Что предсказал России афонский старец Стефан

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Сорок лет назад афонский архимандрит Стефан Карульский записал пророчество, от которого мурашки бегут по коже. Он точно назвал 2025 год "точкой невозврата" для всего мира. По его словам, именно сейчас становится ясно — перемены необратимы. Но что будет дальше? И что серб, половину жизни проживший в пещере, предсказал для России?Агроном, который стал провидцемСтефан Милкович родился в Сербии в 1922 году. Учился на агронома, работал с землей, растениями. Обычная судьба обычного парня из славянского поселения. Но война все изменила.Духовные искания привели молодого человека в монастырь Туман, где жило много русских монахов — беженцев после революции 1917 года. Там Стефан познакомился с древней традицией русского старчества.Весной 1945 года случилось то, что навсегда определило его путь. Коммунисты приговорили Стефана к расстрелу как предателя. Привели к стене, солдаты зарядили ружья. И тут будущий старец услышал незнакомый женский голос — и побежал."Я принялся бежать и усиленно молиться. Вослед мне летели пули, но они не ранили, лишь прожгли в нескольких местах рубашку", — вспоминал он позже. Старец был уверен — рядом с ним на расстрел пошла сама Богородица.Монах в спортивном костюмеВ начале 1950-х Стефан пешком добрался до Афона. Сначала жил в сербском монастыре, потом у русской братии. Но потом выбрал самое суровое место — Карулию, пещерный скит высоко в горах.Почти сорок лет архимандрит Стефан прожил среди голых камней, в сырости и холоде, питаясь тем, что пошлет Бог. К нему ехали паломники со всего мира, потому что этот странный монах видел будущее.Его скромное жилище находилось на высоте почти 800 метров над уровнем моря. Туда поднимались и православные, и католики, и протестанты. Особенно тепло старец принимал русских гостей, хотя язык знал плохо и часто переходил на сербский. Паломники потом утверждали: даже в таком лингвистическом миксе разобраться было несложно.Странный он был во всем. Ходил не в рясе, а в обычной одежде или спортивном костюме. Принимал всех — православных, католиков, протестантов. Церковные власти смотрели на него косо, но народ шел к нему нескончаемым потоком.Однажды высокопоставленные церковники решили наказать Стефана за его "юродство". Но как только они переступили порог пещеры, старец осенил себя крестным знамением и обратился к Богородице. В ту же секунду непрошеных гостей как ветром сдуло. "Народ проголосовал за него своими ногами", — говорили после этого авторитетные афонские иноки, — тропа к его пещере не зарастала."Мне, вот, Дева Мария намедни явилась. Сказала: не стоит тебе делать то-то и то-то", — говорил он паломникам. И сказанное сбывалось с поразительной точностью.Точка невозвратаСтефан записывал свои видения. Одно из них касалось нашего времени. Старец назвал точную дату — 2025 год. По его словам, к этому времени всем станет ясно: перемены необратимы, и они затронут весь мир."Поэтому лучше начать готовиться уже сегодня", — говорил архимандрит почти сорок лет назад.Что же должно произойти? Старец предсказывал, что на Землю обрушится водная стихия. "Америка тогда пропадет страшно, начисто. Американцы будут бежать, стараться спастись", — рассказывал он.А жителям России советовал "беречь свои дома". Потому что именно сюда хлынут миллионы беженцев: "Они займут каждый уголок, который был безлюдным до этого".На вопрос, почему именно Америка примет основной удар, провидец отвечал: "Америка мечтает стать сильнее России, но чаяниям правителей не суждено сбыться — зависть их лишь в тупик приведет".Результатом этого противостояния станет "кровавое побоище" в мире, из которого Россия, по словам старца, выйдет победительницей. И именно после этой победы начнется новая эпоха.Царь под плащомНо самое поразительное пророчество касается будущего России. Стефан говорил о "Великом обновлении" человечества, которое начнется именно с нашей страны."Это будет великая радость для России. Корона вернется. Царь укроет всех своим плащом", — предсказывал старец.По его словам, великие семьи закончат распри и объединятся под началом великого правителя. "Распри и ссоры прекратятся. А цель у всех будет одна — зло изгнать. Если не навсегда, то надолго."Результат этого объединения, по мнению провидца, будет грандиозным: "Сотни лет покоя и процветания царь обеспечит всему миру. Но перед ними народ этот ждут страшные события".На вопросы о личности будущего царя старец отвечал загадочно: мол, родился он уже, растет. И именно в период "вселенских невзгод" — к 2025 году — он придет в мир.Решения этого правителя будут "твердыми и справедливыми" и "с евангельской истиной согласные". И "мир удивится": как же раньше не замечал столь очевидной истины."Идущие же за царем будут следовать его заветам, и тогда каждый в мире будет счастлив", — обещал архимандрит Стефан.Схиархимандрит Стефан Карульский (Милкович) умер 4 декабря 2001 года. Память о нем до сих пор жива как на Афоне, так и в светском мире. Главным образом — благодаря его пророчествам, которые уже начали сбываться с поразительной точностью. Переломный 2025 год уже наступил. Время покажет, насколько точными окажутся предсказания афонского провидца.

