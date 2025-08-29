https://ria.ru/20250829/vengrija-2038376697.html
Венгрия заблокировала 6,6 миллиарда евро для закупки оружия для Украины
БРЮССЕЛЬ, 29 авг - РИА Новости. Венгрия продолжает блокировать 6,6 миллиарда евро в Европейском фонде мира, которые могли бы быть использованы с целью закупки оружия для Киева у США, сообщила на пресс-конференции глава дипломатии ЕС Кая Каллас. "В Европейском фонде мира остаются заблокированными 6,6 миллиарда евро, которые также можно использовать для закупки оружия у США и последующей поставки Украине. Мы считаем, что такое блокирование неоправданно", - заявила Каллас. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для РФ. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие Киеву. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание киевского режима оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
