"Сильнее всех". В Финляндии сделали признание об отношениях с Россией
"Сильнее всех". В Финляндии сделали признание об отношениях с Россией - РИА Новости, 20.08.2025
"Сильнее всех". В Финляндии сделали признание об отношениях с Россией
Финляндия больше всех пострадала из-за прекращения экономических связей с Россией, заявил директор Центральной торговой палаты страны Юхо Ромакканиеми.
2025-08-20
2025-08-20T17:33:00+03:00
2025-08-20T17:41:00+03:00
МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Финляндия больше всех пострадала из-за прекращения экономических связей с Россией, заявил директор Центральной торговой палаты страны Юхо Ромакканиеми."Финляндия испытала на себе экономические последствия войны сильнее всех европейских стран. Финский экспорт и экономика были исключительно зависимы от России, и внезапное прекращение торговли сразу же отразилось на повседневной жизни компаний", — приводятся его слова на сайте торговой палаты.По его словам, если стороны конфликта придут к компромиссу "прямо сейчас", это станет хорошей новостью для Финляндии. В этом остро нуждаются финская экономика и благосостояние, добавил он.В понедельник глава Белого дома провел переговоры с Владимиром Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые страны ЕС намерены предоставить при координации с США.В середине мероприятия Трамп прервался, чтобы позвонить Путину. Беседа носила откровенный и конструктивный характер. Главы государств выступили за продолжение прямых контактов между делегациями России и Украины. Они также договорились обсудить возможность повышения уровня представителей Москвы и Киева на переговорах.
"Сильнее всех". В Финляндии сделали признание об отношениях с Россией
Торговая палата Финляндии заявила о наибольшем ущербе в ЕС от разрыва с Москвой