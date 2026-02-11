https://ria.ru/20260211/moskva-2073783555.html
Синоптик рассказал, когда в Москву вернется зимняя погода
Синоптик рассказал, когда в Москву вернется зимняя погода - РИА Новости, 11.02.2026
Синоптик рассказал, когда в Москву вернется зимняя погода
Зимняя погода вернется в Москву на следующей неделе после оттепели, во вторник ожидается метель, сообщил в среду РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T22:54:00+03:00
2026-02-11T22:54:00+03:00
2026-02-11T22:54:00+03:00
общество
москва
евгений тишковец
погода
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1a/2064771126_0:181:2997:1867_1920x0_80_0_0_bd17ab5693b298356c8f000fb4666156.jpg
https://ria.ru/20260206/moskva-2072633741.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1a/2064771126_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_d04a07080b60d14602bb6f4f41e82e8c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, евгений тишковец, погода
Общество, Москва, Евгений Тишковец, Погода
Синоптик рассказал, когда в Москву вернется зимняя погода
Синоптик Тишковец: зимняя погода вернется в Москву после оттепели
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Зимняя погода вернется в Москву на следующей неделе после оттепели, во вторник ожидается метель, сообщил в среду РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Ранее Тишковец
сообщил РИА Новости, что в четверг температурный фон станет мягким и вечером, после 21.00, наступит первая в этом году оттепель.
"В начале следующей недели репетиция весны в течение двух-трех суток завершится, и зима вновь вернет свои позиции. В понедельник, в тыловой части циклона, задуют северные ветры, и под утро подморозит до минус 5 - минус 8 градусов, во вторник уже до 9 - 12 градусов мороза, что близко к показателям февраля, а днем минус 3 - минус 6 и минус 6 - минус 9, соответственно. Пройдут кратковременные снегопады, разыграется метель", - рассказал синоптик.