Рейтинг@Mail.ru
Синоптик рассказал, когда в Москве наступит весна - РИА Новости, 10.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:24 10.02.2026
https://ria.ru/20260210/moskva-2073357827.html
Синоптик рассказал, когда в Москве наступит весна
Синоптик рассказал, когда в Москве наступит весна - РИА Новости, 10.02.2026
Синоптик рассказал, когда в Москве наступит весна
Климатическая весна, то есть устойчивый переход среднесуточной температуры через нулевую отметку в сторону положительных значений, вероятно, наступит в Москве... РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T08:24:00+03:00
2026-02-10T08:24:00+03:00
общество
москва
михаил леус
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0d/2010972090_0:0:3136:1764_1920x0_80_0_0_3cd30973de52f9a2de1c9299dad77fd4.jpg
https://ria.ru/20260203/moskva-2071821758.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0d/2010972090_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_0a0557680bdc4e14fc4a4cd9cfd86061.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, михаил леус
Общество, Москва, Михаил Леус
Синоптик рассказал, когда в Москве наступит весна

Синоптик Леус: климатическая весна в Москве ожидается 21 марта

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкВерба
Верба - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Верба. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Климатическая весна, то есть устойчивый переход среднесуточной температуры через нулевую отметку в сторону положительных значений, вероятно, наступит в Москве 21 марта, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Климатическая весна наступает каждый год одинаково в зависимости от климатических характеристик. В Москве этот период, то есть устойчивый переход среднесуточной температуры через нулевую отметку в сторону положительных значений, приходится на 21 марта. В этом году, скорее всего, климатическая весна придет в это время", - рассказал Леус.
Синоптик уточнил, что говорить о начале метеорологической весны не стоит, пока снежный покров в столице полностью не растает.
Иностранные туристы во время снегопада на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Вильфанд опроверг сообщения о снегопаде до конца февраля в Москве
3 февраля, 00:35
 
ОбществоМоскваМихаил Леус
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала