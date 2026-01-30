https://ria.ru/20260130/moskva-2071227028.html
В Москве высота снега побила рекорд 1994 года
В Москве высота снега побила рекорд 1994 года - РИА Новости, 30.01.2026
В Москве высота снега побила рекорд 1994 года
Высота снежного покрова в Москве достигла 61 сантиметра и побила прежний рекорд 1994 года, сообщила РИА Новости ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T13:53:00+03:00
2026-01-30T13:53:00+03:00
2026-01-30T13:58:00+03:00
москва
россия
марина макарова
гидрометцентр
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071229294_0:106:3178:1895_1920x0_80_0_0_fe251f0ed845f27514f084ba3000252b.jpg
https://ria.ru/20260129/sneg-2071091673.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071229294_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2b4c50c8154b7cf74d0bafb3e3a11716.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, марина макарова, гидрометцентр, новый год
Москва, Россия, Марина Макарова, Гидрометцентр, Новый год
В Москве высота снега побила рекорд 1994 года
Высота снежного покрова в Москве побила прежний рекорд 1994 года