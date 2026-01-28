Рейтинг@Mail.ru
"Все время". СМИ узнали, что происходит на границе России и Финляндии
22:59 28.01.2026
"Все время". СМИ узнали, что происходит на границе России и Финляндии
"Все время". СМИ узнали, что происходит на границе России и Финляндии
Граждане Финляндии, несмотря на закрытую границу с Россией, продолжают пересекать ее, чтобы ездить на работу, сообщает Yle. РИА Новости, 28.01.2026
россия, финляндия, хельсинки, дмитрий песков, мария захарова
Россия, Финляндия, Хельсинки, Дмитрий Песков, Мария Захарова
Yle: финны продолжают ездить на работу в Россию, несмотря на закрытие границы

Yle: финны продолжают ездить на работу в Россию, несмотря на закрытие границы

Заблокированный КПП на границе Финляндии с Россией
Заблокированный КПП на границе Финляндии с Россией - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© @KainuunRaja/X
Заблокированный КПП на границе Финляндии с Россией. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Граждане Финляндии, несмотря на закрытую границу с Россией, продолжают пересекать ее, чтобы ездить на работу, сообщает Yle.
"Граница между Финляндией и Россией закрыта уже третий год. Тем не менее на арендованной территории Сайменского канала продолжаются различные работы по обслуживанию оборудования и регулированию уровня воды. <…> Финны все это время выполняли свои обязательства и следили за состоянием оборудования канала, несмотря на закрытую границу", — говорится в материале.
Издание отмечает, что обстановка на арендованной Хельсинки территории канала сейчас "очень спокойная", а помимо финнов там еще работают российские пограничники и таможенники.
Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финские власти обвиняли Россию в якобы целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их проявлением двойных стандартов Запада.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с Россией, отмечал, что русофобская позиция, которой стали придерживаться власти Финляндии, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право, а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.
