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Шоубиз
https://ria.ru/20211006/talkov-1753178503.html
Тайна рокового выстрела. Почему погиб Игорь Тальков и кем бы он был сейчас
Тайна рокового выстрела. Почему погиб Игорь Тальков и кем бы он был сейчас - РИА Новости, 06.10.2021
Тайна рокового выстрела. Почему погиб Игорь Тальков и кем бы он был сейчас
Тридцать лет назад в Санкт-Петербурге за кулисами дворца спорта "Юбилейный" застрелили Игоря Талькова. Эта трагедия стала одним из резонансных событий 1991 года РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T08:00
2021-10-06T08:12
шоубиз
санкт-петербург
москва
борис ельцин
игорь тальков
россия
михаил круг
сергей лисовский
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости, Павел Сурков. Тридцать лет назад в Санкт-Петербурге за кулисами дворца спорта "Юбилейный" застрелили Игоря Талькова. Эта трагедия стала одним из резонансных событий 1991 года и, пожалуй, самым громким убийством за всю историю отечественного шоу-бизнеса. До сих пор не раскрытое преступление продолжает порождать домыслы, слухи и, по сути, затмевает собой творческий путь артиста."Россия — боль моей души"В 1991-м Игорь Тальков был одним из самых популярных отечественных музыкантов, собирал большие залы, даже стадионы. Собственно, и на злосчастный "сборный" концерт в "Юбилейном" он отправился по вполне деловой причине.Ему предстояли сольные выступления в "Олимпийском", на самой большой площадке в Москве. Певцу очень хотелось, чтобы все было безупречно по звучанию, а для этого требовался соответствующий концертный аппарат. Таким владела лишь одна компания — "ЛИС’С", принадлежавшая бизнесмену Сергею Лисовскому. По договоренности Тальков должен был принять участие в петербургском концерте — и после этого устроители выдали бы ему аппарат с собой в Москву.Тальков считался "протестным автором", он истово обличал коммунистическую идеологию и советскую бюрократическую машину. Кроме того, певец увлекался театром и многие сольники формировал как полноценные шоу с отдельным сюжетом, выступая от имени разных персонажей. Самая яркая из таких программ — "Суд", в которой музыкант от лица погибшего белогвардейского офицера обвинял чиновников 1980-х в гибели дореволюционной России и текущем бедственном положении страны.Счеты, предъявляемые Тальковым к власти, стопроцентно личные. Он из семьи репрессированных. Его предки были казаками и белогвардейскими офицерами, да и родители познакомились в Сиблаге. Тальков был абсолютно уверен в своей социальной и исторической правоте, и это наложило отпечаток на его творчество."Социальные песни — крик моей души"Начинавший как музыкант в различных любительских группах, он в итоге попал в ансамбль "Электроклуб", организованный Давидом Тухмановым. Именно Тухманов доверил Талькову спеть песню "Чистые пруды", которая мгновенно стала самым настоящим народным хитом. Так обаятельный Тальков осознал свою силу как сольного артиста. Он ушел из "Электроклуба", создал коллектив "Спасательный круг" и начал работать над собственными песнями.Вскоре артист представил первый цикл о безвозвратно потерянной России, о прекрасных белогвардейцах, злодейски уничтоженных "проклятыми большевиками". Идея сработала: зритель приходил на лирика с "Чистыми прудами", а получал мощный социально-политизированный заряд, что на волне перестройки было необычайно актуально.Из сегодняшнего дня тексты Талькова кажутся невероятно наивными, прежде всего в силу их полярности и исторической предвзятости. Он четко делит мир на черное и белое, не признавая никаких полутонов. Но для молодого человека, не имевшего доступа к историческим документам и архивам, это понятно и объяснимо. А Тальков собирал огромные аудитории, его показывали по всем телеканалам, он был одной из ярчайших звезд перестроечной эстрады.Но легкий жанр ему мешал. Он очень хотел приблизиться к рок-звучанию, той музыке, которую искренне любил. Профессиональный композитор и аранжировщик, Игорь понимал ограниченность поп-музыки, однако пытался экспериментировать: например, вводил в песни элементы набирающего популярность рэпа и техно."Бой за добро — суть моей жизни"Конечно, из-за яркой политизированности вокруг Талькова собирались представители наиболее радикальных политических направлений того времени. Он водил дружбу даже с обществом "Память" (хотя открещивался от обвинений в антисемитизме). Да и нарастающая слава и публичность действовали на Талькова удручающе: музыканты отказывались от сотрудничества с ним в последние годы, поскольку артист, как они выражались, "поймал звезду".Во многом это было связано и с тем, что Тальков разочаровался в перестройке. Страна, которую он искренне ненавидел, разваливалась, но до прекрасной России прошлого ой как далеко. Вслед за коммунистическими бонзами и горбачевскими бюрократами мишенью Талькова стала новая власть. В одной из последних песен "Господин президент" он обращался лично к Борису Ельцину. Но музыкальные идеи иссякли — Тальков начал просто бессовестно копировать мелодии зарубежных хитов, которые массовый отечественный зритель не знал.Что именно случилось 30 лет назад за кулисами "Юбилейного", достоверно не известно. Версий множество, и убийство Талькова официально считается нераскрытым. Кто-то говорит о том, что его "заказали": естественно, из-за популярности артист часто оказывался втянутым в споры и разборки, связанные с шоу-бизнесом. Кто-то ищет в убийстве политический след.Но наиболее правдоподобна бытовая версия: менеджмент музыкантов поспорил из-за очередности выхода на сцену, а поскольку в начале 90-х практически у всех охранников поп-звезд было оружие, возникла перестрелка. Тальков просто попал под случайную пулю."Победа над злом — цель моей жизни"На похоронах фанаты призывали канонизировать его как "страстотерпца Игоря" — и некоторое время посмертная слава Талькова усиливалась, а белогвардейскую тематику подхватывали многие авторы, надеясь занять освободившееся на эстраде место.Но скоро ситуация перевернулась — и одна идеология успешно подменилась в массовом сознании другой, прямо противоположной. Великую Россию прошлого вытеснила из песен бодрая Россия настоящего. Тому пример — тверской бард Михаил Воробьев, начинавший с тех же белогвардейцев, но быстро взявший псевдоним "Круг" и запевший о бандитах и ворах. Сегодня творчество Талькова окончательно стало частью истории: его не переиздают, он редко звучит в эфире, но поклонники по-прежнему смотрят архивные записи, слушают старые песни и выдвигают все новые версии гибели артиста.Жаль, что Тальков так и не достиг того, о чем мечтал, — не создал музыкальное шоу с настоящим рок-звучанием, не дал песням ту аранжировку, в которой они задумывались. Собственно, ради этой мечты он и отправился на тот роковой концерт.
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санкт-петербург, москва, борис ельцин, игорь тальков, россия, михаил круг, сергей лисовский, музыка
08:00 06.10.2021 (обновлено: 08:12 06.10.2021)
 

Тайна рокового выстрела. Почему погиб Игорь Тальков и кем бы он был сейчас

© РИА Новости / Галина Кмит / Перейти в фотобанкИгорь Тальков
Игорь Тальков - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© РИА Новости / Галина Кмит
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости, Павел Сурков. Тридцать лет назад в Санкт-Петербурге за кулисами дворца спорта "Юбилейный" застрелили Игоря Талькова. Эта трагедия стала одним из резонансных событий 1991 года и, пожалуй, самым громким убийством за всю историю отечественного шоу-бизнеса. До сих пор не раскрытое преступление продолжает порождать домыслы, слухи и, по сути, затмевает собой творческий путь артиста.

"Россия — боль моей души"

В 1991-м Игорь Тальков был одним из самых популярных отечественных музыкантов, собирал большие залы, даже стадионы. Собственно, и на злосчастный "сборный" концерт в "Юбилейном" он отправился по вполне деловой причине.
Ему предстояли сольные выступления в "Олимпийском", на самой большой площадке в Москве. Певцу очень хотелось, чтобы все было безупречно по звучанию, а для этого требовался соответствующий концертный аппарат. Таким владела лишь одна компания — "ЛИС’С", принадлежавшая бизнесмену Сергею Лисовскому. По договоренности Тальков должен был принять участие в петербургском концерте — и после этого устроители выдали бы ему аппарат с собой в Москву.
© РИА Новости / Галина Кмит / Перейти в фотобанкИгорь Тальков
Игорь Тальков - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / Галина Кмит
Перейти в фотобанк
Игорь Тальков
Тальков считался "протестным автором", он истово обличал коммунистическую идеологию и советскую бюрократическую машину. Кроме того, певец увлекался театром и многие сольники формировал как полноценные шоу с отдельным сюжетом, выступая от имени разных персонажей. Самая яркая из таких программ — "Суд", в которой музыкант от лица погибшего белогвардейского офицера обвинял чиновников 1980-х в гибели дореволюционной России и текущем бедственном положении страны.
Счеты, предъявляемые Тальковым к власти, стопроцентно личные. Он из семьи репрессированных. Его предки были казаками и белогвардейскими офицерами, да и родители познакомились в Сиблаге. Тальков был абсолютно уверен в своей социальной и исторической правоте, и это наложило отпечаток на его творчество.

