимняя погода вернется в Москву после оттепели

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкСнежная погода в Москве
Снежная погода в Москве - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Снежная погода в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Зимняя погода вернется в Москву на следующей неделе после оттепели, во вторник ожидается метель, сообщил в среду РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Ранее Тишковец сообщил РИА Новости, что в четверг температурный фон станет мягким и вечером, после 21.00, наступит первая в этом году оттепель.
"В начале следующей недели репетиция весны в течение двух-трех суток завершится, и зима вновь вернет свои позиции. В понедельник, в тыловой части циклона, задуют северные ветры, и под утро подморозит до минус 5 - минус 8 градусов, во вторник уже до 9 - 12 градусов мороза, что близко к показателям февраля, а днем минус 3 - минус 6 и минус 6 - минус 9, соответственно. Пройдут кратковременные снегопады, разыграется метель", - рассказал синоптик.
Люди на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Синоптик рассказал, когда в Москву придет плюсовая температура
6 февраля, 11:16
 
ОбществоМоскваЕвгений ТишковецПогода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала