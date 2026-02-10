https://ria.ru/20260210/moskva-2073357827.html
Синоптик рассказал, когда в Москве наступит весна
Синоптик рассказал, когда в Москве наступит весна - РИА Новости, 10.02.2026
Синоптик рассказал, когда в Москве наступит весна
Климатическая весна, то есть устойчивый переход среднесуточной температуры через нулевую отметку в сторону положительных значений, вероятно, наступит в Москве... РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T08:24:00+03:00
2026-02-10T08:24:00+03:00
2026-02-10T08:24:00+03:00
общество
москва
михаил леус
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0d/2010972090_0:0:3136:1764_1920x0_80_0_0_3cd30973de52f9a2de1c9299dad77fd4.jpg
https://ria.ru/20260203/moskva-2071821758.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0d/2010972090_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_0a0557680bdc4e14fc4a4cd9cfd86061.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, михаил леус
Общество, Москва, Михаил Леус
Синоптик рассказал, когда в Москве наступит весна
Синоптик Леус: климатическая весна в Москве ожидается 21 марта