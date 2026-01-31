Самый громкий скандал 90-х: от чьих рук погиб Игорь Тальков?

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Иногда то, что начиналось как конфликт, перерастает в драку насмерть. От этого не застрахован никто — даже самые яркие звезды эстрады. Так, например, произошло и с Азизой, которая стала свидетельницей убийства музыканта Игоря Талькова за считаные минуты до выхода на сцену.

Что нового за более чем 20 лет выяснило следствие? И кто виноват в смерти талантливого певца на самом деле?

Роковой конфликт

Игорь Тальков неизменно пользовался любовью и вниманием зрителей в начале 1990-х. Он считался "протестным" автором — бескомпромиссно обличал советскую власть, сводя личные счеты: сам родился в семье репрессированных.

Выходец из "Электроклуба", исполнитель хита "Чистые пруды", покинув группу, быстро стал известен текстами, в которых делил весь мир ровно напополам: плохие и хорошие, правые и неправые.

© Фото : Тимофей Дьяконов Концерт Игоря Талькова и его группы "Миримир" в Москве © Фото : Тимофей Дьяконов Концерт Игоря Талькова и его группы "Миримир" в Москве

Так он и оказался в списках участников злополучного концерта в "Юбилейном" наряду с Игорем Николаевым, Олегом Газмановым и менее известной Азизой.

За несколько минут до выхода Игоря Талькова на сцену 6 октября 1991 года раздались выстрелы, один из которых стал для певца роковым.

Причастность Игоря Малахова

Согласно первой версии, конфликт из-за очередности выступления перерос в драку между телохранителем и любовником Азизы Игорем Малаховым и Тальковым.

Выйти на сцену Игорь Тальков должен был в 16:20. Когда он прибыл во Дворец спорта, между его командой и представителями певицы Азизы разгорелся спор из-за очередности выступлений. Игорь Малахов настаивал на том, чтобы поменять порядок. Организатор концерта объяснила, что технически изменить очередность сложно, но после угроз со стороны Малахова ему уступили.

Узнав о причинах изменений, директор Талькова Валерий Шляфман вступил в конфликт с Малаховым. Спор переместился в гримерку Игоря, куда позже подошли и его охранники. По словам Олега Газманова, находившегося поблизости, Малахов в тот момент был сильно пьян.

Через некоторое время Игорь Малахов достал наган, на что Тальков ответил, выхватив свой газовый пистолет. В этот момент телохранитель Талькова сбил Малахова с ног.

Азиза, услышав стрельбу, бросилась к месту происшествия. В возникшей суматохе Шляфман случайно ударил беременную певицу в живот, что стало причиной выкидыша.

После потасовки раздался выстрел, оказавшийся смертельным для Талькова. Раненый певец воскликнул "Как больно!", сделал несколько шагов к сцене и рухнул у зеркала, скончавшись спустя несколько минут.

Малахов сразу попал под подозрение. Найти его по горячим следам не сумели и объявили в федеральный розыск. Вскоре он сам пришел к следователям и рассказал свою версию событий. От оружия уже избавился — разобрал и выкинул в Фонтанку.

Официальная версия

Официальная экспертиза, проведенная в 1992-м, опровергла эту версию: допросили более ста человек, пообщались с теми, кто занимались этим делом в 1991 и 1992 годах. У одного из них сохранился вырез с рубашки директора Талькова Валерия Шляфмана. На ткани — кровь погибшего артиста.

Установили, что смертельный выстрел был произведен с расстояния около 50 сантиметров, что соответствовало положению Шляфмана, а не Малахова. Кроме того, на одежде продюсера были обнаружены пороховые следы, что стало одним из ключевых доказательств его причастности.

Шляфман избежал следствия — скрылся в Израиле. Неоднократно заявлял: только один Малахов виновен в смерти Талькова. Суд не согласился с его утверждениями. Спустя четыре года после возобновления расследования, 23 апреля 2025-го Шляфмана официально признали виновным в гибели артиста и заочно приговорили к 13 годам тюрьмы.

Альтернативные версии: политический заказ или профессиональное убийство?

В музыкальной среде до сих пор ходит множество версий о причинах гибели Талькова. Одни утверждают, что певец стал жертвой политического заказа из-за своих резких выступлений против власти. Другие указывают на профессионализм выстрела: по словам врачей скорой помощи, ранение было нанесено слишком точно.

"Стрелявший в Талькова случайно или неслучайно с первого выстрела поразил его наповал, не оставив ни малейшего шанса", — дала оценку ситуации одна из врачей.

Вдова Талькова утверждала , что сразу после трагедии Шляфман набрал неизвестный номер и произнес: "Тальков убит". Это заявление только подогрело интерес к делу и породило новые вопросы. Почему директор певца так поступил? Кому звонил? Был ли это сигнал о выполненном заказе или просто шоковая реакция?

Что случилось потом?

Валерий Шляфман сменил фамилию на Высоцкий. Следствие неоднократно предпринимало попытки добиться его экстрадиции в Россию. Все безуспешно.

Игорь Малахов сменил фамилию, как и Шляфман, — стал Русом. Расстался с Азизой, сначала ударился в религию, после — в мистицизм. За последние 15 лет жизни набрал большой вес, злоупотреблял спиртным. Умер 4 июля 2016 года в возрасте 53 лет. Причина смерти — цирроз печени.

© Фото : соцсети Валерий Шляфман © Фото : соцсети Валерий Шляфман

Белые пятна в истории

Спустя десятилетия после трагедии следствие так и не смогло дать однозначного ответа на все вопросы. Например, из проведенной экспертизы достоверно известно , что Тальков был застрелен из пистолета Малахова. Как наган оказался в руках Шляфмана — единого мнения нет.

Также не до конца понятно, испытывал ли директор Талькова неприязнь к Малахову. Один охранник певца свидетельствовал , что мужчины вместе вернулись из бара и вошли в гримерку, а другой — что в гримерной певец что-то возбужденно говорил Малахову, а затем ударил его ногой в пах. Насчет чего спорили — неясно.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков Наручники © Sputnik / Табылды Кадырбеков Наручники

Самым неожиданным стало то, что, по мнению адвоката семьи Тальковых Нины Авериной, Азиза пытается отвести подозрения от себя и обелить Шляфмана: если бы директор певца в свое время не скрылся, то певица бы проходила как соучастница. Именно она приложила руку к тому, чтобы избавиться от орудия убийства. Такое предположение юрист высказала после того, как во время участия в программе "На самом деле" Азиза и адвокат Александр Бенхин обвиняли погибшего в сутенерстве, очерняя его репутацию.