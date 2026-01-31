Рейтинг@Mail.ru
Самый громкий скандал 90-х: от чьих рук погиб Игорь Тальков? - РИА Новости, 31.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:21 31.01.2026
https://ria.ru/20260131/talkov-2071316499.html
Самый громкий скандал 90-х: от чьих рук погиб Игорь Тальков?
Самый громкий скандал 90-х: от чьих рук погиб Игорь Тальков? - РИА Новости, 31.01.2026
Самый громкий скандал 90-х: от чьих рук погиб Игорь Тальков?
Иногда то, что начиналось как конфликт, перерастает в драку насмерть. От этого не застрахован никто — даже самые яркие звезды эстрады. Так, например, произошло... РИА Новости, 31.01.2026
2026-01-31T08:21:00+03:00
2026-01-31T08:21:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153270/94/1532709463_0:641:1532:1503_1920x0_80_0_0_0c152f5348318df06a21c2604f4a7a3e.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153270/94/1532709463_0:611:1532:1760_1920x0_80_0_0_665584c5d3307a2f0fe2f33de7a4e37e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Самый громкий скандал 90-х: от чьих рук погиб Игорь Тальков?

Дело об убийстве певца Игоря Талькова снова открыли — появились новые детали

© РИА Новости / Галина Кмит | Перейти в медиабанкИгорь Тальков
Игорь Тальков - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
© РИА Новости / Галина Кмит
Перейти в медиабанк
Игорь Тальков
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Иногда то, что начиналось как конфликт, перерастает в драку насмерть. От этого не застрахован никто — даже самые яркие звезды эстрады. Так, например, произошло и с Азизой, которая стала свидетельницей убийства музыканта Игоря Талькова за считаные минуты до выхода на сцену.
Что нового за более чем 20 лет выяснило следствие? И кто виноват в смерти талантливого певца на самом деле?

Роковой конфликт

Игорь Тальков неизменно пользовался любовью и вниманием зрителей в начале 1990-х. Он считался "протестным" автором — бескомпромиссно обличал советскую власть, сводя личные счеты: сам родился в семье репрессированных.
Выходец из "Электроклуба", исполнитель хита "Чистые пруды", покинув группу, быстро стал известен текстами, в которых делил весь мир ровно напополам: плохие и хорошие, правые и неправые.
© Фото : Тимофей ДьяконовКонцерт Игоря Талькова и его группы "Миримир" в Москве
Концерт Игоря Талькова и его группы Миримир в Москве - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© Фото : Тимофей Дьяконов
Концерт Игоря Талькова и его группы "Миримир" в Москве
Так он и оказался в списках участников злополучного концерта в "Юбилейном" наряду с Игорем Николаевым, Олегом Газмановым и менее известной Азизой.
За несколько минут до выхода Игоря Талькова на сцену 6 октября 1991 года раздались выстрелы, один из которых стал для певца роковым.

Причастность Игоря Малахова

Согласно первой версии, конфликт из-за очередности выступления перерос в драку между телохранителем и любовником Азизы Игорем Малаховым и Тальковым.
Выйти на сцену Игорь Тальков должен был в 16:20. Когда он прибыл во Дворец спорта, между его командой и представителями певицы Азизы разгорелся спор из-за очередности выступлений. Игорь Малахов настаивал на том, чтобы поменять порядок. Организатор концерта объяснила, что технически изменить очередность сложно, но после угроз со стороны Малахова ему уступили.
© РИА Новости / Овсянников | Перейти в медиабанкЭстрадная певица Азиза
Эстрадная певица Азиза - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости / Овсянников
Перейти в медиабанк
Эстрадная певица Азиза
Узнав о причинах изменений, директор Талькова Валерий Шляфман вступил в конфликт с Малаховым. Спор переместился в гримерку Игоря, куда позже подошли и его охранники. По словам Олега Газманова, находившегося поблизости, Малахов в тот момент был сильно пьян.
Через некоторое время Игорь Малахов достал наган, на что Тальков ответил, выхватив свой газовый пистолет. В этот момент телохранитель Талькова сбил Малахова с ног.
Азиза, услышав стрельбу, бросилась к месту происшествия. В возникшей суматохе Шляфман случайно ударил беременную певицу в живот, что стало причиной выкидыша.
После потасовки раздался выстрел, оказавшийся смертельным для Талькова. Раненый певец воскликнул "Как больно!", сделал несколько шагов к сцене и рухнул у зеркала, скончавшись спустя несколько минут.
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкДемонстрационные стрельбы из самозарядного пистолета "Удав"
Демонстрационные стрельбы из самозарядного пистолета Удав - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Демонстрационные стрельбы из самозарядного пистолета "Удав"
Малахов сразу попал под подозрение. Найти его по горячим следам не сумели и объявили в федеральный розыск. Вскоре он сам пришел к следователям и рассказал свою версию событий. От оружия уже избавился — разобрал и выкинул в Фонтанку.

