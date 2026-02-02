https://ria.ru/20260202/moroz-2071617450.html
Синоптик рассказала, когда в Москве начнут ослабевать морозы
Синоптик рассказала, когда в Москве начнут ослабевать морозы
общество
москва
россия
марина макарова
гидрометцентр
москва
россия
Синоптик рассказала, когда в Москве начнут ослабевать морозы
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Морозы в Москве начнут ослабевать в середине следующей недели, но температура всё равно останется ниже нормы, сообщила РИА Новости ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.
"В начале недели, 2-3 февраля, у нас облачная погода, небольшой снег, ночью -18, -23, и днем минус -12, -17, северо-западный ветер 4-9 метра в секунду", - сказала Макарова
.
В среду характер погоды существенно не изменится, морозы начнут ослабевать, но температура всё равно останется ниже нормы, отметила она.
"Минус 15, -20 ночью и -8, -13 днем", - добавила синоптик.