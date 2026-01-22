Рейтинг@Mail.ru
Финляндия неожиданно обратилась к России за помощью - РИА Новости, 22.01.2026
16:58 22.01.2026
Финляндия неожиданно обратилась к России за помощью
Финляндия неожиданно обратилась к России за помощью - РИА Новости, 22.01.2026
Финляндия неожиданно обратилась к России за помощью
В финском политическом истеблишменте неожиданно прозвучал голос, рушащий всю внешнеполитическую линию последних лет. РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T16:58:00+03:00
2026-01-22T16:58:00+03:00
Финляндия неожиданно обратилась к России за помощью

Флаг Финляндии
Флаг Финляндии
CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of Finland
Флаг Финляндии
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. В финском политическом истеблишменте неожиданно прозвучал голос, рушащий всю внешнеполитическую линию последних лет.
К каким выводам пришли финны? И как это может отразиться на России?

"Верните нам!"

Бывший министр иностранных дел Финляндии Пааво Вяюрюнен опубликовал в издании Uusi Suomi статью, в которой открыто выступил за восстановление пограничного сообщения с Россией.
© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкТуристы в сувенирном магазине на территории деревни Санта-Клауса в Рованиеми в Финляндии
Туристы в сувенирном магазине на территории деревни Санта-Клауса в Рованиеми в Финляндии - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
Туристы в сувенирном магазине на территории деревни Санта-Клауса в Рованиеми в Финляндии
"Открытие восточной границы <...> быстро привлечет к нам множество туристов. Отели и рестораны получат новых клиентов", — написал экс-министр.
Он добавил, что отвергает аргументы о неких "рисках для безопасности", ведь запрет носит в большей степени символический характер.
"Сейчас пересечь российскую границу можно через Норвегию и Эстонию. Также существует авиасообщение между Россией и рядом западных стран", — констатирует Вяюрюнен.
А кроме того, политик прямо ставит под сомнение тезис об угрозе:
© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкПаспорт гражданина Российской Федерации
Паспорт гражданина Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Паспорт гражданина Российской Федерации
"Какую угрозу могут представлять для нас туристы из России? Какие проблемы может принести нам увеличение числа туристов из дальневосточных стран?"

"Иллюзия величия" и крах финского бизнеса

Заявление Вяюрюнена, несмотря на его статус экс-министра, резонирует с объективными экономическими трудностями Финляндии. Страна, десятилетиями выстраивавшая плотные торгово-экономические связи с восточным соседом, столкнулась с болезненными последствиями их разрыва. Посол России в Хельсинки Павел Кузнецов ранее отмечал, что финский гостиничный бизнес открыто говорит о невозможности компенсировать потерю 800 тысяч российских туристов в год за счет гостей из других стран.
Факты говорят красноречиво: двусторонний товарооборот, составлявший в 2021 году около 11 миллиардов евро, рухнул более чем в десять раз, до немногим более одного миллиарда в 2024 году. Практически все финские компании были вынуждены свернуть деятельность в России. Ущерб для таких гигантов, как авиаперевозчика Finnair, потерявшего транзитные потоки через российское воздушное пространство, исчисляется миллиардами.
© Flickr / lautsuСамолет авиакомпании Finnair
Самолет авиакомпании Finnair - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© Flickr / lautsu
Самолет авиакомпании Finnair
Критическую оценку сложившейся модели дает и финский бизнес. Основатель сети Hesburger Хейки Салмела прямо заявил:
"Финляндия живет в иллюзии величия, продолжая экспортировать лишь древесину. Внешняя торговля — это по-прежнему березовые бревна и целлюлоза".
Экономические проблемы носят структурный характер. Министр финансов Риикка Пурра признала, что Финляндия, вероятно, не сможет выполнить план правительства по стабилизации госдолга к 2027 году. Вместо запланированной стабилизации прогнозируется рост соотношения госдолга к ВВП до 86,1% уже в первой половине 2026 года, чему способствуют возросшие оборонные расходы и последствия новых торговых пошлин со стороны США.

"Санкционный бумеранг"

На этом фоне позиция нынешнего руководства Финляндии выглядит все более противоречивой. В то время как глава Центральной торговой палаты связывает замедление экономики с санкциями, министр иностранных дел Элина Валтонен выступает за их усиление.
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert Глава МИД Финляндии Элина Валтонен
 Глава МИД Финляндии Элина Валтонен - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Глава МИД Финляндии Элина Валтонен
Недавно она заявила, что Финляндия и Швеция предлагают ЕС ввести новые ограничительные меры, и это давление должно продолжаться независимо от возможного перемирия.
Эти слова вызвали резкую критику со стороны некоторых финских политиков. Член партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X возмутился:
"Министр иностранных дел Элина не понимает, что экономика Финляндии больше всего страдает от бумеранга санкций. <…> Благодаря политике правительства Финляндии у нас самый высокий уровень безработицы во всей еврозоне".
© Fotolia / anetlandaВывернутые карманы
Вывернутые карманы - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© Fotolia / anetlanda
Вывернутые карманы
По его мнению, Хельсинки больше выиграет от деэскалации и попыток восстановить диалог.

Безопасность или самоубийство?

Дискуссия происходит на фоне обостряющихся споров о реальной безопасности страны после вступления в НАТО. Недавнее выступление профессора Хельсинкского университета Туомаса Малинена всколыхнуло общество. Он задал прямой и неудобный вопрос, касающийся самой сути новой военно-политической реальности:
"России, вероятно, потребуется около часа, чтобы полностью парализовать Финляндию и страны Балтии. <...> Поэтому хочу спросить уважаемого премьер-министра <…> неужели он действительно стремится к разрушению наших стран?"
Этот вопрос ставит под сомнение всю логику "сдерживания" через разрыв всех связей. Если военная угроза сохраняется и даже возрастает, то какой конкретный оборонный выигрыш приносит экономическое самоубийство приграничных регионов и целых отраслей? Ответа на этот вопрос у официальных властей пока нет.
CC BY 2.0 / arcticroute.com / husky farm in lapponiaОтель-курорт Hotel Kakslauttanen Arctic Resort в Финляндии
Отель-курорт Hotel Kakslauttanen Arctic Resort в Финляндии - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
CC BY 2.0 / arcticroute.com / husky farm in lapponia
Отель-курорт Hotel Kakslauttanen Arctic Resort в Финляндии
 
 
 
