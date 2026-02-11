Раскрыто, как обильные снегопады отразятся на урожае в России

"Повышенные снегозапасы — это страховка от засухи. Почва получит дополнительное увлажнение", — отметил эксперт, добавив, что потенциал урожая вырос в сравнении с тем же периодом 2025 года.

Однако в некоторых районах сохраняется риск выпревания посевов из-за возможной ледяной корки. Она может появиться из-за “температурных качелей”, когда морозы сменяются оттепелью и наоборот.

Главным фактором реализации урожайного потенциала, по словам Биждова, станет характер весеннего снеготаяния и погода в начале вегетации. То есть, с какой скоростью будет таять снег, и какая погода установится весной.