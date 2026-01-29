Рейтинг@Mail.ru
Январь стал самым снежным в Москве за последние 203 года
17:06 29.01.2026 (обновлено: 17:20 29.01.2026)
Январь стал самым снежным в Москве за последние 203 года
Январь стал самым снежным в Москве за последние 203 года
Январь 2026 года стал самым снежным в Москве за последние 203 года, на площадке Метеорологической обсерватории МГУ зафиксировано почти 92 миллиметра осадков,... РИА Новости, 29.01.2026
Январь стал самым снежным в Москве за последние 203 года

В Москве в январе выпало 92 мм осадков, побив рекорд за последние 203 года

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкСотрудники коммунальных служб очищают Старый Арбат от снега в Москве
Сотрудники коммунальных служб очищают Старый Арбат от снега в Москве - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Сотрудники коммунальных служб очищают Старый Арбат от снега в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Январь 2026 года стал самым снежным в Москве за последние 203 года, на площадке Метеорологической обсерватории МГУ зафиксировано почти 92 миллиметра осадков, сообщил журналистам заведующий Метеорологической обсерваторией МГУ, ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Михаил Локощенко.
«
"К 29 января на площадке Метеорологической обсерватории МГУ зафиксировано почти 92 миллиметра осадков, что уже стало самым большим значением за последние 203 года", − сообщил Локощенко.
Постоянный уход. Как Москва справляется со снегопадами
Вчера, 10:00
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниПогодаМоскваМГУ имени М. В. ЛомоносоваОбщество
 
 
