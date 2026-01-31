Рейтинг@Mail.ru
В документах Минюста США нашлась переписка Маска с Эпштейном - РИА Новости, 31.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:09 31.01.2026 (обновлено: 10:08 31.01.2026)
https://ria.ru/20260131/ssha-2071361300.html
В документах Минюста США нашлась переписка Маска с Эпштейном
В документах Минюста США нашлась переписка Маска с Эпштейном - РИА Новости, 31.01.2026
В документах Минюста США нашлась переписка Маска с Эпштейном
Американский миллиардер Илон Маск переписывался со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном как минимум несколько лет, выяснило РИА Новости, изучив... РИА Новости, 31.01.2026
2026-01-31T00:09:00+03:00
2026-01-31T10:08:00+03:00
сша
вашингтон (штат)
илон маск
джеффри эпштейн
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051094538_0:74:3072:1802_1920x0_80_0_0_20616ccf8ffd26e8eb6e6f974d2ca3fc.jpg
https://ria.ru/20260130/epshteyn-2071351777.html
https://ria.ru/20260130/epshteyn-2071359207.html
https://ria.ru/20260113/klintony-2067684166.html
https://ria.ru/20260119/epshteyn-2068890171.html
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051094538_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_f668943e25e76e213540e313bd6f6362.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, вашингтон (штат), илон маск, джеффри эпштейн, в мире
США, Вашингтон (штат), Илон Маск, Джеффри Эпштейн, В мире
В документах Минюста США нашлась переписка Маска с Эпштейном

РИА Новости: в документах Минюста США нашлась переписка Маска с Эпштейном

© AP Photo / Kevin LamarqueИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
© AP Photo / Kevin Lamarque
Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 31 янв — РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск переписывался со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном как минимум несколько лет, выяснило РИА Новости, изучив новые документы Минюста США.
Согласно материалам, в конце ноября 2012 года стороны обсуждали детали транспортировки предпринимателя и Талулы Райли, с которой он состоял в отношениях, на частный остров финансиста.
Заключенный Джеффри Эпштейн - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Минюст США скрыл лица всех женщин в деле Эпштейна, кроме его сообщницы
Вчера, 22:09
"Скорее всего, будем только мы с Талулой. В какой день или вечер на твоем острове будет самая безумная вечеринка?" — написал Маск в письме 25 ноября 2012 года, отвечая на вопрос Эпштейна о количестве пассажиров для вертолетного трансфера на остров.
В другом обращении миллиардер уточнял у него сроки возможного визита на остров.
«

"На самом деле я мог бы прилететь обратно пораньше, 3-го числа. Мы будем на Сен-Барте. Когда нам стоит выдвигаться к тебе на остров 2-го (января 2014 года. — Прим. ред.)", — говорится в письме от 25 декабря 2013 года.

Маск неоднократно отрицал связи с Эпштейном. В 2020 и 2022 годах он списал фото с Гислейн Максвелл в 2014 году на случайность, а в сентябре 2025-го опроверг визиты на остров, заявив, что отклонял все приглашения. При этом в 2022-2025 годах Маск сам публично требовал от Минюста США раскрыть список клиентов финансиста и наказать виновных.
Фотографии сооснователя американской компании Microsoft Билла Гейтса вместе с молодыми девушками - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Гейтс лечил венерические болезни после связей с россиянками Эпштейна
Вчера, 23:43

Дело Эпштейна

Общественный интерес к нему вновь возник после того, как администрация Трампа не смогла представить новые материалы, несмотря на предвыборные обещания республиканца рассекретить файлы.
В пятницу заместитель генпрокурора Тодд Бланш объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. С учетом последней из них общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов, включая документы, электронные письма, а также фото- и видеоматериалы, связанные с расследованием преступлений ныне покойного финансиста в сфере секс-торговли.
Билл и Хиллари Клинтон - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Клинтоны назвали абсурдом претензии за неявку в конгресс по делу Эпштейна
13 января, 21:22
В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В начале июля 2019-го суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он умер. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
Плакат с изображением Дональда Трампа и Джеффри Эпштейна - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
Американцы недовольны объемом информации по делу Эпштейна, показал опрос
19 января, 19:45
 
СШАВашингтон (штат)Илон МаскДжеффри ЭпштейнВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала