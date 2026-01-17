Рейтинг@Mail.ru
Раскрыто еще одно предсказание Жириновского об Иране и судьбе мира - РИА Новости, 17.01.2026
09:45 17.01.2026
https://ria.ru/20260117/zhirinovskiy-2068383826.html
Раскрыто еще одно предсказание Жириновского об Иране и судьбе мира
Раскрыто еще одно предсказание Жириновского об Иране и судьбе мира - РИА Новости, 17.01.2026
Раскрыто еще одно предсказание Жириновского об Иране и судьбе мира
Как и всегда, аудиторию поразила точность пророчеств политика. Но когда Владимир Жириновский произносил эти слова, ему мало кто верил. Время все расставило на... РИА Новости, 17.01.2026
2026-01-17T09:45:00+03:00
2026-01-17T09:45:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/16/1574726923_0:0:2712:1526_1920x0_80_0_0_c992bda12d0889d0d672d23ace408e0d.jpg
Раскрыто еще одно предсказание Жириновского об Иране и судьбе мира

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВладимир Жириновский на пленарном заседании Государственной думы
Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной думы - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной думы
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Как и всегда, аудиторию поразила точность пророчеств политика. Но когда Владимир Жириновский произносил эти слова, ему мало кто верил. Время все расставило на свои места.

Поворот событий

Видео, опубликованное журналистом Русланом Осташко в его телеграм-канале, демонстрирует политика в привычной, харизматичной манере, рассуждающего о судьбоносных событиях. В центре его прогноза — удар по Ирану и последующая фундаментальная перестройка мироустройства.
"Наш президент и американский сядут в Сочи и договорятся. Вместо Ялты будет Сочи. Мы на двоих разделим ситуацию в мире, чтобы не было мракобесия, насилия, террора", — заявлял Жириновский.
© AP Photo / Jose Luis MaganaАкции против удара США по объектам в Иране возле Белого дома в Вашингтоне
Акции протеста против против удара США по объектам в Иране возле Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© AP Photo / Jose Luis Magana
Акции против удара США по объектам в Иране возле Белого дома в Вашингтоне
В своей типичной, полной образов манере он предрекал, что такой поворот событий вызовет скачок нефтяных цен до 120 долларов за баррель, что принесет выгоду России. Китай в это время, по его мнению, мог столкнуться с экономическими трудностями.

Главный секрет пророчеств Жириновского

Однако, как не раз отмечали политологи и оппоненты, сила прогнозов Владимира Жириновского заключалась не в эзотерике, а в глубоком, хотя и экстравагантно поданном, анализе глобальных процессов.
"Прогнозы лидера ЛДПР основывались на анализе, а не на мистике", — говорил о нем Владимир Путин. Статистика сбываемости его предсказаний действительно впечатляет: около половины из них нашли свое отражение в реальности.
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент США Барак Обама
Президент США Барак Обама - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Президент США Барак Обама
Жириновский точно предсказал возвращение Крыма, победу Барака Обамы на президентских выборах, усиление роли Китая. Были и ошибки, но ключевым в его наследии является системность построения целостной картины будущего миропорядка, в которой западная гегемония сменяется биполярным или иным многополярным устройством.
В контексте его видения Иран выступал не случайным игроком, а своеобразным триггером глобальных перемен. Еще в 2019 году он предсказывал войну Ирана с Израилем, поддерживаемым США, с возможностью применения ядерного оружия.
По его мнению, именно этот конфликт мог бы отодвинуть на второй план другие кризисы, включая украинский, и заставить великие державы кардинально пересмотреть правила игры. Интересно, что его сбывшееся предсказание о победе Дональда Трампа на выборах 2024-го напрямую коррелирует с усилением антииранской риторики в Вашингтоне. Это добавляет актуальности старому прогнозу.
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп во время выступления в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп во время выступления в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп во время выступления в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида

От судьбы НАТО до союзов будущего

Многие тезисы Жириновского, высказанные за десятилетия, сегодня читаются как детальный анализ нынешних тенденций. Еще в 1999 году, выступая в Совете Европы, он называл противостояние с Россией главной целью НАТО, предсказывая одновременно расширение альянса и его последующее ослабление из-за внутренних противоречий.
Позже, в 2018-м, он говорил о "Сталинградской битве в центре Европы" и военном поражении НАТО, а в 2021 году утверждал, что альянс потеряет влияние на постсоветском пространстве, а "украинский режим рухнет".
Отдельного внимания заслуживает его видение новых альянсов. В 2008 году Жириновский предсказал, что через 20 лет, к 2028-му, сформируется объединение России, Турции и Ирана. По его словам, этот блок создаст общую русскоязычную медиасреду и станет мощным противовесом западному влиянию.
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСергей Лавров и главы МИД Турции и Ирана
Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Швейцарию - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Сергей Лавров и главы МИД Турции и Ирана
Эта идея, несмотря на всю кажущуюся футуристичность, перекликается с наблюдаемым сегодня усилением многостороннего взаимодействия между этими странами в рамках различных форматов, таких как "Астанинский процесс" по Сирии.

Разница между Вангой и Жириновским

Любопытно, что прогнозы Владимира Жириновского в массовом сознании часто ставятся в один ряд с предсказаниями мистиков и провидцев, в частности болгарской ясновидящей Ванги и сербского старца Стефана Карульского.
Их голоса, как правило, доходят до широкой аудитории в виде пересказов и интерпретаций, часто слабо документированных. Ванге, например, приписывают слова об укреплении России как духовного и экономического центра:
"Та держава, которая объявится против России, проиграет войну и сгинет".
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВоеннослужащие во время учений Тихоокеанского флота на полигоне Клерк в Приморском крае
Военнослужащие во время учений Тихоокеанского флота на полигоне Клерк в Приморском крае - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Военнослужащие во время учений Тихоокеанского флота на полигоне Клерк в Приморском крае
Старец Стефан Карульский, в свою очередь, предрекал ослабление НАТО из-за внутренних разногласий и лидерство России в новом мировом порядке.
Несмотря на разность источников и методов (аналитический расчет против духовного прозрения), в этих нарративах обнаруживаются пересекающиеся темы: кризис Запада и НАТО, возвышение России, глобальные потрясения, ведущие к переделу сфер влияния.
Если Ванга в своих туманных формулировках говорила о конфликте, болезнях и голоде в Европе, то Жириновский был конкретнее, описывая распад альянсов, экономический крах и утрату Европой политической субъектности, превращение ее из игрока в объект геополитики.
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРуководитель фракции ЛДПР в Государственной думе Владимир Жириновский
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной думе Владимир Жириновский
 
 
 
