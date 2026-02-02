"Санкционный бумеранг": финны продолжают ездить в Россию на работу

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. На политической карте Северной Европы существует уникальный объект. Это небольшой участок российской территории, который Финляндия арендует с 1962 года. Он остался последним функционирующим элементом сложной системы доверия и сотрудничества между двумя соседями.

Какой объект мозолит финнам глаза? И почему им нравится работать в России?

Работающая аномалия

Граница между Финляндией и Россией официально закрыта финскими властями уже третий год подряд. Однако среди этого тотального разрыва контактов есть островок, где жизнь идет по старому, договорному распорядку. Несмотря на закрытие всех погранпереходов, финские специалисты продолжают еженедельно посещать арендованную часть Сайменского канала для обслуживания оборудования и регулирования уровня воды.

© Фото : Министерство транспорта и связи Финляндии Сайменский канал © Фото : Министерство транспорта и связи Финляндии Сайменский канал

"Обычная работа. Пересек границу, полтора часа занимался уборкой снега, затем вернулся обратно в Финляндию", — говорит Топи Карппанен, который работает в качестве субподрядчика компании YIT Road.

Как сообщает финское издание Yle, "финны все это время выполняли свои обязательства и следили за состоянием оборудования канала, несмотря на закрытую границу". На арендованной территории, как отмечает руководитель офиса канала Сеппо Кюккянен, сейчас "очень спокойно". Там же, согласно договору, работают российские пограничники и таможенники.

Эта ситуация красноречиво демонстрирует принципиальную разницу в подходах. Москва, вопреки враждебности Хельсинки, четко придерживается условий долгосрочного международного договора, продленного в 2010 году еще на 50 лет.

Она могла бы ответить зеркально и запретить доступ на свою территорию, но не делает этого, давая понять: для России соглашения и практическая необходимость стоят выше сиюминутной политической конъюнктуры.

Экономическая цена разрыва: статистика неутешительна

Пока на клочке земли у канала царит рабочая атмосфера, общая экономическая картина для Финляндии выглядит тревожной. Разрыв многовековых торговых связей с восточным соседом обернулся для страны суровыми последствиями.

По данным на декабрь, уровень безработицы в Финляндии поднялся до 10,7 процента — это самый высокий показатель с 2009-го и худший результат среди всех стран еврозоны. За год число безработных выросло на 51 тысячу человек, и процент одинаков для всех возрастных групп.

За этими цифрами стоят закрывающиеся предприятия и сворачивающиеся отрасли. Глава Центральной торгово-промышленной палаты Финляндии Юхо Ромакканиеми прямо заявил , что его страна пострадала от разрыва отношений с Россией сильнее всех в Европе. Двусторонний товарооборот, который в 2021 году достигал около 11 миллиардов евро, к 2024-му рухнул более чем в десять раз, опустившись до отметки в один миллиард.

Финский гостиничный бизнес, как ранее отмечал посол России в Хельсинки Павел Кузнецов, открыто говорит о невозможности компенсировать потерю 800 тысяч российских туристов в год. Авиакомпания Finnair, потерявшая транзитные маршруты через российское воздушное пространство, несет многомиллиардные убытки.

Основатель сети Hesburger Хейки Салмела дал емкую и горькую оценку новой реальности:

"Финляндия живет в иллюзии величия, продолжая экспортировать лишь древесину. Внешняя торговля — это по-прежнему березовые бревна и целлюлоза".

Министр финансов Риикка Пурра была вынуждена признать, что планы по стабилизации госдолга к 2027 году, вероятно, провалятся и его соотношение к ВВП вырастет до 86,1 процента уже в первой половине 2026-го.

Недовольство в Финляндии нарастает

На этом фоне в финском политическом истеблишменте начинают звучать голоса, ставящие под сомнение курс на полный разрыв. Бывший министр иностранных дел Пааво Вяюрюнен опубликовал статью, в которой открыто выступил за восстановление пограничного сообщения.

"Открытие восточной границы быстро привлечет к нам множество туристов. Отели и рестораны получат новых клиентов", — написал экс-министр. Он отверг аргументы о рисках для безопасности, назвав запрет символическим жестом, и задал резонный вопрос: "Какую угрозу могут представлять для нас туристы из России?"

Его позицию разделяют не только политики-ветераны. Член партии "Альянс свободы" Армандо Мема резко раскритиковал нынешнего министра иностранных дел Элину Валтонен, которая, несмотря на очевидный "санкционный бумеранг", продолжает выступать за ужесточение ограничений.

"Благодаря политике правительства Финляндии у нас самый высокий уровень безработицы во всей еврозоне", — возмутился Мема.

Это внутреннее противоречие обостряется на фоне обсуждения реальной, а не декларативной безопасности после вступления Финляндии в НАТО. Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен задал власти неудобный , но честный вопрос:

© Александровское общество Митинг в поддержку открытия границ с Россией в Хельсинки © Александровское общество Митинг в поддержку открытия границ с Россией в Хельсинки

"России, вероятно, потребуется около часа, чтобы полностью парализовать Финляндию и страны Балтии. Поэтому хочу спросить уважаемого премьер-министра: <...> неужели он действительно стремится к разрушению наших стран?"

Финны все равно едут в Россию

Любопытно, что, несмотря на все официальные запреты, сотни финских граждан находят способы посещать Россию. Согласно статистическим данным , с начала 2025 года на территорию страны въехали более 4,5 тысячи граждан Финляндии.

Из них свыше 1,7 тысячи совершили частные визиты, около 1,3 тысячи — деловые, а около 1,3 тысячи — туристические. Примечательно, что почти половина из них пересекла границу пешком, используя, вероятно, третьи страны. Еще 1826 человек въехали на машине, 703 — авиатранспортом.

Эти цифры говорят о том, что живая потребность в контактах перевешивает идеологические барьеры. Люди требуют диалога и взаимодействия, которые власти пытаются пресечь. В августе прошлого года этот запрос вылился в автопробег к закрытому пункту пропуска, участники которого требовали открыть границу.

© @KainuunRaja/X Заблокированный КПП на границе Финляндии с Россией © @KainuunRaja/X Заблокированный КПП на границе Финляндии с Россией