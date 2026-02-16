МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. О том, что мир стоит на пороге глобальных перемен, говорили еще десятилетия назад совершенно разные люди — болгарская ясновидящая, российский политик и малоизвестный сербский монах.
Что они предсказывали о будущем? И насколько их прогнозы реальны?
Ванга: "держава, которая сгинет"
Болгарская провидица Ванга умерла в 1996-м, но ее слова продолжают цитировать. Правда, с оговоркой: точных записей ее пророчеств почти не сохранилось. Большинство из того, что мы знаем, — это пересказы людей, которые ее знали.
Ей приписывают фразу: "Та держава, которая объявится против России, проиграет войну и сгинет". Также говорят, что она предсказала укрепление России как духовного и экономического центра мира.
Отдельно упоминается ее пророчество о "конфликте в Европе", который уничтожит население континента через болезни, голод и "черную тень". Интерпретаторы связывают это с миграционным кризисом, энергетическим коллапсом и ростом радикальных настроений, которые действительно охватили Европу в последние годы.
Сербский старец: новый миропорядок
Малоизвестный в России старец Стефан Карульский, скончавшийся в 2001-м, тоже оставил предсказания о судьбе мира. Но проблема все та же: точных текстов пророчеств нет, только устные пересказы.
По его словам, НАТО ослабнет из-за внутренних разногласий, а Россия возглавит новый мировой порядок. Если смотреть на сегодняшнюю геополитику, картина начинает складываться. Внутренние разногласия в НАТО — уже не прогноз, а реальность.
Кроме того, он предсказывал природные катаклизмы в США — в частности, "большую воду" на западном побережье.
Владимир Жириновский: союз трех
Владимир Жириновский умер в апреле 2022-го. Владимир Путин подчеркивал: "Прогнозы лидера ЛДПР основывались на анализе, а не на мистике". Жириновский не был ясновидящим. Он был геополитическим аналитиком, который умел видеть долгосрочные тренды там, где другие замечали только сиюминутную конъюнктуру.
Что он предсказал и что сбылось:
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский выступает на съезде партии ЛДПР. 20 декабря 2017 года
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский выступает на съезде партии ЛДПР. 20 декабря 2017 года
- Возвращение Крыма — говорил об этом еще в 90-е;
- Победу Обамы на выборах — предсказал задолго до голосования;
- Усиление роли Китая — называл его будущим центром силы;
- Победу Трампа в 2024 году — известно, что и это сбылось.
В 2025-м помощник Жириновского Борис Чернышов обнародовал записку, написанную лидером ЛДПР в 2017-м. В ней содержалась фраза: "2025 — объединение Русского мира в границах СССР как минимум", с намеком на союз России с Турцией и Ираном против НАТО.
© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин, президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган и президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани во время четвертой трехсторонней встречи глав государств — гарантов астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию
Президент России Владимир Путин, президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган и президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани во время четвертой трехсторонней встречи глав государств — гарантов астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию
Записка была сделана в период нейтральных отношений между Москвой и Анкарой. Идея стратегического союза трех держав выглядела тогда фантастической.
Сегодня ситуация изменилась. Турция все активнее дистанцируется от НАТО. Иран укрепляет связи с Россией. Формируется новая ось влияния на Ближнем Востоке и в Евразии.
В 2008-м Жириновский предсказывал, что к 2028 году Россия, Турция и Иран объединятся, создадут общую русскоязычную медиасреду и будут противостоять западному влиянию. До 2028-го теперь остается всего два года.
Крах НАТО: прогноз или неизбежность?
© AP Photo / Jonathan ErnstЛоготип НАТО
© AP Photo / Jonathan Ernst
Логотип НАТО
В 1999-м в Совете Европы Жириновский заявил, что противостояние с Россией — главная цель НАТО. Он предсказывал расширение альянса на восток и его последующее ослабление из-за внутренних конфликтов.
В 2018-м говорил о "Сталинградской битве в центре Европы" и полном разгроме натовских армий. В 2021-м — что НАТО потеряет влияние на постсоветском пространстве, а украинский режим рухнет.
© AP Photo / Denes ErdosФлаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште
© AP Photo / Denes Erdos
Флаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште
Что дальше?
И Ванга, и сербский старец, и Жириновский говорили о кризисе Европы. Но описывали его по-разному.
Ванга предсказывала болезни, голод и "черную тень". Стефан Карульский говорил о природных катаклизмах и внутренних разногласиях. Жириновский был конкретнее: распад НАТО, экономический коллапс. В его видении Европа превращалась из субъекта в объект геополитики.
Европа действительно переживает сложный период: энергетическая перестройка, трансформация промышленности, напряженные дебаты о миграции. Регион становится важной точкой глобальной конкуренции и балансирования интересов.
© AP Photo / Virginia MayoАктеры во время акции у здания Европейского парламента в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Актеры во время акции у здания Европейского парламента в Брюсселе
Можно спорить о трактовках и датах "пророчеств". Но факт остается фактом: три разных человека, не связанных друг с другом, говорили о схожих сценариях. И это совпадение выглядит как минимум любопытным. Слишком уж совпадает направление их прогнозов, чтобы полностью списать это на случайность.