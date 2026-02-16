Рейтинг@Mail.ru
Синоптик рассказал, когда в Москве снова пойдет снег - РИА Новости, 16.02.2026
10:14 16.02.2026 (обновлено: 12:03 16.02.2026)
Синоптик рассказал, когда в Москве снова пойдет снег
Следующий снег придет в Москву в ночь на четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 16.02.2026
общество, москва, михаил леус, снегопад в москве
Общество, Москва, Михаил Леус, Снегопад в Москве
Синоптик рассказал, когда в Москве снова пойдет снег

Синоптик Леус: следующий снег придет в Москву в ночь на четверг

© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкСотрудник коммунальных служб убирает снег в Москве
Сотрудник коммунальных служб убирает снег в Москве
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Следующий снег придет в Москву в ночь на четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Нас ждут два дня достаточно спокойные в плане осадков, погоды морозной. А следующий снег придет в столицу в ночь на четверг", - рассказал Леус.
ОбществоМоскваМихаил ЛеусСнегопад в Москве
 
 
