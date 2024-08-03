https://ria.ru/20240803/kriminal-1963688500.html
"Пустил следствие по ложному пути". Кто стоит за убийством Игоря Талькова
"Пустил следствие по ложному пути". Кто стоит за убийством Игоря Талькова - РИА Новости, 03.08.2024
"Пустил следствие по ложному пути". Кто стоит за убийством Игоря Талькова
Более ста свидетелей, десятки экспертиз и 30-летняя пауза в расследовании — в Санкт-Петербурге стартовал громкий судебный процесс по делу об убийстве Игоря... РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T08:00
2024-08-03T08:00
2024-08-03T08:03
израиль
москва
рсфср
игорь тальков
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости, Виктор Званцев. Более ста свидетелей, десятки экспертиз и 30-летняя пауза в расследовании — в Санкт-Петербурге стартовал громкий судебный процесс по делу об убийстве Игоря Талькова. Единственный фигурант, арестованный заочно, давно скрывается за границей. О том, что помогло раскрыть преступление, — в материале РИА Новости.Прерванный концертВечером 6 октября 1991-го в петербургском Дворце спорта "Юбилейный" выступали многие звезды российской эстрады тех лет. В зале был аншлаг, каждого артиста встречали овациями. Однако концерт внезапно прервался. На сцену вышел ведущий и сообщил: "Только что стреляли в Игоря Талькова".За кулисами царил переполох. Пока пытались дозвониться в скорую, дежурившие в "Юбилейном" медики оказывали певцу первую помощь. Уже спустя несколько минут подъехала бригада врачей-реаниматологов, однако помочь ничем не смогла — Тальков скончался.Судебно-медицинская экспертиза показала: певец умер от проникающего ранения грудной клетки с повреждение внутренних органов, в том числе сердца и легких. Позже специалисты по баллистике установили, что стреляли из нагана. Хватило одной пули.Убийство популярного артиста вызвало широкий общественный резонанс. Талькова похоронили в Москве на Ваганьковском кладбище, провожали его тысячи людей. На могиле до сих пор всегда лежат свежие цветы.Бегство в ИзраильПрокуратура возбудила уголовное дело статье 102 тогда еще УК РСФСР "Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное способом, опасным для жизни многих людей".Следователи выяснили, что у концертного директора Талькова Валерия Шляфмана возник конфликт с Игорем Малаховым, представляющим певицу Азизу. Они не могли определиться, кому раньше выходить на сцену. Разговора не получилось, продюсеры принялись выяснять отношения на кулаках, а затем и вовсе схватились за оружие.Малахов сразу попал под подозрение. Найти его по горячим следам не сумели и объявили в федеральный розыск. Вскоре он сам пришел к следователям и рассказал свою версию событий. От оружия уже избавился — разобрал и выкинул в реку.Малахова задержали, но следственный эксперимент показал, что в Талькова стрелял не он. Теперь главным подозреваемым стал другой участник конфликта — Шляфман.Он, как выяснилось, оформил израильскую визу и в феврале 1992-го улетел в Тель-Авив. Его обвинили в убийстве по неосторожности — заочно. Прокуратура направила в Израиль сотрудника и попросила местных коллег посодействовать с допросом.Однако пообщаться со Шляфманом так и не удалось. Расследование забуксовало и в итоге было приостановлено. Почти на 30 лет.Окровавленная рубашкаВозобновили его три года назад. Допросили более ста человек, провели десятки экспертиз, пообщались с теми, кто занимался этим делом в 1991 и 1992 годах. У одного из них сохранился вырез с рубашки Шляфмана. На ткани — кровь погибшего артиста."В октябре 1991-го во время возникшего за кулисами дворца спорта "Юбилейный" конфликта с Малаховым Шляфман при попытке застрелить его смертельно ранил Талькова", — утверждают в СКР. К обвинению добавили еще и покушение на убийство.В начале 2022 года Петроградский суд Санкт-Петербурга заочно избрал для Шляфмана меру пресечения — заключение под стражу.На днях состоялось первое судебное заседание. На вопросы прокурора отвечал бывший следователь Петроградского РОВД Виталий Мурадов, выезжавший на место преступления 6 октября 1991-го. Он допросил певицу Азизу, после чего к нему обратился Валерий Шляфман и буквально потребовал записать его показания.Продюсер уверял, что, когда разгорелся конфликт из-за очередности выступлений, в сторону Талькова стрелял концертный директор Азизы Игорь Малахов. Вероятно, именно эти показания и легли в основу уголовного дела, пока Малахов не сдался и не опроверг их на следственном эксперименте. Самого Малахова допросить уже не получится — несколько лет назад он скончался.Что касается Шляфмана, то, по словам российских силовиков, они приняли "все исчерпывающие меры к розыску и экстрадиции, однако реальная возможность его участия в уголовном процессе отсутствует". Значит, даже если вину концертного директора докажут в суде, он вряд ли ответит по российскому закону за убийство известного певца и покушение на убийство Малахова.
https://ria.ru/20240622/kriminal-1954555861.html
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израиль
москва
рсфср
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Следственный эксперимент с участием концертного директора Талькова Валерия Шляфмана
Следком сообщает, что концертный директор Талькова Валерий Шляфман смертельно ранил певца при попытке застрелить из револьвера представителя одного из артистов – Игоря Малахова. Шляфман обвиняется в убийстве и покушении на убийство, совершенных общеопасным способом.
В рамках расследования убийства Талькова по всей России допрошены более 150 свидетелей, у одного из экспертов изъяты вырезы с рубашки Шляфмана со следами крови, имеющие значение для установления его причастности к убийству.
2024-08-03T08:00
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РИА Новости
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израиль, москва, рсфср, игорь тальков, следственный комитет россии (ск рф)
Израиль, Москва, РСФСР, Игорь Тальков, Следственный комитет России (СК РФ)
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости, Виктор Званцев. Более ста свидетелей, десятки экспертиз и 30-летняя пауза в расследовании — в Санкт-Петербурге стартовал громкий судебный процесс по делу об убийстве Игоря Талькова. Единственный фигурант, арестованный заочно, давно скрывается за границей. О том, что помогло раскрыть преступление, — в материале РИА Новости.
Вечером 6 октября 1991-го в петербургском Дворце спорта "Юбилейный" выступали многие звезды российской эстрады тех лет. В зале был аншлаг, каждого артиста встречали овациями. Однако концерт внезапно прервался. На сцену вышел ведущий и сообщил: "Только что стреляли в Игоря Талькова".
За кулисами царил переполох. Пока пытались дозвониться в скорую, дежурившие в "Юбилейном" медики оказывали певцу первую помощь. Уже спустя несколько минут подъехала бригада врачей-реаниматологов, однако помочь ничем не смогла — Тальков скончался.
Судебно-медицинская экспертиза показала: певец умер от проникающего ранения грудной клетки с повреждение внутренних органов, в том числе сердца и легких. Позже специалисты по баллистике установили, что стреляли из нагана. Хватило одной пули.
Убийство популярного артиста вызвало широкий общественный резонанс. Талькова похоронили в Москве на Ваганьковском кладбище, провожали его тысячи людей. На могиле до сих пор всегда лежат свежие цветы.
Прокуратура возбудила уголовное дело статье 102 тогда еще УК РСФСР "Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное способом, опасным для жизни многих людей".
Следователи выяснили, что у концертного директора Талькова Валерия Шляфмана возник конфликт с Игорем Малаховым, представляющим певицу Азизу. Они не могли определиться, кому раньше выходить на сцену. Разговора не получилось, продюсеры принялись выяснять отношения на кулаках, а затем и вовсе схватились за оружие.
Малахов сразу попал под подозрение. Найти его по горячим следам не сумели и объявили в федеральный розыск. Вскоре он сам пришел к следователям и рассказал свою версию событий. От оружия уже избавился — разобрал и выкинул в реку.
Малахова задержали, но следственный эксперимент показал, что в Талькова стрелял не он. Теперь главным подозреваемым стал другой участник конфликта — Шляфман.
Он, как выяснилось, оформил израильскую визу и в феврале 1992-го улетел в Тель-Авив. Его обвинили в убийстве по неосторожности — заочно. Прокуратура направила в Израиль сотрудника и попросила местных коллег посодействовать с допросом.
Однако пообщаться со Шляфманом так и не удалось. Расследование забуксовало и в итоге было приостановлено. Почти на 30 лет.
Возобновили его три года назад. Допросили более ста человек, провели десятки экспертиз, пообщались с теми, кто занимался этим делом в 1991 и 1992 годах. У одного из них сохранился вырез с рубашки Шляфмана. На ткани — кровь погибшего артиста.
"В октябре 1991-го во время возникшего за кулисами дворца спорта "Юбилейный" конфликта с Малаховым Шляфман при попытке застрелить его смертельно ранил Талькова", — утверждают в СКР. К обвинению добавили еще и покушение на убийство.
В начале 2022 года Петроградский суд Санкт-Петербурга заочно избрал для Шляфмана меру пресечения — заключение под стражу.
На днях состоялось первое судебное заседание. На вопросы прокурора отвечал бывший следователь Петроградского РОВД Виталий Мурадов, выезжавший на место преступления 6 октября 1991-го. Он допросил певицу Азизу, после чего к нему обратился Валерий Шляфман и буквально потребовал записать его показания.
Продюсер уверял, что, когда разгорелся конфликт из-за очередности выступлений, в сторону Талькова стрелял концертный директор Азизы Игорь Малахов. Вероятно, именно эти показания и легли в основу уголовного дела, пока Малахов не сдался и не опроверг их на следственном эксперименте. Самого Малахова допросить уже не получится — несколько лет назад он скончался.
Что касается Шляфмана, то, по словам российских силовиков, они приняли "все исчерпывающие меры к розыску и экстрадиции, однако реальная возможность его участия в уголовном процессе отсутствует". Значит, даже если вину концертного директора докажут в суде, он вряд ли ответит по российскому закону за убийство известного певца и покушение на убийство Малахова.