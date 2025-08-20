Рейтинг@Mail.ru
"Сильнее всех". В Финляндии сделали признание об отношениях с Россией - РИА Новости, 20.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:33 20.08.2025 (обновлено: 17:41 20.08.2025)
https://ria.ru/20250820/finlyandiya-2036563299.html
"Сильнее всех". В Финляндии сделали признание об отношениях с Россией
"Сильнее всех". В Финляндии сделали признание об отношениях с Россией - РИА Новости, 20.08.2025
"Сильнее всех". В Финляндии сделали признание об отношениях с Россией
Финляндия больше всех пострадала из-за прекращения экономических связей с Россией, заявил директор Центральной торговой палаты страны Юхо Ромакканиеми. РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T17:33:00+03:00
2025-08-20T17:41:00+03:00
владимир зеленский
москва
в мире
финляндия
россия
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/69007/61/690076141_0:276:683:660_1920x0_80_0_0_e90ad696cd41f9310bb49920924a3f62.jpg
МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Финляндия больше всех пострадала из-за прекращения экономических связей с Россией, заявил директор Центральной торговой палаты страны Юхо Ромакканиеми."Финляндия испытала на себе экономические последствия войны сильнее всех европейских стран. Финский экспорт и экономика были исключительно зависимы от России, и внезапное прекращение торговли сразу же отразилось на повседневной жизни компаний", — приводятся его слова на сайте торговой палаты.По его словам, если стороны конфликта придут к компромиссу "прямо сейчас", это станет хорошей новостью для Финляндии. В этом остро нуждаются финская экономика и благосостояние, добавил он.В понедельник глава Белого дома провел переговоры с Владимиром Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые страны ЕС намерены предоставить при координации с США.В середине мероприятия Трамп прервался, чтобы позвонить Путину. Беседа носила откровенный и конструктивный характер. Главы государств выступили за продолжение прямых контактов между делегациями России и Украины. Они также договорились обсудить возможность повышения уровня представителей Москвы и Киева на переговорах.
https://ria.ru/20250819/zaharova-2036238564.html
https://ria.ru/20250820/tramp-2036529118.html
москва
финляндия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/69007/61/690076141_0:212:683:724_1920x0_80_0_0_a9133ff42b97f87bc90f7877e8b0fe01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир зеленский, москва, в мире, финляндия, россия, евросоюз
Владимир Зеленский, Москва, В мире, Финляндия, Россия, Евросоюз
"Сильнее всех". В Финляндии сделали признание об отношениях с Россией

Торговая палата Финляндии заявила о наибольшем ущербе в ЕС от разрыва с Москвой

CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of FinlandФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of Finland
Флаг Финляндии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Финляндия больше всех пострадала из-за прекращения экономических связей с Россией, заявил директор Центральной торговой палаты страны Юхо Ромакканиеми.
"Финляндия испытала на себе экономические последствия войны сильнее всех европейских стран. Финский экспорт и экономика были исключительно зависимы от России, и внезапное прекращение торговли сразу же отразилось на повседневной жизни компаний", — приводятся его слова на сайте торговой палаты.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Захарова назвала адом слова президента Финляндии о перемирии в 1944 году
Вчера, 10:26
По его словам, если стороны конфликта придут к компромиссу "прямо сейчас", это станет хорошей новостью для Финляндии. В этом остро нуждаются финская экономика и благосостояние, добавил он.
В понедельник глава Белого дома провел переговоры с Владимиром Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые страны ЕС намерены предоставить при координации с США.
В середине мероприятия Трамп прервался, чтобы позвонить Путину. Беседа носила откровенный и конструктивный характер. Главы государств выступили за продолжение прямых контактов между делегациями России и Украины. Они также договорились обсудить возможность повышения уровня представителей Москвы и Киева на переговорах.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
На Западе сообщили неутешительные новости из-за решения Трампа по России
15:48
 
Владимир ЗеленскийМоскваВ миреФинляндияРоссияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала