Синоптик назвал регионы, в которых выросли гигантские сугробы

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Гигантские сугробы выросли в Кировской, Нижегородской и Рязанской областях, а также в Башкирии, Пермском крае, Татарстане и Удмуртии, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.