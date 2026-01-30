Более 4,5 тысячи финнов въехали в Россию, несмотря на закрытие границы

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Более 4,5 тысяч граждан Финляндии въехали в Россию в 2025 году, несмотря на закрытие финских пограничных пунктов, при этом почти половина из них пересекала госграницу пешком, следует из статистических данных, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Согласно этим материалам, с начала 2025 года на территорию России всего въехали 4572 гражданина Финляндии , из них более 1,7 тысячи совершили частные визиты, 1241 - деловые, 1279 въезжали с целью туризма.

Почти половина финнов, въехавших в Россию в прошлом году, пересекла госграницу в пешком - 2038 человек, 1826 человек прибыли на машине, 703 - авиатранспортом, четыре человека - водным транспортом.