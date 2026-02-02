Зима идет на спад? Ранняя весна, морозы в мае — прогноз на 2026 год

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Столбик термометра, в дневное время упорно показывающий минус 15-20 градусов, стал привычной, хотя и не самой приятной деталью московского пейзажа начала февраля. Для среднестатистического горожанина такие морозы — уже за гранью комфорта.
Главный вопрос последних дней сводится к одному: когда же это закончится? Прогнозы синоптиков не обнадеживают.
Неделя стойкости — готовы?
Надежды на скорое потепление в ближайшие дни специалисты разбивают: еще примерно неделю жителям столичного региона придется мириться с крепкими морозами. Ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова уточняет детали на начало недели:
Снег в Москве
"Второе-третье февраля — у нас облачная погода, небольшой снег, ночью минус 18-23 и днем минус 12-17, северо-западный ветер четыре-девять метров в секунду".
В среду характер погоды существенно не изменится, морозы начнут ослабевать, но все равно останутся значительно ниже нормы:
"Минус 15-20 ночью и минус 8-13 днем". Таким образом, планируя дела на ближайшие дни, москвичам по-прежнему необходимо руководствоваться "морозным" сценарием, учитывая не только низкие температуры, но и порывистый ветер, усиливающий ощущение холода.
Слабое потепление, а что потом?
Первые признаки смягчения погодного режима, по расчетам синоптиков, могут проявиться лишь после 7-8 февраля.
В эти дни температура воздуха наконец приблизится к климатической норме для данного периода, которая для Москвы в этих числах февраля составляет минус пять-шесть градусов. К началу второй декады февраля средняя температура в столице ожидается на уровне минус шести-семи.
Прохожие на одной из улиц в Москве
Однако это не будет означать окончательного прощания с морозами, так как, по словам синоптиков, расслабляться рано: это не значит, что температура потом не будет еще понижаться.
Сретенские морозы и февральские сюрпризы: готовимся к рецидивам
Эксперты предупреждают, что даже на фоне общего тренда на потепление февраль традиционно готовит сюрпризы в виде повторных волн холода. В народном календаре закреплены так называемые сретенские морозы, приходящиеся на 14-15 февраля. Более того, судя по погодным моделям, в самой середине февраля также возможен новый виток похолодания.
Таким образом, февраль вряд ли уйдет тихо. Его завершение, по мнению экспертов, "продолжит испытывать на прочность, но и подарит надежду на скорое тепло".
Новые рекорды аномальной зимы
Тем временем высота снежного покрова в Москве достигла исторического максимума. По данным ведущего метеоролога Гидрометцентра России Марины Макаровой, утром на метеостанции ВДНХ был зафиксирован слой снега толщиной 61 сантиметр.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкРебенок катается на снежной горке возле Исторического музея в Москве
Ребенок катается на снежной горке возле Исторического музея в Москве
"Сегодня утром на метеостанции ВДНХ снежный покров составил 61 сантиметр. Это выше, чем прежний рекорд: 60 сантиметров в 1994 году", — сообщила специалист, подтвердив, что показатель 30-летней давности был превышен.
А январь 2026-го и вовсе установил абсолютный рекорд по количеству осадков в Москве за весь период наблюдений. Как сообщил журналистам заведующий Метеорологической обсерваторией МГУ Михаил Локощенко, на ее площадке к 29 января было зафиксировано почти 92 миллиметра осадков.
"К 29 января на площадке Метеорологической обсерватории МГУ зафиксировано почти 92 миллиметра осадков, что уже стало самым большим значением за последние 203 года", — уточнил ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ.
От мартовских морозов к жаркому лету?
Когда же можно будет с уверенностью сказать, что морозы остались в прошлом? Точного ответа на этот вопрос сейчас не даст ни один метеоролог, однако климатические модели позволяют строить долгосрочные предположения.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПрохожие на Парящем мосту в парке "Зарядье" в Москве
Прохожие на Парящем мосту в парке "Зарядье" в Москве
С приходом календарной весны ночные заморозки могут напоминать о себе. По климату средняя суточная температура воздуха становится положительной только в последней декаде марта, и ночные морозы могут продолжаться вплоть до первых чисел мая. Это означает, что садоводам и огородникам стоит быть предельно осторожными с ранними посадками.
Однако далее климатический маятник, по прогнозам, качнется в сторону существенной аномалии тепла. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщает, что метеорологическая весна в Центральной России в этом году начнется раньше обычных сроков примерно на неделю, то есть с середины марта.
Он поясняет, что если бы не было аномальных сугробов, выполняющих роль природного "холодильника", то процесс начался бы гораздо раньше. Средняя температура в марте почти на всей территории Русской равнины ожидается на три-четыре градуса выше климатической нормы.
Теплая погода в Москве
Ранняя и теплая весна, однако, несет с собой и риски: Тишковец предупреждает о начале экстремального весеннего половодья с подтоплением значительных участков суши. Что касается летнего сезона, то первые прогнозы выглядят для одних обнадеживающе, а для других — тревожно. По словам Евгения Тишковца, "лето в этом году будет "зачетным" — более жарким и засушливым, чем в 2025-м, особенно в июле — августе".
Весна, по предварительным оценкам, ожидается теплой с нормальным количеством осадков, за исключением относительно дождливого мая.