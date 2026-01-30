Минюст США скрыл лица всех женщин в деле Эпштейна, кроме его сообщницы

ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Заместитель генерального прокурора США Тодд Бланш заявил, что минюст сознательно скрыл на опубликованных кадрах из материалов дела Джеффри Эпштейна лица всех женщин, за исключением сообщницы скандального финансиста Гислейн Максвелл, с целью защиты жертв сексуальной эксплуатации, тогда как лица мужчин подвергались ретушированию лишь в исключительных случаях.

"Мы скрыли лица всех женщин, запечатленных на любых фото- или видеоматериалах, за исключением госпожи Максвелл, однако не стали ретушировать изображения мужчин, кроме тех случаев, когда это было технически невозможно сделать, не затронув при этом лица женщин", - заявил Бланш во время пресс-конференции в пятницу.