Синоптик рассказал, какое лето ждет москвичей
17:03 01.02.2026
Синоптик рассказал, какое лето ждет москвичей
Синоптик рассказал, какое лето ждет москвичей
Москвичей ждет жаркое лето, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 01.02.2026
евгений тишковец, погода
Синоптик рассказал, какое лето ждет москвичей

Тишковец: москвичей ждет жаркое и засушливое лето

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Московский Кремль. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Москвичей ждет жаркое лето, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Лето в этом году будет "зачетным" — более жарким и засушливым, чем в 2025-м, особенно в июле-августе", — рассказал синоптик.

Он добавил, что прогнозы будут уточняться.
Весенняя погода - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Синоптик пообещал раннюю весну жителям Центральной России
