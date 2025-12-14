Автопробег в поддержку открытия границы с Россией в Финляндии

Автопробег в поддержку открытия границы с Россией в Финляндии

В Финляндии прошли автопробеги в поддержку открытия границы с Россией

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. В Финляндии прошли автопробеги в поддержку открытия границы с Россией, В Финляндии прошли автопробеги в поддержку открытия границы с Россией, сообщили организаторы акции — "Александровское общество".

« "Дорогие друзья, наш автопробег к КПП на восточной границе завершен", — говорится в публикации в Telegram-канале.

Так, к пограничному пункту "Ваалимаа" ( МАПП "Торфяновка" с российской стороны) приехала колонна из 38-40 машин, к "Ниирала" (МАПП "Вяртсиля") — около 50 автомобилей, к "Иматра" (МАПП "Светогорск") — порядка 30, к "Нуйямаа" — 36.

Участники автопробегов в 13:00 мск одновременно просигналили клаксонами в знак необходимости срочного открытия границы — для соблюдения прав человека и улучшения депрессивной ситуации в восточной Финляндии.

« "Надеемся, этот сигнал долетит и до финского правительства", — добавили в "Александровском обществе".

Там отметили, что среди участников акции было много финнов: закрытие границ создает проблемы не только для русскоязычных жителей страны.

Одним из организаторов также выступил депутат городского совета Лаппеенранты Иван Девяткин. В августе он совместно с другими русскоязычными жителями Финляндии провел аналогичный автопробег к закрытому КПП "Нуйямаа" (МАПП "Брусничное"). В нем приняли участие более 200 человек и 90 автомобилей.

Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года из-за неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Хельсинки обвинял Москву в якобы целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их проявлением двойных стандартов Запада.