Раскрыто, как обильные снегопады отразятся на урожае в России - РИА Новости, 11.02.2026
03:18 11.02.2026
Раскрыто, как обильные снегопады отразятся на урожае в России
Обильные снегопады повышают шанс на высокий урожай озимых в России, но несут точечные угрозы, рассказал агентству “Прайм” президент Национального союза... РИА Новости, 11.02.2026
россия, корней биждов, национальный союз агростраховщиков, экономика
Россия, Корней Биждов, Национальный союз агростраховщиков, Экономика
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкУборка снега коммунальными службами во время снегопада
Уборка снега коммунальными службами во время снегопада - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Уборка снега коммунальными службами во время снегопада. Архивное фото
МОСКВА,11 фев — РИА Новости. Обильные снегопады повышают шанс на высокий урожай озимых в России, но несут точечные угрозы, рассказал агентству “Прайм” президент Национального союза агростраховщиков Корней Биждов.
"Повышенные снегозапасы — это страховка от засухи. Почва получит дополнительное увлажнение", — отметил эксперт, добавив, что потенциал урожая вырос в сравнении с тем же периодом 2025 года.
Однако в некоторых районах сохраняется риск выпревания посевов из-за возможной ледяной корки. Она может появиться из-за “температурных качелей”, когда морозы сменяются оттепелью и наоборот.
Главным фактором реализации урожайного потенциала, по словам Биждова, станет характер весеннего снеготаяния и погода в начале вегетации. То есть, с какой скоростью будет таять снег, и какая погода установится весной.
Сотрудник коммунальной службы чистит от снега дорогу - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Адвокат объяснила, как вернуть деньги за плохую уборку снега
24 января, 03:10
 
Россия Корней Биждов Национальный союз агростраховщиков Экономика
 
 
