Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет: что случилось

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Казахстанскому стендап-комику Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на полвека. Решение приняли 30 января 2026-го, а обнародовали 6 февраля. Почему звезда оказалась в черном списке?

Почему запретили въезд в Россию

Правоохранительные органы 6 февраля 2026-го сообщили РИА Новости: гражданину Казахстана Нурлану Сабурову закрыт въезд в Российскую Федерацию. Запрет введен на 50 лет.

Официальная формулировка звучит так: решение принято в интересах национальной безопасности страны, соблюдения законодательства и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей. Тридцатого января запрет официально вступил в силу.

Помимо идеологических причин, у правоохранителей есть претензии финансового характера. Источник в силовых структурах сообщил РИА Новости: "Нурлан Сабуров получал в России доход, игнорируя миграционные нормы и налоги. Только в 2024 году он задекларировал более 50 миллионов рублей".

Кроме того, комик пытался легализовать заработанные деньги через посредников, нарушавших закон.

Также выяснилось, что Сабуров владеет имуществом в России на сумму более 60 миллионов рублей. У него зарегистрирована компания, занимающаяся производством кинофильмов и телевизионных программ. Компания была создана 30 апреля 2025-го с уставным капиталом в 200 тысяч рублей. При этом у нее есть задолженность по налогам в размере 18,9 тысячи рублей.

По данным Telegram-канала Mash, Нурлан застрял в авиагавани и не может улететь обратно в Дубай из-за отсутствия денег на билет. Юмориста не пустили в Россию при прохождении пограничного контроля в аэропорту.

Нурлан Сабуров в аэропорту Внуково Нурлан Сабуров в аэропорту Внуково

Как Сабуров отреагировал на запрет на въезд в Россию

После введения запрета на въезд в Россию супруга комика Диана Сабурова активизировала деловую деятельность в стране. 5 февраля 2026-го она зарегистрировала в России ИП. В перечень заявленных видов деятельности входят исполнительские искусства, реклама, а также организация отдыха и развлечений.

В тот же день супруга комика начала распродажу брендовых вещей в соцсетях. Среди лотов — сумка Hermes Herbag за 120 тыс. рублей (при рыночной цене более 500 тыс.), Jacquemus Le Bambino за 40 тыс. рублей (вместо около 100 тыс.), а также одежда стоимостью от 4 до 10 тыс. рублей.

© РИА Новости Нурлан Сабуров в аэропорту Внуково © РИА Новости Нурлан Сабуров в аэропорту Внуково

Кроме того, по данным РИА Новости, 12 февраля 2025-го она зарегистрировала компанию в сфере торговли продуктами и напитками с уставным капиталом 1 млн рублей. Фирма работает на упрощенной системе налогообложения и, помимо торговли, может заниматься продажей алкоголя и курьерской доставкой.

Последствия скандала

История с отменой концертов началась еще в прошлом году. 8 декабря 2025-го должен был состояться концерт в Обнинском концертном зале. 10-го — в Рязани

Выступление, назначенное на 8 февраля в Омске было отменено по инициативе организаторов. Попали под отмену концерт 3-го февраля в Екатеринбурге , а также мартовские выступления в Челябинске, Орске, Оренбурге и других городах.

В общей сумме уже отменено более 50 выступлений. В разделе "Скоро в продаже" на сайте комика были анонсированы еще 48 концертов, на которые не были объявлены конкретные даты.

Скандалы с участием Сабурова

Любопытная деталь: по данным правоохранителей, Сабуров отказывался от получения российского гражданства, опасаясь санкций.

Проблемы у комика начались не вчера. Девятнадцатого мая 2025-го его задержали в московском аэропорту Шереметьево из-за нарушения миграционного законодательства. Telegram-канал Mash уточнил: стендапер нарушал миграционное законодательство — превышал допустимый срок пребывания в России. Артист был обязан покинуть Россию в установленные сроки и уплатить штраф в размере пяти тысяч рублей.

Но еще более резонансным был скандал 2022 года. Четвертого июля того года Ксения Собчак публично ответила Сабурову на его шутку, произнесенную со сцены. Комик позволил себе грубое высказывание в адрес телеведущей: "Давайте об очевидном. Собчак — лошадь *** (долбанная. — Прим. ред.)".

Собчак не осталась в долгу и указала на двойные стандарты артиста. Она написала: "Про лошадь (промолчу, что этой шутке примерно столько лет, сколько анекдотам про тещу) ты такой смелый и "острый", а как про главное, так "у меня ипотека".

Контекст этой фразы важен. Ранее сообщалось, что несколько концертов Сабурова за рубежом были сорваны, поскольку зрители из зала требовали, чтобы комик высказался по поводу событий на Украине. Нурлан отмечал, что у него есть свои страхи, семья и ипотека. Эта позиция вызвала критику как со стороны либеральной публики, так и со стороны тех, кто ожидал от него более четкого заявления.

Чем известен Сабуров

Нурлан Сабуров — один из самых узнаваемых стендап-комиков постсоветского пространства. Он известен своим дерзким, надменным образом, остроумными монологами о семье и жизни, а также попаданием в рейтинг Forbes "30 до 30" как один из самых перспективных и высокооплачиваемых комиков.

© Фото : страница Нурлана Сабурова в соцсети Нурлан Сабуров © Фото : страница Нурлана Сабурова в соцсети Нурлан Сабуров

В 2020-м Forbes назвал его одним из самых перспективных молодых россиян в сфере "Новые медиа". Комик гастролировал по России, Казахстану и ближайшему зарубежью, выступал на корпоративных мероприятиях, где его гонорар составлял около десяти тысяч долларов (765 тысяч рублей).

Известность пришла к нему в 2013-м после дебюта в шоу Stand Up на телеканале ТНТ в рубрике "Открытый микрофон". В 2014-м он переехал в Москву и стал одним из самых востребованных участников проекта.

В 2017-м Сабуров отправился в тур "IQ", который охватил 20 городов России и Казахстана. В декабре 2018-го провел свой первый сольный стендап-концерт на телевидении.

В конце апреля 2019-го на YouTube-канале LABELCOM вышел первый выпуск юмористического шоу "Что было дальше?", ведущим которого стал Сабуров. Выпуск шоу на YouTube был приостановлен в январе 2022-го, но 1 апреля 2023-го проект вернулся на площадку "VK Видео" и просуществовал до 7 марта 2024-го.

Помимо стендапа, Сабуров снимался в кино и участвовал в различных телевизионных проектах. В 2017-м — "Брат или брак", в 2022-м — "Стас", в 202-м — "Бедные Патрики", где сыграл главную роль.