Минюст США скрыл лица всех женщин в деле Эпштейна, кроме его сообщницы

ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Заместитель генерального прокурора США Тодд Бланш заявил, что минюст сознательно скрыл на опубликованных кадрах из материалов дела Джеффри Эпштейна лица всех женщин, за исключением сообщницы скандального финансиста Гислейн Максвелл, с целью защиты жертв сексуальной эксплуатации, тогда как лица мужчин подвергались ретушированию лишь в исключительных случаях.
Ранее в пятницу заместитель генпрокурора Тодд Бланш объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. С учетом последней публикации общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов, включая документы, электронные письма, а также фото- и видеоматериалы, связанные с расследованием преступлений ныне покойного финансиста в сфере секс-торговли.
"Мы скрыли лица всех женщин, запечатленных на любых фото- или видеоматериалах, за исключением госпожи Максвелл, однако не стали ретушировать изображения мужчин, кроме тех случаев, когда это было технически невозможно сделать, не затронув при этом лица женщин", - заявил Бланш во время пресс-конференции в пятницу.
Президент США Дональд Трамп 27 декабря 2025 года потребовал от министерства юстиции опубликовать все материалы из дела Эпштейна, которые могут опорочить демократов.
В 2019 году Эпштейна в США обвинили в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации и в сговоре с целью совершения этого преступления, ему грозило более 40 лет тюрьмы. По информации прокуратуры, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет. В конце июля 2019 года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
