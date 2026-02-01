https://ria.ru/20260201/apl-2071580324.html
"Манчестер Юнайтед" одержал третью подряд победу в АПЛ
"Манчестер Юнайтед" обыграл лондонский "Фулхэм" в матче 24-го тура чемпионата Англии по футболу. РИА Новости Спорт, 01.02.2026
2026-02-01T19:07:00+03:00
2026-02-01T19:07:00+03:00
2026-02-01T19:19:00+03:00
манчестер
"Манчестер Юнайтед" обыграл "Фулхэм" и одержал третью подряд победу в АПЛ