Официальная версия

Официальная экспертиза, проведенная в 1992-м, опровергла эту версию: допросили более ста человек, пообщались с теми, кто занимались этим делом в 1991 и 1992 годах. У одного из них сохранился вырез с рубашки директора Талькова Валерия Шляфмана. На ткани — кровь погибшего артиста.
Установили, что смертельный выстрел был произведен с расстояния около 50 сантиметров, что соответствовало положению Шляфмана, а не Малахова. Кроме того, на одежде продюсера были обнаружены пороховые следы, что стало одним из ключевых доказательств его причастности.
© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Статуя богини Фемиды
Шляфман избежал следствия — скрылся в Израиле. Неоднократно заявлял: только один Малахов виновен в смерти Талькова. Суд не согласился с его утверждениями. Спустя четыре года после возобновления расследования, 23 апреля 2025-го Шляфмана официально признали виновным в гибели артиста и заочно приговорили к 13 годам тюрьмы.

Альтернативные версии: политический заказ или профессиональное убийство?

В музыкальной среде до сих пор ходит множество версий о причинах гибели Талькова. Одни утверждают, что певец стал жертвой политического заказа из-за своих резких выступлений против власти. Другие указывают на профессионализм выстрела: по словам врачей скорой помощи, ранение было нанесено слишком точно.
"Стрелявший в Талькова случайно или неслучайно с первого выстрела поразил его наповал, не оставив ни малейшего шанса", — дала оценку ситуации одна из врачей.
© РИА Новости / Н. Синицына | Перейти в медиабанкИгорь Тальков
Игорь Тальков - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости / Н. Синицына
Перейти в медиабанк
Игорь Тальков
Вдова Талькова утверждала, что сразу после трагедии Шляфман набрал неизвестный номер и произнес: "Тальков убит". Это заявление только подогрело интерес к делу и породило новые вопросы. Почему директор певца так поступил? Кому звонил? Был ли это сигнал о выполненном заказе или просто шоковая реакция?

Что случилось потом?

Валерий Шляфман сменил фамилию на Высоцкий. Следствие неоднократно предпринимало попытки добиться его экстрадиции в Россию. Все безуспешно.
Игорь Малахов сменил фамилию, как и Шляфман, — стал Русом. Расстался с Азизой, сначала ударился в религию, после — в мистицизм. За последние 15 лет жизни набрал большой вес, злоупотреблял спиртным. Умер 4 июля 2016 года в возрасте 53 лет. Причина смерти — цирроз печени.
© Фото : соцсетиВалерий Шляфман
Валерий Шляфман - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© Фото : соцсети
Валерий Шляфман

Белые пятна в истории

Спустя десятилетия после трагедии следствие так и не смогло дать однозначного ответа на все вопросы. Например, из проведенной экспертизы достоверно известно, что Тальков был застрелен из пистолета Малахова. Как наган оказался в руках Шляфмана — единого мнения нет.
Также не до конца понятно, испытывал ли директор Талькова неприязнь к Малахову. Один охранник певца свидетельствовал, что мужчины вместе вернулись из бара и вошли в гримерку, а другой — что в гримерной певец что-то возбужденно говорил Малахову, а затем ударил его ногой в пах. Насчет чего спорили — неясно.
© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Наручники
Самым неожиданным стало то, что, по мнению адвоката семьи Тальковых Нины Авериной, Азиза пытается отвести подозрения от себя и обелить Шляфмана: если бы директор певца в свое время не скрылся, то певица бы проходила как соучастница. Именно она приложила руку к тому, чтобы избавиться от орудия убийства. Такое предположение юрист высказала после того, как во время участия в программе "На самом деле" Азиза и адвокат Александр Бенхин обвиняли погибшего в сутенерстве, очерняя его репутацию.
Дело Талькова до сих пор остается одним из самых загадочных и резонансных в истории отечественного шоу-бизнеса.
© РИА Новости / Александр Поляков | Перейти в медиабанкИгорь Тальков, певец и композитор
Игорь Тальков, певец и композитор - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости / Александр Поляков
Перейти в медиабанк
Игорь Тальков, певец и композитор
 
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала