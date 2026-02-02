Рейтинг@Mail.ru
Синоптик рассказала, когда в Москве начнут ослабевать морозы - РИА Новости, 02.02.2026
06:21 02.02.2026
Синоптик рассказала, когда в Москве начнут ослабевать морозы
Синоптик рассказала, когда в Москве начнут ослабевать морозы - РИА Новости, 02.02.2026
Синоптик рассказала, когда в Москве начнут ослабевать морозы
Морозы в Москве начнут ослабевать в середине следующей недели, но температура всё равно останется ниже нормы, сообщила РИА Новости ведущий метеоролог... РИА Новости, 02.02.2026
общество
москва
россия
марина макарова
гидрометцентр
москва
россия
общество, москва, россия, марина макарова, гидрометцентр
Общество, Москва, Россия, Марина Макарова, Гидрометцентр
Синоптик рассказала, когда в Москве начнут ослабевать морозы

РИА Новости: морозы в Москве начнут ослабевать в середине следующей недели

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗима в Москве
Зима в Москве - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Зима в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Морозы в Москве начнут ослабевать в середине следующей недели, но температура всё равно останется ниже нормы, сообщила РИА Новости ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.
"В начале недели, 2-3 февраля, у нас облачная погода, небольшой снег, ночью -18, -23, и днем минус -12, -17, северо-западный ветер 4-9 метра в секунду", - сказала Макарова.
В среду характер погоды существенно не изменится, морозы начнут ослабевать, но температура всё равно останется ниже нормы, отметила она.
"Минус 15, -20 ночью и -8, -13 днем", - добавила синоптик.
ОбществоМоскваРоссияМарина МакароваГидрометцентр
 
 
