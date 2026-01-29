https://ria.ru/20260129/sneg-2071041218.html
Январь стал самым снежным в Москве за последние 203 года
Январь стал самым снежным в Москве за последние 203 года - РИА Новости, 29.01.2026
Январь стал самым снежным в Москве за последние 203 года
Январь 2026 года стал самым снежным в Москве за последние 203 года, на площадке Метеорологической обсерватории МГУ зафиксировано почти 92 миллиметра осадков,... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T17:06:00+03:00
2026-01-29T17:06:00+03:00
2026-01-29T17:20:00+03:00
погода
москва
мгу имени м. в. ломоносова
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2070941138_0:118:3219:1929_1920x0_80_0_0_a8938512f838a57881cf5da5df662f87.jpg
https://realty.ria.ru/20260129/sneg-2070727931.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2070941138_1:0:2730:2047_1920x0_80_0_0_7f39894f8a7d7d8933d5c24f9affecf9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, москва, мгу имени м. в. ломоносова, общество
Погода, Москва, МГУ имени М. В. Ломоносова, Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество
Январь стал самым снежным в Москве за последние 203 года
В Москве в январе выпало 92 мм осадков, побив рекорд за последние 203 года