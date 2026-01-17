Раскрыто еще одно предсказание Жириновского об Иране и судьбе мира

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Как и всегда, аудиторию поразила точность пророчеств политика. Но когда Владимир Жириновский произносил эти слова, ему мало кто верил. Время все расставило на свои места.
Поворот событий
Видео, опубликованное журналистом Русланом Осташко в его телеграм-канале, демонстрирует политика в привычной, харизматичной манере, рассуждающего о судьбоносных событиях. В центре его прогноза — удар по Ирану и последующая фундаментальная перестройка мироустройства.
"Наш президент и американский сядут в Сочи и договорятся. Вместо Ялты будет Сочи. Мы на двоих разделим ситуацию в мире, чтобы не было мракобесия, насилия, террора", — заявлял Жириновский.
Акции против удара США по объектам в Иране возле Белого дома в Вашингтоне
Акции против удара США по объектам в Иране возле Белого дома в Вашингтоне
В своей типичной, полной образов манере он предрекал, что такой поворот событий вызовет скачок нефтяных цен до 120 долларов за баррель, что принесет выгоду России. Китай в это время, по его мнению, мог столкнуться с экономическими трудностями.
Главный секрет пророчеств Жириновского
Однако, как не раз отмечали политологи и оппоненты, сила прогнозов Владимира Жириновского заключалась не в эзотерике, а в глубоком, хотя и экстравагантно поданном, анализе глобальных процессов.
"Прогнозы лидера ЛДПР основывались на анализе, а не на мистике", — говорил о нем Владимир Путин. Статистика сбываемости его предсказаний действительно впечатляет: около половины из них нашли свое отражение в реальности.
Президент США Барак Обама
Жириновский точно предсказал возвращение Крыма, победу Барака Обамы на президентских выборах, усиление роли Китая. Были и ошибки, но ключевым в его наследии является системность построения целостной картины будущего миропорядка, в которой западная гегемония сменяется биполярным или иным многополярным устройством.
В контексте его видения Иран выступал не случайным игроком, а своеобразным триггером глобальных перемен. Еще в 2019 году он предсказывал войну Ирана с Израилем, поддерживаемым США, с возможностью применения ядерного оружия.
По его мнению, именно этот конфликт мог бы отодвинуть на второй план другие кризисы, включая украинский, и заставить великие державы кардинально пересмотреть правила игры. Интересно, что его сбывшееся предсказание о победе Дональда Трампа на выборах 2024-го напрямую коррелирует с усилением антииранской риторики в Вашингтоне. Это добавляет актуальности старому прогнозу.
Дональд Трамп во время выступления в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида
Дональд Трамп во время выступления в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида
От судьбы НАТО до союзов будущего
Многие тезисы Жириновского, высказанные за десятилетия, сегодня читаются как детальный анализ нынешних тенденций. Еще в 1999 году, выступая в Совете Европы, он называл противостояние с Россией главной целью НАТО, предсказывая одновременно расширение альянса и его последующее ослабление из-за внутренних противоречий.
Позже, в 2018-м, он говорил о "Сталинградской битве в центре Европы" и военном поражении НАТО, а в 2021 году утверждал, что альянс потеряет влияние на постсоветском пространстве, а "украинский режим рухнет".
Отдельного внимания заслуживает его видение новых альянсов. В 2008 году Жириновский предсказал, что через 20 лет, к 2028-му, сформируется объединение России, Турции и Ирана. По его словам, этот блок создаст общую русскоязычную медиасреду и станет мощным противовесом западному влиянию.
Сергей Лавров и главы МИД Турции и Ирана
Эта идея, несмотря на всю кажущуюся футуристичность, перекликается с наблюдаемым сегодня усилением многостороннего взаимодействия между этими странами в рамках различных форматов, таких как "Астанинский процесс" по Сирии.
Разница между Вангой и Жириновским
Любопытно, что прогнозы Владимира Жириновского в массовом сознании часто ставятся в один ряд с предсказаниями мистиков и провидцев, в частности болгарской ясновидящей Ванги и сербского старца Стефана Карульского.
Их голоса, как правило, доходят до широкой аудитории в виде пересказов и интерпретаций, часто слабо документированных. Ванге, например, приписывают слова об укреплении России как духовного и экономического центра:
"Та держава, которая объявится против России, проиграет войну и сгинет".
Военнослужащие во время учений Тихоокеанского флота на полигоне Клерк в Приморском крае
Военнослужащие во время учений Тихоокеанского флота на полигоне Клерк в Приморском крае
Старец Стефан Карульский, в свою очередь, предрекал ослабление НАТО из-за внутренних разногласий и лидерство России в новом мировом порядке.
Несмотря на разность источников и методов (аналитический расчет против духовного прозрения), в этих нарративах обнаруживаются пересекающиеся темы: кризис Запада и НАТО, возвышение России, глобальные потрясения, ведущие к переделу сфер влияния.
Если Ванга в своих туманных формулировках говорила о конфликте, болезнях и голоде в Европе, то Жириновский был конкретнее, описывая распад альянсов, экономический крах и утрату Европой политической субъектности, превращение ее из игрока в объект геополитики.
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной думе Владимир Жириновский
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной думе Владимир Жириновский