МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. В Финляндии прошли автопробеги в поддержку открытия границы с Россией, сообщили организаторы акции — "Александровское общество".
«
"Дорогие друзья, наш автопробег к КПП на восточной границе завершен", — говорится в публикации в Telegram-канале.
Захарова предложила передать главе МИД Финляндии книгу о русофобии
10 декабря, 01:09
Так, к пограничному пункту "Ваалимаа" (МАПП "Торфяновка" с российской стороны) приехала колонна из 38-40 машин, к "Ниирала" (МАПП "Вяртсиля") — около 50 автомобилей, к "Иматра" (МАПП "Светогорск") — порядка 30, к "Нуйямаа" — 36.
Участники автопробегов в 13:00 мск одновременно просигналили клаксонами в знак необходимости срочного открытия границы — для соблюдения прав человека и улучшения депрессивной ситуации в восточной Финляндии.
«
"Надеемся, этот сигнал долетит и до финского правительства", — добавили в "Александровском обществе".
Там отметили, что среди участников акции было много финнов: закрытие границ создает проблемы не только для русскоязычных жителей страны.
Одним из организаторов также выступил депутат городского совета Лаппеенранты Иван Девяткин. В августе он совместно с другими русскоязычными жителями Финляндии провел аналогичный автопробег к закрытому КПП "Нуйямаа" (МАПП "Брусничное"). В нем приняли участие более 200 человек и 90 автомобилей.
Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года из-за неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Хельсинки обвинял Москву в якобы целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их проявлением двойных стандартов Запада.
Представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что русофобская позиция, которой стали придерживаться финские власти, вызывает глубокое сожаление. Он подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, погранпереходом пользуются те, кто имеют на это законное право, а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.
Список жертв "агрессии России" от Каи Каллас все еще неполон
29 ноября, 08:00