Раскрыто еще одно предсказание Жириновского об Иране и судьбе мира

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Как и всегда, аудиторию поразила точность пророчеств политика. Но когда Владимир Жириновский произносил эти слова, ему мало кто верил. Время все расставило на свои места.

Поворот событий

Видео, опубликованное журналистом Русланом Осташко в его телеграм-канале, демонстрирует политика в привычной, харизматичной манере, рассуждающего о судьбоносных событиях. В центре его прогноза — удар по Ирану и последующая фундаментальная перестройка мироустройства.

"Наш президент и американский сядут в Сочи и договорятся. Вместо Ялты будет Сочи. Мы на двоих разделим ситуацию в мире, чтобы не было мракобесия, насилия, террора", — заявлял Жириновский.

© AP Photo / Jose Luis Magana Акции против удара США по объектам в Иране возле Белого дома в Вашингтоне © AP Photo / Jose Luis Magana Акции против удара США по объектам в Иране возле Белого дома в Вашингтоне

В своей типичной, полной образов манере он предрекал, что такой поворот событий вызовет скачок нефтяных цен до 120 долларов за баррель, что принесет выгоду России. Китай в это время, по его мнению, мог столкнуться с экономическими трудностями.

Главный секрет пророчеств Жириновского

Однако, как не раз отмечали политологи и оппоненты, сила прогнозов Владимира Жириновского заключалась не в эзотерике, а в глубоком, хотя и экстравагантно поданном, анализе глобальных процессов.

"Прогнозы лидера ЛДПР основывались на анализе, а не на мистике", — говорил о нем Владимир Путин. Статистика сбываемости его предсказаний действительно впечатляет: около половины из них нашли свое отражение в реальности.

Жириновский точно предсказал возвращение Крыма, победу Барака Обамы на президентских выборах, усиление роли Китая. Были и ошибки, но ключевым в его наследии является системность построения целостной картины будущего миропорядка, в которой западная гегемония сменяется биполярным или иным многополярным устройством.

В контексте его видения Иран выступал не случайным игроком, а своеобразным триггером глобальных перемен. Еще в 2019 году он предсказывал войну Ирана с Израилем, поддерживаемым США, с возможностью применения ядерного оружия.

По его мнению, именно этот конфликт мог бы отодвинуть на второй план другие кризисы, включая украинский, и заставить великие державы кардинально пересмотреть правила игры. Интересно, что его сбывшееся предсказание о победе Дональда Трампа на выборах 2024-го напрямую коррелирует с усилением антииранской риторики в Вашингтоне. Это добавляет актуальности старому прогнозу.

© AP Photo / Evan Vucci Дональд Трамп во время выступления в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида © AP Photo / Evan Vucci Дональд Трамп во время выступления в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида

От судьбы НАТО до союзов будущего

Многие тезисы Жириновского, высказанные за десятилетия, сегодня читаются как детальный анализ нынешних тенденций. Еще в 1999 году, выступая в Совете Европы, он называл противостояние с Россией главной целью НАТО, предсказывая одновременно расширение альянса и его последующее ослабление из-за внутренних противоречий.

Позже, в 2018-м, он говорил о "Сталинградской битве в центре Европы" и военном поражении НАТО, а в 2021 году утверждал, что альянс потеряет влияние на постсоветском пространстве, а "украинский режим рухнет".

Отдельного внимания заслуживает его видение новых альянсов. В 2008 году Жириновский предсказал, что через 20 лет, к 2028-му, сформируется объединение России, Турции и Ирана. По его словам, этот блок создаст общую русскоязычную медиасреду и станет мощным противовесом западному влиянию.

Эта идея, несмотря на всю кажущуюся футуристичность, перекликается с наблюдаемым сегодня усилением многостороннего взаимодействия между этими странами в рамках различных форматов, таких как "Астанинский процесс" по Сирии.

Разница между Вангой и Жириновским

Любопытно, что прогнозы Владимира Жириновского в массовом сознании часто ставятся в один ряд с предсказаниями мистиков и провидцев, в частности болгарской ясновидящей Ванги и сербского старца Стефана Карульского.

Их голоса, как правило, доходят до широкой аудитории в виде пересказов и интерпретаций, часто слабо документированных. Ванге, например, приписывают слова об укреплении России как духовного и экономического центра:

"Та держава, которая объявится против России, проиграет войну и сгинет".

Старец Стефан Карульский, в свою очередь, предрекал ослабление НАТО из-за внутренних разногласий и лидерство России в новом мировом порядке.

Несмотря на разность источников и методов (аналитический расчет против духовного прозрения), в этих нарративах обнаруживаются пересекающиеся темы: кризис Запада и НАТО, возвышение России, глобальные потрясения, ведущие к переделу сфер влияния.