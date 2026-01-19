Американцы недовольны объемом информации по делу Эпштейна, показал опрос

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Американцы недовольны объемом опубликованных данных о деле скандально известного покойного финансиста Джеффри Эпштейна и считают, что власти США намерено скрывают их, свидетельствуют результаты опроса компании SSRS для телеканала CNN.
Кроме того, согласно опросу, две трети респондентов считают, что американские власти намеренно скрывают некоторую информацию по делу Эпштейна, и лишь 16% американцев считают, что правительство США прилагает усилия для публикации всей возможной информации.
Опрос проводился с 9 по 12 января среди более 1,2 тысячи совершеннолетних американцев. Статистическая погрешность составляет около 3,1 процентного пункта.
Интерес к делу Эпштейна возродился, когда администрация президента США Дональда Трампа не рассекретила файлы, как обещалось. Критика в адрес президента США усилилась после заявления ФБР и министерства юстиции, что Эпштейн не шантажировал влиятельных лиц и не вел список клиентов, хотя генпрокурор Пэм Бонди заявляла обратное.
В 2019 году Эпштейна в США обвинили в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации и в сговоре с целью совершения этого преступления, ему грозило более 40 лет тюрьмы. По информации прокуратуры, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В начале июля 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
