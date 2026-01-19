Рейтинг@Mail.ru
19:45 19.01.2026
https://ria.ru/20260119/epshteyn-2068890171.html
Американцы недовольны объемом информации по делу Эпштейна, показал опрос
Американцы недовольны объемом информации по делу Эпштейна, показал опрос
Американцы недовольны объемом информации по делу Эпштейна, показал опрос

Опрос SSRS: американцы недовольны объемом опубликованных данных по делу Эпштейна

Заключенный Джеффри Эпштейн
Заключенный Джеффри Эпштейн
© AP Photo / New York State Sex Offender Registry
Заключенный Джеффри Эпштейн. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Американцы недовольны объемом опубликованных данных о деле скандально известного покойного финансиста Джеффри Эпштейна и считают, что власти США намерено скрывают их, свидетельствуют результаты опроса компании SSRS для телеканала CNN.
По результатам опроса, лишь 6% американцев заявили, что удовлетворены количеством информации по делу Эпштейна, опубликованной федеральным правительством США. При этом 49% опрошенных выразили недовольство.
Хиллари Клинтон и Билл Клинтон - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Клинтоны отказались прийти на слушания по делу Эпштейна, пишет NYT
13 января, 19:04
Кроме того, согласно опросу, две трети респондентов считают, что американские власти намеренно скрывают некоторую информацию по делу Эпштейна, и лишь 16% американцев считают, что правительство США прилагает усилия для публикации всей возможной информации.
Опрос проводился с 9 по 12 января среди более 1,2 тысячи совершеннолетних американцев. Статистическая погрешность составляет около 3,1 процентного пункта.
Интерес к делу Эпштейна возродился, когда администрация президента США Дональда Трампа не рассекретила файлы, как обещалось. Критика в адрес президента США усилилась после заявления ФБР и министерства юстиции, что Эпштейн не шантажировал влиятельных лиц и не вел список клиентов, хотя генпрокурор Пэм Бонди заявляла обратное.
В 2019 году Эпштейна в США обвинили в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации и в сговоре с целью совершения этого преступления, ему грозило более 40 лет тюрьмы. По информации прокуратуры, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В начале июля 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Трамп заявил, что дело Эпштейна завершено
23 декабря 2025, 02:21
 
