Гейтс лечил венерические болезни после связей с россиянками Эпштейна
Гейтс лечил венерические болезни после связей с россиянками Эпштейна - РИА Новости, 31.01.2026
Гейтс лечил венерические болезни после связей с россиянками Эпштейна
В финальном архиве материалов по делу осужденного финансиста Джеффри Эпштейна содержатся письма, уличающие миллиардера Билла Гейтса в попытках скрыть интимные... РИА Новости, 31.01.2026
2026-01-30T23:43:00+03:00
2026-01-30T23:43:00+03:00
2026-01-31T01:11:00+03:00
Гейтс лечил венерические болезни после связей с россиянками Эпштейна
РИА Новости: Гейтс упомянут в деле Эпштейна в связи со скандальными обвинениями
ВАШИНГТОН, 30 янв – РИА Новости. В финальном архиве материалов по делу осужденного финансиста Джеффри Эпштейна содержатся письма, уличающие миллиардера Билла Гейтса в попытках скрыть интимные связи с русскими девушками и тайном использовании медицинских препаратов для лечения последствий этих контактов, выяснило РИА Новости, изучив новые документы, опубликованные минюстом.
Ранее в пятницу заместитель генпрокурора Тодд Бланш объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна
. С учетом последней публикации общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов, включая документы, электронные письма, а также фото- и видеоматериалы, связанные с расследованием преступлений ныне покойного финансиста в сфере секс-торговли.
Согласно обнародованным архивам, переписка ныне покойного финансиста указывает на то, что основатель Microsoft
обращался к нему за помощью в приобретении антибиотиков для лечения венерических заболеваний, полученных в результате связей с девушками из России
.
"От помощи Биллу в получении препаратов, чтобы справиться с последствиями секса с русскими девушками, и содействия его тайным связям с замужними женщинами, до просьб предоставить аддералл (стимулятор концентрации внимания – ред.) для турниров по бриджу — и всё это при том, что я врач, но не имею права выписывать рецепты", - написал Эпштейн в письме самому себе 18 июля 2013 года.
Обнародованные файлы также проливают свет на попытки Гейтса
избавиться от компрометирующей переписки. Так, в письме от того же числа Эпштейн прямо напоминает миллиардеру о его просьбах уничтожить данные о его венерической инфекции, а также описания его пениса.
"В довершение ко всему, вы (Гейтс – ред.) затем умоляете меня удалить электронные письма, касающиеся вашего заболевания, передающегося половым путем, вашей просьбы предоставить вам антибиотики, чтобы вы могли тайно давать их Мелинде, и описания вашего пениса", - говорится в письме.
В архиве по делу Эпштейна, который был опубликован в декабре, также вошли фотографии Билла Гейтса в компании молодых девушек. На снимках, опубликованных комитетом Палаты представителей США
, расслабленный миллиардер позирует в обнимку со спутницами (их лица скрыты) в интерьерах, напоминающих номера отелей. Эти кадры стали частью доказательной базы минюста США, подтверждающей неформальные связи основателя Microsoft с окружением финансиста.