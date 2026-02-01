Рейтинг@Mail.ru
"Манчестер Юнайтед" одержал третью подряд победу в АПЛ - РИА Новости Спорт, 01.02.2026
19:07 01.02.2026 (обновлено: 19:19 01.02.2026)
"Манчестер Юнайтед" одержал третью подряд победу в АПЛ
"Манчестер Юнайтед" одержал третью подряд победу в АПЛ
"Манчестер Юнайтед" одержал третью подряд победу в АПЛ

"Манчестер Юнайтед" обыграл "Фулхэм" и одержал третью подряд победу в АПЛ

Футболист "Манчестер Юнайтед" Каземиро. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. "Манчестер Юнайтед" обыграл лондонский "Фулхэм" в матче 24-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча, которая прошла в воскресенье в Манчестере, завершилась со счетом 3:2. У хозяев мячи забили Каземиро (19-я минута), Матеус Кунья (56) и Беньямин Шешко (90+4). В составе гостей отличились Рауль Хименес (85, пенальти) и Кевин де Маседо (90+1).
"Манчестер Юнайтед" одержал третью победу подряд и с 41 очком поднялся на четвертое место в таблице Английской премьер-лиги (АПЛ), "Фулхэм" (34 очка) идет на восьмой позиции.
В других матчах бирмингемская "Астон Вилла" в большинстве дома уступила "Брентфорду" (0:1), а "Ноттингем Форест" вдесятером сыграл вничью с лондонским "Кристал Пэлас" (1:1).
Чиро Иммобиле - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
"Париж" подписал контракт с чемпионом Европы
Вчера, 19:02
 