"Социальные песни — крик моей души"

Начинавший как музыкант в различных любительских группах, он в итоге попал в ансамбль "Электроклуб", организованный Давидом Тухмановым. Именно Тухманов доверил Талькову спеть песню "Чистые пруды", которая мгновенно стала самым настоящим народным хитом. Так обаятельный Тальков осознал свою силу как сольного артиста. Он ушел из "Электроклуба", создал коллектив "Спасательный круг" и начал работать над собственными песнями.
Вскоре артист представил первый цикл о безвозвратно потерянной России, о прекрасных белогвардейцах, злодейски уничтоженных "проклятыми большевиками". Идея сработала: зритель приходил на лирика с "Чистыми прудами", а получал мощный социально-политизированный заряд, что на волне перестройки было необычайно актуально.
Из сегодняшнего дня тексты Талькова кажутся невероятно наивными, прежде всего в силу их полярности и исторической предвзятости. Он четко делит мир на черное и белое, не признавая никаких полутонов. Но для молодого человека, не имевшего доступа к историческим документам и архивам, это понятно и объяснимо. А Тальков собирал огромные аудитории, его показывали по всем телеканалам, он был одной из ярчайших звезд перестроечной эстрады.
Но легкий жанр ему мешал. Он очень хотел приблизиться к рок-звучанию, той музыке, которую искренне любил. Профессиональный композитор и аранжировщик, Игорь понимал ограниченность поп-музыки, однако пытался экспериментировать: например, вводил в песни элементы набирающего популярность рэпа и техно.

"Бой за добро — суть моей жизни"

Конечно, из-за яркой политизированности вокруг Талькова собирались представители наиболее радикальных политических направлений того времени. Он водил дружбу даже с обществом "Память" (хотя открещивался от обвинений в антисемитизме). Да и нарастающая слава и публичность действовали на Талькова удручающе: музыканты отказывались от сотрудничества с ним в последние годы, поскольку артист, как они выражались, "поймал звезду".
Во многом это было связано и с тем, что Тальков разочаровался в перестройке. Страна, которую он искренне ненавидел, разваливалась, но до прекрасной России прошлого ой как далеко.
Вслед за коммунистическими бонзами и горбачевскими бюрократами мишенью Талькова стала новая власть. В одной из последних песен "Господин президент" он обращался лично к Борису Ельцину. Но музыкальные идеи иссякли — Тальков начал просто бессовестно копировать мелодии зарубежных хитов, которые массовый отечественный зритель не знал.
Что именно случилось 30 лет назад за кулисами "Юбилейного", достоверно не известно. Версий множество, и убийство Талькова официально считается нераскрытым.
Кто-то говорит о том, что его "заказали": естественно, из-за популярности артист часто оказывался втянутым в споры и разборки, связанные с шоу-бизнесом. Кто-то ищет в убийстве политический след.
Но наиболее правдоподобна бытовая версия: менеджмент музыкантов поспорил из-за очередности выхода на сцену, а поскольку в начале 90-х практически у всех охранников поп-звезд было оружие, возникла перестрелка. Тальков просто попал под случайную пулю.

"Победа над злом — цель моей жизни"

На похоронах фанаты призывали канонизировать его как "страстотерпца Игоря" — и некоторое время посмертная слава Талькова усиливалась, а белогвардейскую тематику подхватывали многие авторы, надеясь занять освободившееся на эстраде место.
© Фото : Официальная группа муниципального образования Щёкинский район вКонтактеПамятник Игорю Талькову в Щекино Тульской области
Памятник Игорю Талькову в Щекино Тульской области - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© Фото : Официальная группа муниципального образования Щёкинский район вКонтакте
Памятник Игорю Талькову в Щекино Тульской области
Но скоро ситуация перевернулась — и одна идеология успешно подменилась в массовом сознании другой, прямо противоположной. Великую Россию прошлого вытеснила из песен бодрая Россия настоящего. Тому пример — тверской бард Михаил Воробьев, начинавший с тех же белогвардейцев, но быстро взявший псевдоним "Круг" и запевший о бандитах и ворах.
Сегодня творчество Талькова окончательно стало частью истории: его не переиздают, он редко звучит в эфире, но поклонники по-прежнему смотрят архивные записи, слушают старые песни и выдвигают все новые версии гибели артиста.
Жаль, что Тальков так и не достиг того, о чем мечтал, — не создал музыкальное шоу с настоящим рок-звучанием, не дал песням ту аранжировку, в которой они задумывались. Собственно, ради этой мечты он и отправился на тот роковой концерт.
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