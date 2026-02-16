Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной думы России. 14 июня 2017 года

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. О том, что мир стоит на пороге глобальных перемен, говорили еще десятилетия назад совершенно разные люди — болгарская ясновидящая, российский политик и малоизвестный сербский монах.

Что они предсказывали о будущем? И насколько их прогнозы реальны?

Ванга: "держава, которая сгинет"

Болгарская провидица Ванга умерла в 1996-м, но ее слова продолжают цитировать. Правда, с оговоркой: точных записей ее пророчеств почти не сохранилось. Большинство из того, что мы знаем, — это пересказы людей, которые ее знали.

Ей приписывают фразу: "Та держава, которая объявится против России, проиграет войну и сгинет". Также говорят, что она предсказала укрепление России как духовного и экономического центра мира.

Отдельно упоминается ее пророчество о "конфликте в Европе", который уничтожит население континента через болезни, голод и "черную тень". Интерпретаторы связывают это с миграционным кризисом, энергетическим коллапсом и ростом радикальных настроений, которые действительно охватили Европу в последние годы.

Сербский старец: новый миропорядок

Малоизвестный в России старец Стефан Карульский, скончавшийся в 2001-м, тоже оставил предсказания о судьбе мира. Но проблема все та же: точных текстов пророчеств нет, только устные пересказы.

По его словам , НАТО ослабнет из-за внутренних разногласий, а Россия возглавит новый мировой порядок. Если смотреть на сегодняшнюю геополитику, картина начинает складываться. Внутренние разногласия в НАТО — уже не прогноз, а реальность.

Кроме того, он предсказывал природные катаклизмы в США — в частности, "большую воду" на западном побережье.

Владимир Жириновский: союз трех

Владимир Жириновский умер в апреле 2022-го. Владимир Путин подчеркивал : "Прогнозы лидера ЛДПР основывались на анализе, а не на мистике". Жириновский не был ясновидящим. Он был геополитическим аналитиком, который умел видеть долгосрочные тренды там, где другие замечали только сиюминутную конъюнктуру.

Что он предсказал и что сбылось:

Возвращение Крыма — говорил об этом еще в 90-е;

Победу Обамы на выборах — предсказал задолго до голосования;

Усиление роли Китая — называл его будущим центром силы;

Победу Трампа в 2024 году — известно, что и это сбылось.

В 2025-м помощник Жириновского Борис Чернышов обнародовал записку, написанную лидером ЛДПР в 2017-м. В ней содержалась фраза: "2025 — объединение Русского мира в границах СССР как минимум", с намеком на союз России с Турцией и Ираном против НАТО.

Президент России Владимир Путин, президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган и президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани во время четвертой трехсторонней встречи глав государств — гарантов астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию

Записка была сделана в период нейтральных отношений между Москвой и Анкарой. Идея стратегического союза трех держав выглядела тогда фантастической.

Сегодня ситуация изменилась. Турция все активнее дистанцируется от НАТО. Иран укрепляет связи с Россией. Формируется новая ось влияния на Ближнем Востоке и в Евразии.

В 2008-м Жириновский предсказывал , что к 2028 году Россия, Турция и Иран объединятся, создадут общую русскоязычную медиасреду и будут противостоять западному влиянию. До 2028-го теперь остается всего два года.

Крах НАТО: прогноз или неизбежность?

Логотип НАТО

В 1999-м в Совете Европы Жириновский заявил , что противостояние с Россией — главная цель НАТО. Он предсказывал расширение альянса на восток и его последующее ослабление из-за внутренних конфликтов.

В 2018-м говорил о "Сталинградской битве в центре Европы" и полном разгроме натовских армий. В 2021-м — что НАТО потеряет влияние на постсоветском пространстве, а украинский режим рухнет.

Что происходит сейчас? Внутри альянса нарастают противоречия. Турция блокирует ключевые решения. Венгрия открыто выступает против поставок оружия Украине. США все больше сосредоточены на собственных проблемах. НАТО не рухнул формально. Но его единство под вопросом.

Флаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште

Что дальше?

И Ванга, и сербский старец, и Жириновский говорили о кризисе Европы. Но описывали его по-разному.

Ванга предсказывала болезни, голод и "черную тень". Стефан Карульский говорил о природных катаклизмах и внутренних разногласиях. Жириновский был конкретнее: распад НАТО, экономический коллапс. В его видении Европа превращалась из субъекта в объект геополитики.

Европа действительно переживает сложный период: энергетическая перестройка, трансформация промышленности, напряженные дебаты о миграции. Регион становится важной точкой глобальной конкуренции и балансирования интересов.

Актеры во время акции у здания Европейского парламента в Брюсселе