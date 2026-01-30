Рейтинг@Mail.ru
В Москве высота снега побила рекорд 1994 года
13:53 30.01.2026
В Москве высота снега побила рекорд 1994 года
В Москве высота снега побила рекорд 1994 года - РИА Новости, 30.01.2026
В Москве высота снега побила рекорд 1994 года
Высота снежного покрова в Москве достигла 61 сантиметра и побила прежний рекорд 1994 года, сообщила РИА Новости ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина... РИА Новости, 30.01.2026
В Москве высота снега побила рекорд 1994 года

Высота снежного покрова в Москве побила прежний рекорд 1994 года

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Высота снежного покрова в Москве достигла 61 сантиметра и побила прежний рекорд 1994 года, сообщила РИА Новости ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.
"Сегодня утром на метеостанции ВДНХ снежный покров составил 61 сантиметр. Это выше, чем прежний рекорд - 60 сантиметров в 1994 году", - сказала Макарова.
Сотрудники коммунальных служб очищают Старый Арбат от снега в Москве - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
В "Мосводостоке" рассказали, сколько снега могут расплавить в Москве
29 января, 22:05
 
