https://ria.ru/20240722/turtsija-1961133855.html

Турция демонстрирует намерение отречься от НАТО, заявили в партии Vatan

Турция демонстрирует намерение отречься от НАТО, заявили в партии Vatan - РИА Новости, 22.07.2024

Турция демонстрирует намерение отречься от НАТО, заявили в партии Vatan

Турция демонстрирует намерение отречься от НАТО, но необходимы реальные шаги, заявил РИА Новости турецкий аналитик, член Центрального комитета по принятию... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T09:21

2024-07-22T09:21

2024-07-22T09:43

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АНКАРА, 22 июл – РИА Новости. Турция демонстрирует намерение отречься от НАТО, но необходимы реальные шаги, заявил РИА Новости турецкий аналитик, член Центрального комитета по принятию решений партии Vatan ("Родина") Орчун Гёктюрк. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что Анкара всё ещё далека от желаемого сотрудничества с НАТО в борьбе с терроризмом. После саммита НАТО в Вашингтоне турецкий лидер также отметил, что Запад пока не достиг на Украине рассчитываемого результата, несмотря на всевозможную поддержку. "Турция - одна из стран мира с наилучшим опытом работы в НАТО. Смотрите, 60 лет назад французский лидер Шарль де Голль вышел из военного крыла НАТО и закрыл все военные базы НАТО во Франции. Де Голль назвал НАТО "структурой, в которой США контролируют страны-члены, а не оборонным пактом"", - напомнил собеседник агентства. По его словам, Турция также испытала это на себе, получив горький опыт. "Турция стала членом НАТО и попала под контроль США. Однако обширные государственные традиции Турции и ее многовековой опыт строительства империй воспротивились этому. Другими словами, можно сказать, что после вступления в НАТО в Турции сформировались две структуры. Одна из них - "национальное государство", защищавшее интересы Турции, другая - "США" внутри Турции, защищавшая американские интересы, которые противоречили интересам Турции. Однако они не смогли сосуществовать, и 15-16 июля 2016 года произошла крупная битва с попыткой переворота, предпринятой поддерживаемыми США фетуллахистами. В этот день Турция воевала с НАТО как внутри страны, так и за ее пределами, и эта война продолжается", - полагает эксперт. Попытка госпереворота произошла в Турции в июле 2016 года. Власти обвиняют в причастности к ней организацию живущего в США Фетхуллаха Гюлена, которую они называют FETÖ (террористическая организация фетхуллахистов). Тогда арестовали более 80 тысяч человек, уволили или отстранили от работы около 150 тысяч госслужащих, в том числе военных. Сам Гюлен осудил попытку переворота и отверг обвинения. Эксперт добавил, что в Турции произошло столкновение между защитниками национального государства и представителями американских интересов, и сегодня в турецких тюрьмах находятся натовские генералы. "Этот государственный переворот был явно направлен против президента Турции г-на Эрдогана. Однако президент Эрдоган, как из-за ценностей, которые он представляет, так и из-за влияния натовцев внутри государства, сохраняет тупиковую ситуацию во внешней политике Турции под названием "политика баланса", - считает политик. "Речь Эрдогана на саммите НАТО фактически показывает это. Турция хочет выйти из НАТО вместе со своим государством и нацией, она знает, что западный империализм нацелен на нее. Именно поэтому господин Эрдоган говорит, что "Запад не смог достичь своих целей на Украине, несмотря на все вооружения и денежную поддержку"", - напомнил эксперт. По его мнению, "Турции необходимо предпринять реальные шаги". "К сожалению, в то самое время, когда Турция делает эти замечания, она также санкционировала расширение НАТО и вступление в него Швеции и Финляндии. Таким образом, было показано, что Турция не имеет права "вето" в НАТО. Потому что в НАТО нет такой свободы. Вы не можете принимать решения в рамках НАТО независимо от Соединенных Штатов. Эта реальность теперь стоит перед турецким правительством", - заключил Гёктюрк.

https://ria.ru/20240123/shvetsiya-1923097230.html

https://ria.ru/20240708/turtsiya-1958143297.html

https://ria.ru/20240716/erdogan-1960116642.html

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в мире, турция, сша, украина, реджеп тайип эрдоган, шарль де голль, фетхуллах гюлен, нато