Синоптик рассказала, когда в Москве начнут ослабевать морозы

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Морозы в Москве начнут ослабевать в середине следующей недели, но температура всё равно останется ниже нормы, сообщила РИА Новости ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.

В среду характер погоды существенно не изменится, морозы начнут ослабевать, но температура всё равно останется ниже нормы, отметила она.