Более 4,5 тысячи финнов въехали в Россию, несмотря на закрытие границы
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Более 4,5 тысяч граждан Финляндии въехали в Россию в 2025 году, несмотря на закрытие финских пограничных пунктов, при этом почти половина из них пересекала госграницу пешком, следует из статистических данных, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Согласно этим материалам, с начала 2025 года на территорию России
всего въехали 4572 гражданина Финляндии
, из них более 1,7 тысячи совершили частные визиты, 1241 - деловые, 1279 въезжали с целью туризма.
Почти половина финнов, въехавших в Россию в прошлом году, пересекла госграницу в пешком - 2038 человек, 1826 человек прибыли на машине, 703 - авиатранспортом, четыре человека - водным транспортом.
Финляндия закрыла все пограничные пункты с Россией в ноябре 2023 года. Финские власти обвиняли Россию в якобы целенаправленной отправке просителей убежища к границе. В МИД России отвергали обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их проявлением двойных стандартов Запада.