В документах Минюста США нашлась переписка Маска с Эпштейном

ВАШИНГТОН, 31 янв — РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск переписывался со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном как минимум несколько лет, выяснило РИА Новости, изучив новые Американский миллиардер Илон Маск переписывался со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном как минимум несколько лет, выяснило РИА Новости, изучив новые документы Минюста США.

Согласно материалам, в конце ноября 2012 года стороны обсуждали детали транспортировки предпринимателя и Талулы Райли, с которой он состоял в отношениях, на частный остров финансиста.

"Скорее всего, будем только мы с Талулой. В какой день или вечер на твоем острове будет самая безумная вечеринка?" — написал Маск в письме 25 ноября 2012 года, отвечая на вопрос Эпштейна о количестве пассажиров для вертолетного трансфера на остров.

В другом обращении миллиардер уточнял у него сроки возможного визита на остров.

« "На самом деле я мог бы прилететь обратно пораньше, 3-го числа. Мы будем на Сен-Барте. Когда нам стоит выдвигаться к тебе на остров 2-го (января 2014 года. — Прим. ред.)", — говорится в письме от 25 декабря 2013 года.

Маск неоднократно отрицал связи с Эпштейном. В 2020 и 2022 годах он списал фото с Гислейн Максвелл в 2014 году на случайность, а в сентябре 2025-го опроверг визиты на остров, заявив, что отклонял все приглашения. При этом в 2022-2025 годах Маск сам публично требовал от Минюста США раскрыть список клиентов финансиста и наказать виновных.

Дело Эпштейна

Общественный интерес к нему вновь возник после того, как администрация Трампа не смогла представить новые материалы, несмотря на предвыборные обещания республиканца рассекретить файлы.

В пятницу заместитель генпрокурора Тодд Бланш объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. С учетом последней из них общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов, включая документы, электронные письма, а также фото- и видеоматериалы, связанные с расследованием преступлений ныне покойного финансиста в сфере секс-торговли.

В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.