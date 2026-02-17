Рейтинг@Mail.ru
Синоптик назвал регионы, в которых выросли гигантские сугробы - РИА Новости, 17.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:52 17.02.2026 (обновлено: 11:53 17.02.2026)
https://ria.ru/20260217/sugroby-2074914958.html
Синоптик назвал регионы, в которых выросли гигантские сугробы
Синоптик назвал регионы, в которых выросли гигантские сугробы - РИА Новости, 17.02.2026
Синоптик назвал регионы, в которых выросли гигантские сугробы
Гигантские сугробы выросли в Кировской, Нижегородской и Рязанской областях, а также в Башкирии, Пермском крае, Татарстане и Удмуртии, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T11:52:00+03:00
2026-02-17T11:53:00+03:00
общество
рязанская область
пермский край
кировское (донецкая область)
евгений тишковец
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/11/1921845212_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f5d84eb723378c397e4bfa2e1c0fbf67.jpg
https://ria.ru/20260216/teplo-2074665555.html
рязанская область
пермский край
кировское (донецкая область)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/11/1921845212_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b4cb0b4ba1f88dc617379f231d0aa0b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, рязанская область, пермский край, кировское (донецкая область), евгений тишковец
Общество, Рязанская область, Пермский край, Кировское (Донецкая область), Евгений Тишковец
Синоптик назвал регионы, в которых выросли гигантские сугробы

Тишковец: гигантские сугробы выросли в Кировской области, Башкирии и Татарстане

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкКазанский Кремль во время метели
Казанский Кремль во время метели - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Казанский Кремль во время метели. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Гигантские сугробы выросли в Кировской, Нижегородской и Рязанской областях, а также в Башкирии, Пермском крае, Татарстане и Удмуртии, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Гигантские сугробы выросли в Кировской области (Нолинск – 111 сантиметров), Башкирии (Бакалы – 108 сантиметров), Пермском крае (Губаха – 108 сантиметров), Нижегородской области (Шахунья – 96 сантиметров), Татарстане (Вязовые – 95 сантиметров), Удмуртии (Чебоксары – 91 сантиметр), Рязанской области (Старожилово – 72 сантиметра)", - рассказал Тишковец.
Также он отметил, что в Москве в результате прошедших снегопадов высота снежного покрова на 20% превышает норму.
Молодые люди на Чистопрудном бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Синоптики назвали сроки прихода тепла и солнца в Москву
16 февраля, 15:40
 
ОбществоРязанская областьПермский крайКировское (Донецкая область)Евгений Тишковец
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала