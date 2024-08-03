https://ria.ru/20240803/kriminal-1963688500.html

"Пустил следствие по ложному пути". Кто стоит за убийством Игоря Талькова

"Пустил следствие по ложному пути". Кто стоит за убийством Игоря Талькова - РИА Новости, 03.08.2024

"Пустил следствие по ложному пути". Кто стоит за убийством Игоря Талькова

Более ста свидетелей, десятки экспертиз и 30-летняя пауза в расследовании — в Санкт-Петербурге стартовал громкий судебный процесс по делу об убийстве Игоря... РИА Новости, 03.08.2024

2024-08-03T08:00

2024-08-03T08:00

2024-08-03T08:03

израиль

москва

рсфср

игорь тальков

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости, Виктор Званцев. Более ста свидетелей, десятки экспертиз и 30-летняя пауза в расследовании — в Санкт-Петербурге стартовал громкий судебный процесс по делу об убийстве Игоря Талькова. Единственный фигурант, арестованный заочно, давно скрывается за границей. О том, что помогло раскрыть преступление, — в материале РИА Новости.Прерванный концертВечером 6 октября 1991-го в петербургском Дворце спорта "Юбилейный" выступали многие звезды российской эстрады тех лет. В зале был аншлаг, каждого артиста встречали овациями. Однако концерт внезапно прервался. На сцену вышел ведущий и сообщил: "Только что стреляли в Игоря Талькова".За кулисами царил переполох. Пока пытались дозвониться в скорую, дежурившие в "Юбилейном" медики оказывали певцу первую помощь. Уже спустя несколько минут подъехала бригада врачей-реаниматологов, однако помочь ничем не смогла — Тальков скончался.Судебно-медицинская экспертиза показала: певец умер от проникающего ранения грудной клетки с повреждение внутренних органов, в том числе сердца и легких. Позже специалисты по баллистике установили, что стреляли из нагана. Хватило одной пули.Убийство популярного артиста вызвало широкий общественный резонанс. Талькова похоронили в Москве на Ваганьковском кладбище, провожали его тысячи людей. На могиле до сих пор всегда лежат свежие цветы.Бегство в ИзраильПрокуратура возбудила уголовное дело статье 102 тогда еще УК РСФСР "Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное способом, опасным для жизни многих людей".Следователи выяснили, что у концертного директора Талькова Валерия Шляфмана возник конфликт с Игорем Малаховым, представляющим певицу Азизу. Они не могли определиться, кому раньше выходить на сцену. Разговора не получилось, продюсеры принялись выяснять отношения на кулаках, а затем и вовсе схватились за оружие.Малахов сразу попал под подозрение. Найти его по горячим следам не сумели и объявили в федеральный розыск. Вскоре он сам пришел к следователям и рассказал свою версию событий. От оружия уже избавился — разобрал и выкинул в реку.Малахова задержали, но следственный эксперимент показал, что в Талькова стрелял не он. Теперь главным подозреваемым стал другой участник конфликта — Шляфман.Он, как выяснилось, оформил израильскую визу и в феврале 1992-го улетел в Тель-Авив. Его обвинили в убийстве по неосторожности — заочно. Прокуратура направила в Израиль сотрудника и попросила местных коллег посодействовать с допросом.Однако пообщаться со Шляфманом так и не удалось. Расследование забуксовало и в итоге было приостановлено. Почти на 30 лет.Окровавленная рубашкаВозобновили его три года назад. Допросили более ста человек, провели десятки экспертиз, пообщались с теми, кто занимался этим делом в 1991 и 1992 годах. У одного из них сохранился вырез с рубашки Шляфмана. На ткани — кровь погибшего артиста."В октябре 1991-го во время возникшего за кулисами дворца спорта "Юбилейный" конфликта с Малаховым Шляфман при попытке застрелить его смертельно ранил Талькова", — утверждают в СКР. К обвинению добавили еще и покушение на убийство.В начале 2022 года Петроградский суд Санкт-Петербурга заочно избрал для Шляфмана меру пресечения — заключение под стражу.На днях состоялось первое судебное заседание. На вопросы прокурора отвечал бывший следователь Петроградского РОВД Виталий Мурадов, выезжавший на место преступления 6 октября 1991-го. Он допросил певицу Азизу, после чего к нему обратился Валерий Шляфман и буквально потребовал записать его показания.Продюсер уверял, что, когда разгорелся конфликт из-за очередности выступлений, в сторону Талькова стрелял концертный директор Азизы Игорь Малахов. Вероятно, именно эти показания и легли в основу уголовного дела, пока Малахов не сдался и не опроверг их на следственном эксперименте. Самого Малахова допросить уже не получится — несколько лет назад он скончался.Что касается Шляфмана, то, по словам российских силовиков, они приняли "все исчерпывающие меры к розыску и экстрадиции, однако реальная возможность его участия в уголовном процессе отсутствует". Значит, даже если вину концертного директора докажут в суде, он вряд ли ответит по российскому закону за убийство известного певца и покушение на убийство Малахова.

https://ria.ru/20240622/kriminal-1954555861.html

https://ria.ru/20240726/kriminal-1961931154.html

израиль

москва

рсфср

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Следственный эксперимент с участием концертного директора Талькова Валерия Шляфмана Следком сообщает, что концертный директор Талькова Валерий Шляфман смертельно ранил певца при попытке застрелить из револьвера представителя одного из артистов – Игоря Малахова. Шляфман обвиняется в убийстве и покушении на убийство, совершенных общеопасным способом. В рамках расследования убийства Талькова по всей России допрошены более 150 свидетелей, у одного из экспертов изъяты вырезы с рубашки Шляфмана со следами крови, имеющие значение для установления его причастности к убийству. 2024-08-03T08:00 true PT1M24S

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Михаил Кевхиев

израиль, москва, рсфср, игорь тальков, следственный комитет россии (ск рф)