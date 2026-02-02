Зима идет на спад? Ранняя весна, морозы в мае — прогноз на 2026 год

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Столбик термометра, в дневное время упорно показывающий минус 15-20 градусов, стал привычной, хотя и не самой приятной деталью московского пейзажа начала февраля. Для среднестатистического горожанина такие морозы — уже за гранью комфорта.

Главный вопрос последних дней сводится к одному: когда же это закончится? Прогнозы синоптиков не обнадеживают.

Неделя стойкости — готовы?

Надежды на скорое потепление в ближайшие дни специалисты разбивают: еще примерно неделю жителям столичного региона придется мириться с крепкими морозами. Ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова уточняет детали на начало недели:

"Второе-третье февраля — у нас облачная погода, небольшой снег, ночью минус 18-23 и днем минус 12-17, северо-западный ветер четыре-девять метров в секунду".

В среду характер погоды существенно не изменится, морозы начнут ослабевать, но все равно останутся значительно ниже нормы:

"Минус 15-20 ночью и минус 8-13 днем". Таким образом, планируя дела на ближайшие дни, москвичам по-прежнему необходимо руководствоваться "морозным" сценарием, учитывая не только низкие температуры, но и порывистый ветер, усиливающий ощущение холода.

Слабое потепление, а что потом?

Первые признаки смягчения погодного режима, по расчетам синоптиков, могут проявиться лишь после 7-8 февраля.

В эти дни температура воздуха наконец приблизится к климатической норме для данного периода, которая для Москвы в этих числах февраля составляет минус пять-шесть градусов. К началу второй декады февраля средняя температура в столице ожидается на уровне минус шести-семи.

Однако это не будет означать окончательного прощания с морозами, так как, по словам синоптиков, расслабляться рано: это не значит, что температура потом не будет еще понижаться.

Сретенские морозы и февральские сюрпризы: готовимся к рецидивам

Эксперты предупреждают, что даже на фоне общего тренда на потепление февраль традиционно готовит сюрпризы в виде повторных волн холода. В народном календаре закреплены так называемые сретенские морозы, приходящиеся на 14-15 февраля. Более того, судя по погодным моделям, в самой середине февраля также возможен новый виток похолодания.

Таким образом, февраль вряд ли уйдет тихо. Его завершение, по мнению экспертов, "продолжит испытывать на прочность, но и подарит надежду на скорое тепло".

Новые рекорды аномальной зимы

Тем временем высота снежного покрова в Москве достигла исторического максимума. По данным ведущего метеоролога Гидрометцентра России Марины Макаровой, утром на метеостанции ВДНХ был зафиксирован слой снега толщиной 61 сантиметр.

"Сегодня утром на метеостанции ВДНХ снежный покров составил 61 сантиметр. Это выше, чем прежний рекорд: 60 сантиметров в 1994 году", — сообщила специалист, подтвердив, что показатель 30-летней давности был превышен.

А январь 2026-го и вовсе установил абсолютный рекорд по количеству осадков в Москве за весь период наблюдений. Как сообщил журналистам заведующий Метеорологической обсерваторией МГУ Михаил Локощенко, на ее площадке к 29 января было зафиксировано почти 92 миллиметра осадков.

"К 29 января на площадке Метеорологической обсерватории МГУ зафиксировано почти 92 миллиметра осадков, что уже стало самым большим значением за последние 203 года", — уточнил ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ.

От мартовских морозов к жаркому лету?

Когда же можно будет с уверенностью сказать, что морозы остались в прошлом? Точного ответа на этот вопрос сейчас не даст ни один метеоролог, однако климатические модели позволяют строить долгосрочные предположения.

С приходом календарной весны ночные заморозки могут напоминать о себе. По климату средняя суточная температура воздуха становится положительной только в последней декаде марта, и ночные морозы могут продолжаться вплоть до первых чисел мая. Это означает, что садоводам и огородникам стоит быть предельно осторожными с ранними посадками.

Однако далее климатический маятник, по прогнозам, качнется в сторону существенной аномалии тепла. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщает , что метеорологическая весна в Центральной России в этом году начнется раньше обычных сроков примерно на неделю, то есть с середины марта.

Он поясняет, что если бы не было аномальных сугробов, выполняющих роль природного "холодильника", то процесс начался бы гораздо раньше. Средняя температура в марте почти на всей территории Русской равнины ожидается на три-четыре градуса выше климатической нормы.

Ранняя и теплая весна, однако, несет с собой и риски: Тишковец предупреждает о начале экстремального весеннего половодья с подтоплением значительных участков суши. Что касается летнего сезона, то первые прогнозы выглядят для одних обнадеживающе, а для других — тревожно. По словам Евгения Тишковца, "лето в этом году будет "зачетным" — более жарким и засушливым, чем в 2025-м, особенно в июле — августе".