Рейтинг@Mail.ru
Зима идет на спад? Ранняя весна, морозы в мае — прогноз на 2026 год - РИА Новости, 02.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:25 02.02.2026 (обновлено: 18:57 02.02.2026)
https://ria.ru/20260202/prognoz-2071725821.html
Зима идет на спад? Ранняя весна, морозы в мае — прогноз на 2026 год
Зима идет на спад? Ранняя весна, морозы в мае — прогноз на 2026 год - РИА Новости, 02.02.2026
Зима идет на спад? Ранняя весна, морозы в мае — прогноз на 2026 год
Столбик термометра, в дневное время упорно показывающий минус 15-20 градусов, стал привычной, хотя и не самой приятной деталью московского пейзажа начала... РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T17:25:00+03:00
2026-02-02T18:57:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009610032_0:0:3106:1747_1920x0_80_0_0_a4d9cb629001b2f6985a4ac09fcef0f0.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009610032_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_408129a19cdae3cd3f1e7234fd4c5438.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60

Зима идет на спад? Ранняя весна, морозы в мае — прогноз на 2026 год

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗаснеженные клумбы тюльпанов в Москве
Заснеженные клумбы тюльпанов в Москве - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Заснеженные клумбы тюльпанов в Москве
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Столбик термометра, в дневное время упорно показывающий минус 15-20 градусов, стал привычной, хотя и не самой приятной деталью московского пейзажа начала февраля. Для среднестатистического горожанина такие морозы — уже за гранью комфорта.
Главный вопрос последних дней сводится к одному: когда же это закончится? Прогнозы синоптиков не обнадеживают.

Неделя стойкости — готовы?

Надежды на скорое потепление в ближайшие дни специалисты разбивают: еще примерно неделю жителям столичного региона придется мириться с крепкими морозами. Ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова уточняет детали на начало недели:
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСнег в Москве
Снег в Москве - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Снег в Москве
"Второе-третье февраля — у нас облачная погода, небольшой снег, ночью минус 18-23 и днем минус 12-17, северо-западный ветер четыре-девять метров в секунду".
В среду характер погоды существенно не изменится, морозы начнут ослабевать, но все равно останутся значительно ниже нормы:
"Минус 15-20 ночью и минус 8-13 днем". Таким образом, планируя дела на ближайшие дни, москвичам по-прежнему необходимо руководствоваться "морозным" сценарием, учитывая не только низкие температуры, но и порывистый ветер, усиливающий ощущение холода.

Слабое потепление, а что потом?

Первые признаки смягчения погодного режима, по расчетам синоптиков, могут проявиться лишь после 7-8 февраля.
В эти дни температура воздуха наконец приблизится к климатической норме для данного периода, которая для Москвы в этих числах февраля составляет минус пять-шесть градусов. К началу второй декады февраля средняя температура в столице ожидается на уровне минус шести-семи.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПрохожие на одной из улиц в Москве
Прохожие на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Прохожие на одной из улиц в Москве
Однако это не будет означать окончательного прощания с морозами, так как, по словам синоптиков, расслабляться рано: это не значит, что температура потом не будет еще понижаться.

Сретенские морозы и февральские сюрпризы: готовимся к рецидивам

Эксперты предупреждают, что даже на фоне общего тренда на потепление февраль традиционно готовит сюрпризы в виде повторных волн холода. В народном календаре закреплены так называемые сретенские морозы, приходящиеся на 14-15 февраля. Более того, судя по погодным моделям, в самой середине февраля также возможен новый виток похолодания.
Таким образом, февраль вряд ли уйдет тихо. Его завершение, по мнению экспертов, "продолжит испытывать на прочность, но и подарит надежду на скорое тепло".

Новые рекорды аномальной зимы

Тем временем высота снежного покрова в Москве достигла исторического максимума. По данным ведущего метеоролога Гидрометцентра России Марины Макаровой, утром на метеостанции ВДНХ был зафиксирован слой снега толщиной 61 сантиметр.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкРебенок катается на снежной горке возле Исторического музея в Москве
Ребенок катается на снежной горке возле Исторического музея в Москве - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Ребенок катается на снежной горке возле Исторического музея в Москве
"Сегодня утром на метеостанции ВДНХ снежный покров составил 61 сантиметр. Это выше, чем прежний рекорд: 60 сантиметров в 1994 году", — сообщила специалист, подтвердив, что показатель 30-летней давности был превышен.
А январь 2026-го и вовсе установил абсолютный рекорд по количеству осадков в Москве за весь период наблюдений. Как сообщил журналистам заведующий Метеорологической обсерваторией МГУ Михаил Локощенко, на ее площадке к 29 января было зафиксировано почти 92 миллиметра осадков.
"К 29 января на площадке Метеорологической обсерватории МГУ зафиксировано почти 92 миллиметра осадков, что уже стало самым большим значением за последние 203 года", — уточнил ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ.

От мартовских морозов к жаркому лету?

Когда же можно будет с уверенностью сказать, что морозы остались в прошлом? Точного ответа на этот вопрос сейчас не даст ни один метеоролог, однако климатические модели позволяют строить долгосрочные предположения.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПрохожие на Парящем мосту в парке "Зарядье" в Москве
Прохожие на Парящем мосту в парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Прохожие на Парящем мосту в парке "Зарядье" в Москве
С приходом календарной весны ночные заморозки могут напоминать о себе. По климату средняя суточная температура воздуха становится положительной только в последней декаде марта, и ночные морозы могут продолжаться вплоть до первых чисел мая. Это означает, что садоводам и огородникам стоит быть предельно осторожными с ранними посадками.
Однако далее климатический маятник, по прогнозам, качнется в сторону существенной аномалии тепла. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщает, что метеорологическая весна в Центральной России в этом году начнется раньше обычных сроков примерно на неделю, то есть с середины марта.
Он поясняет, что если бы не было аномальных сугробов, выполняющих роль природного "холодильника", то процесс начался бы гораздо раньше. Средняя температура в марте почти на всей территории Русской равнины ожидается на три-четыре градуса выше климатической нормы.
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкТеплая погода в Москве
Теплая погода в Москве - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Теплая погода в Москве
Ранняя и теплая весна, однако, несет с собой и риски: Тишковец предупреждает о начале экстремального весеннего половодья с подтоплением значительных участков суши. Что касается летнего сезона, то первые прогнозы выглядят для одних обнадеживающе, а для других — тревожно. По словам Евгения Тишковца, "лето в этом году будет "зачетным" — более жарким и засушливым, чем в 2025-м, особенно в июле — августе".
Весна, по предварительным оценкам, ожидается теплой с нормальным количеством осадков, за исключением относительно дождливого мая.
 
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала