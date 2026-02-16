https://ria.ru/20260216/moskva-2074621288.html
Синоптик рассказал, когда в Москве снова пойдет снег
Синоптик рассказал, когда в Москве снова пойдет снег
Следующий снег придет в Москву в ночь на четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 16.02.2026
