Раскрыто, кто спровоцировал конфликт между Тальковым и директором Азизы

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Осужденный за убийство певца Игоря Талькова Валерий Шляфман спровоцировал конфликт между артистом и директором певицы Азизы Игорем Малаховым, сказано в материалах, которые имеются в распоряжении РИА Новости.

"Шляфман спровоцировал конфликт между Малаховым и Тальковым ", - говорится в документе.

Согласно материалам, охранник Талькова указал, что перед конфликтом Шляфман и Малахов вместе вернулись из бара и вошли в гримерку певца. Другой охранник Талькова рассказал, что в гримерной певец что-то возбужденно говорил Малахову, а затем ударил его ногой в пах. Тальков остался в гримерке, а Малахов вышел в коридор. Согласно показаниям свидетеля, Шляфман поддел Малахова словами о том, что тот испугался драться, после чего Малахов отскочил в сторону и достал оружие, затем в коридор выскочил Тальков и завязалась драка.

Ранее суд заочно приговорил Шляфмана к 13 годам колонии общего режима. Его признали виновным по пункту "д" статьи 102 УК РСФСР (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное способом, опасным для жизни многих людей), статье 15 - пункту "д" статьи 102 УК РСФСР (покушение на умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное способом, опасным для жизни многих людей).

В суде установлено, что 6 октября 1991 года во Дворце спорта "Юбилейный" в Санкт-Петербурге Шляфман, испытывая неприязненные отношения к Малахову, в ходе конфликта из-за очередности выступления на концерте артистов, попытался его застрелить. Однако в момент выстрела Малахов увернулся, а Тальков, который также участвовал в конфликте, получил смертельное ранение. Эти выводы подтверждаются выводами экспертов.

Как сообщили РИА Новости в прокуратуре, в ходе баллистической экспертизы были сделаны выводы о том, что выстрел был произведен из револьвера, который принадлежал Малахову, с близкого расстояния, примерно 40-50 сантиметров, следы свинца остались на одежде Шляфмана и рубашке Талькова. Из показаний свидетелей и сопоставления их с выводами экспертиз следует, что Шляфман вырвал оружие из рук Малахова, хотел застрелить его, но пуля попала в певца. Также следы крови и расположение капель помогли экспертам сделать вывод о том, что стрелявший находился чуть выше Талькова, в то время как Малахов находился на полу, удерживаемый охраной артиста.

Шляфман в 1992 году уехал в Израиль , в январе 2022 года заочно арестован в России