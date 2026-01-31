В документах Минюста США нашлась переписка Маска с Эпштейном

ВАШИНГТОН, 31 янв — РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск переписывался со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном как минимум несколько лет, выяснило РИА Новости, изучив новые документы Минюста США.
Согласно материалам, в конце ноября 2012 года стороны обсуждали детали транспортировки предпринимателя и Талулы Райли, с которой он состоял в отношениях, на частный остров финансиста.
"Скорее всего, будем только мы с Талулой. В какой день или вечер на твоем острове будет самая безумная вечеринка?" — написал Маск в письме 25 ноября 2012 года, отвечая на вопрос Эпштейна о количестве пассажиров для вертолетного трансфера на остров.
В другом обращении миллиардер уточнял у него сроки возможного визита на остров.
«
"На самом деле я мог бы прилететь обратно пораньше, 3-го числа. Мы будем на Сен-Барте. Когда нам стоит выдвигаться к тебе на остров 2-го (января 2014 года. — Прим. ред.)", — говорится в письме от 25 декабря 2013 года.
Маск неоднократно отрицал связи с Эпштейном. В 2020 и 2022 годах он списал фото с Гислейн Максвелл в 2014 году на случайность, а в сентябре 2025-го опроверг визиты на остров, заявив, что отклонял все приглашения. При этом в 2022-2025 годах Маск сам публично требовал от Минюста США раскрыть список клиентов финансиста и наказать виновных.
Дело Эпштейна
Общественный интерес к нему вновь возник после того, как администрация Трампа не смогла представить новые материалы, несмотря на предвыборные обещания республиканца рассекретить файлы.
В пятницу заместитель генпрокурора Тодд Бланш объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. С учетом последней из них общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов, включая документы, электронные письма, а также фото- и видеоматериалы, связанные с расследованием преступлений ныне покойного финансиста в сфере секс-торговли.
В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В начале июля 2019-го суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он умер. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.