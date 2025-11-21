Эксперты нашли следы выстрела только на вещах Талькова и Шляфмана

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Эксперты исследовали одежду участников конфликта, в результате которого был убит певец Игорь Тальков, но следы выстрела обнаружили только на майке артиста и рубашке осужденного за его убийство Валерия Шляфмана, сказано в материалах, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
"Из всех предметов представленной на исследование одежды лишь на майке Талькова и рубашке Шляфмана обнаружены следы близкого выстрела из ручного огнестрельного оружия - револьвера "Наган" - в виде микрочастиц пороха или продуктов его сгорания, микропластинок графита и металлов выстрела", - говорится в документе.
Согласно материалам, на остальных предметах одежды Шляфмана и четырех других участников конфликта, включая концертного директора певицы Азизы Игоря Малахова, "дополнительных продуктов выстрела не найдено".
Ранее суд заочно приговорил директора Талькова Шляфмана к 13 годам колонии общего режима. Он признан виновным по пункту "д" статьи 102 УК РСФСР (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное способом, опасным для жизни многих людей), статье 15 - пункту "д" статьи 102 УК РСФСР (покушение на умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное способом, опасным для жизни многих людей). Шляфман в 1992 году уехал в Израиль, в январе 2022 года заочно арестован в России.
В суде установлено, что 6 октября 1991 года во Дворце спорта "Юбилейный" в Санкт-Петербурге Шляфман, испытывая неприязненные отношения к Малахову в ходе конфликта из-за очередности выступления на концерте артистов, попытался его застрелить. Однако в момент выстрела Малахов увернулся, а Тальков, который также участвовал в конфликте, получил смертельное ранение. Эти выводы подтверждаются заключениями экспертов.
Как сообщили РИА Новости в прокуратуре, в ходе баллистической экспертизы были сделаны выводы о том, что выстрел был произведен из револьвера, который принадлежал Малахову, с близкого расстояния, примерно 40-50 сантиметров, следы свинца остались на одежде Шляфмана и рубашке Талькова. Из показаний свидетелей и сопоставления их с выводами экспертиз следует, что Шляфман вырвал оружие из рук Малахова, хотел застрелить его, но пуля попала в певца. Также следы крови и расположение капель помогли экспертам сделать вывод о том, что стрелявший находился чуть выше Талькова, в то время как Малахов находился на полу, удерживаемый охраной артиста.
В СК РФ сообщали, что во время предварительного расследования на допросах специалистов, проводивших экспертизы по этому делу с 1991 по 1992 год, выяснилось, что у одного из них оказались вырезы с рубашки Шляфмана, запачканные кровью, "и они помогли выявить виновного в убийстве".
Раскрыты подробности убийства Талькова
20 ноября, 02:26