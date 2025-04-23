https://ria.ru/20250423/talkoav-2012969776.html

Почему в деле о гибели Игоря Талькова еще не поставлена точка

Почему в деле о гибели Игоря Талькова еще не поставлена точка - РИА Новости, 23.04.2025

Почему в деле о гибели Игоря Талькова еще не поставлена точка

Суд по делу об убийстве Игоря Талькова завершился в Петербурге. Виновным в гибели певца 6 октября 1991 года признали концертного директора исполнителя Игоря... РИА Новости, 23.04.2025

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Суд по делу об убийстве Игоря Талькова завершился в Петербурге. Виновным в гибели певца 6 октября 1991 года признали концертного директора исполнителя Игоря Шляфмана. Однако приговор, на самом деле, не поставил точку в одной из самых громких историй 90-х. Предсказал собственную смертьМистические знаки преследовали Талькова на протяжении всей жизни. Один из первых таких моментов случился с Игорем в детстве. Вместе с друзьями будущий музыкант играл в игру, в которой нужно пережимать себе артерию. В результате такой игры Тальков потерял сознание на какое-то время и услышал внезапно голос: "Твое время еще не пришло".С той поры началась полоса "предсказаний" в жизни артиста. Позже это подтвердил и брат певца — Владимир."Песня "Россия" оказалась роковой для Игоря, ею он подписал себе смертный приговор. Я сразу сказал ему об этом, да он и сам понимал. Когда песня была окончательно смонтирована, ночью Игорю приснились черные руки, которые пытались его задушить. Вообще, вокруг брата всегда было много мистики. Как он с этим жил? Верил в Бога", — вспоминал Владимир.Тексты песен Талькова были очень смелыми для той поры и опередили свое время. Многие думают, что артист из-за этого был неудобен властям. Потому его убийство могли заказать свыше.Когда 1989 году певец собрался лететь на гастроли, его супруга Татьяна начала за него переживать. Однако Игорь внезапно сказал то, что его жена запомнила на всю жизнь: "Не бойся, я погибну по-другому – при большом скоплении народа. А убийцу так и не найдут".Ходят слухи, что такую смерть ему предсказал Павел Глоба. Пророческой стала роль певца в фильме "За последней чертой". По сюжету фильма герой Талькова погибал от выстрела в упор. Сцену снимали 6 октября 1990 года, ровно за год до гибели.За сутки до гибели Тальков во время выступления порвал струну. В мире музыкантов это считалось дурной приметой. Перед отъездом в Петербург артист долго прощался с женой и сыном, словно чувствовал, что это их последняя встреча. После этого произошел тот роковой концерт.События до убийстваПо воспоминаниям жены Игоря Талькова, Татьяны, незадолго до гибели певец обращался в правоохранительные органы МВД или КГБ с просьбой предоставить ему вооруженную охрану. За несколько дней до трагедии ему сообщили, что вопрос решен положительно.В начале 1991 года Тальков приобрел газовый пистолет и настаивал, чтобы жена носила его с собой, опасаясь, что на него могут напасть через близких. Однако 6 октября он впервые взял оружие с собой на концерт в "Юбилейный".С лета 1991 года в группе Талькова появился новый коммерческий директор — Валерий Шляфман. С его приходом в коллективе участились конфликты, в которые неизменно втягивался Тальков. Татьяна Талькова считала, что Шляфман был внедрен в окружение певца специально, чтобы создавать вокруг него опасные ситуации.Обстоятельства конфликта и гибелиВыступление Игоря Талькова было запланировано на 16:20. По прибытии в Дворец спорта возник спор о порядке выступлений между представителями Талькова и певицы Азизы. Телохранитель и парень Азизы Игорь Малахов настаивал на изменении порядка. Режиссер концерта объяснила техническую сложность изменений, но после угроз со стороны Малахова порядок изменили. Тем временем, Тальков на выступление внезапно решил надеть черную одежду вместо привычной белой рубашки.Директор Талькова Валерий Шляфман, узнав о причинах изменений, вступил в конфликт с Малаховым. Разбирательство перетекло в гримерку Игоря, позже к ним присоединились охранники Талькова. По свидетельству Олега Газманова, находившегося рядом, Малахов был тогда сильно пьян.Вскоре Игорь Малахов достал револьвер системы "Наган", в ответ на это Тальков достал свой газовый пистолет. Выстрелы певца оказались неэффективными либо из-за неисправных патронов, либо из-за слишком большой дистанции. В этот момент охранник Талькова сбил Малахова с ног. Азиза, услышав выстрелы, бросилась к месту драмы. В суматохе Шляфман случайно ударил беременную певицу в живот, что привело к ее выкидышу.После драки раздался ещё один выстрел, смертельный для Талькова. Раненый певец произнес: "Как больно!", сделал несколько шагов к сцене и упал у зеркала, скончавшись через несколько минут.До сих пор никто точно не знает обстоятельства гибели певца. Показания свидетелей расходятся.По словам главного врача городской станции "Скорой медицинской помощи", с диагнозом Талькова "Огнестрельное пулевое проникающее ранение грудной клетки с повреждением сердца и лёгкого, при запредельной кровопотере" шансов выжить у него не было."Никогда и нигде не стану утверждать ничего подобного, но сейчас скажу: на "случайный" выстрел это мало похоже, так… по-моему, могут стрелять только профессионалы. Стрелявший в Талькова случайно или не случайно с первого выстрела поразил его наповал, не оставив ни малейшего шанса", — дала оценку ситуации одна из врачей.Судебные разбирательстваНачалось следствие. Позже суд приговорил Игоря Малахова к двум с половиной годам лишения свободы условно за незаконное приобретение и ношение огнестрельного оружия. Шляфман следствия избежал, так как успел скрыться в Израиле. Позже он взял фамилию своей жены и стал Валерием Высоцким. В интервью российским СМИ он говорил, что единственный виновный в смерти Игоря — Малахов. Однако в 2018 году следствие по делу о гибели певца возобновилось. В 2021 году вдова Талькова обратилась напрямую к главе Следственного Комитета Бастрыкину с целью переквалифицировать уголовное дело об убийстве в более тяжкую статью.А 23 апреля 2025-го суд суд признал Шляфмана виновны в гибели Талькова. Его заочно приговорили к 13 годам тюрьмы. Сам преступник скрывается в Израиле. Гибель Талькова до сих пор остаётся одной из самых загадочных в истории российской эстрады. Многие поклонники уверены, что истинные заказчики убийства так и не были названы.

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санкт-петербург, израиль, игорь тальков, олег газманов