Синоптик рассказал, какое лето ждет москвичей
Москвичей ждет жаркое лето, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 01.02.2026
2026-02-01T17:03:00+03:00
общество
евгений тишковец
погода
