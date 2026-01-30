Гейтс лечил венерические болезни после связей с россиянками Эпштейна

"От помощи Биллу в получении препаратов, чтобы справиться с последствиями секса с русскими девушками, и содействия его тайным связям с замужними женщинами, до просьб предоставить аддералл (стимулятор концентрации внимания – ред.) для турниров по бриджу — и всё это при том, что я врач, но не имею права выписывать рецепты", - написал Эпштейн в письме самому себе 18 июля 2013 года.