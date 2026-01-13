Рейтинг@Mail.ru
Клинтоны назвали абсурдом претензии за неявку в конгресс по делу Эпштейна - РИА Новости, 13.01.2026
21:22 13.01.2026
Клинтоны назвали абсурдом претензии за неявку в конгресс по делу Эпштейна
Клинтоны назвали абсурдом претензии за неявку в конгресс по делу Эпштейна - РИА Новости, 13.01.2026
Клинтоны назвали абсурдом претензии за неявку в конгресс по делу Эпштейна
Бывший президент США Билл Клинтон и бывшая госсекретарь Хиллари Клинтон назвали абсурдом претензии за неявку в комитет конгресса, расследующий обстоятельства... РИА Новости, 13.01.2026
в мире
сша
нью-йорк (город)
джеффри эпштейн
хиллари клинтон
флорида
В мире, США, Нью-Йорк (город), Джеффри Эпштейн, Хиллари Клинтон, Флорида

Клинтоны назвали абсурдом претензии за неявку в конгресс по делу Эпштейна

© AP Photo / stf /Ron FrehmБилл и Хиллари Клинтон. 1992 год
Билл и Хиллари Клинтон. 1992 год - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© AP Photo / stf /Ron Frehm
Билл и Хиллари Клинтон. 1992 год . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 янв - РИА Новости. Бывший президент США Билл Клинтон и бывшая госсекретарь Хиллари Клинтон назвали абсурдом претензии за неявку в комитет конгресса, расследующий обстоятельства дела против обвиненного в сексторговле финансиста Джеффри Эпштейна.
"Заявление о том, что вы не можете завершить работу, если не поговорите с нами просто абсурдно", - говорится в письме четы Клинтон председателю комитета палаты представителей по надзору республиканцу Джеймсу Комеру.
Билл и Хиллари Клинтон - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Клинтонам грозят обвинением за неявку на слушания по делу Эпштейна
9 января, 21:57
Как говорится в письме, Клинтоны теперь ожидают привлечения к ответственности за неуважение, чем уже угрожал законодатель.
"Мы ожидаем, что вы поручите своему комитету привлечь нас к ответственности за неуважение. Вы даже можете опубликовать не относящиеся к делу фотографии многолетней давности, которые, как вы надеетесь, нас опозорят. Вы скажете, что ваша фракция, спикер и президент на 100% поддерживают вас", - посетовали Клинтоны.
Как говорится в письме, политики ответили на запрос комитета, а его действия считают обоснованными партийными соображениями. "Это не выход из проблем Америки", - говорится в письме.
Ранее, во исполнение принятого в ноябре закона, были опубликованы материалы из дела скандально известного финансиста. Минюст опубликовал в том числе фото экс-президента Билла Клинтона, обнимающегося с девушками. На одном из снимков Клинтон в джакузи вместе с человеком, чье лицо скрыто, установить пол нельзя. Также опубликована фотография Клинтона в бассейне с девушкой и сообщницей Эпштейна Гислейн Максвелл.
Джеффри Эпштейн - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Эпштейн хранил дома головной убор с надписью на русском языке
26 декабря 2025, 05:20
В 2019 году Эпштейна в США обвинили в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации и в сговоре с целью совершения этого преступления, ему грозило более 40 лет тюрьмы. По информации прокуратуры, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В начале июля 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
Трамп потребовал от минюста опозорить демократов делом Эпштейна
27 декабря 2025, 17:37
 
В миреСШАНью-Йорк (город)Джеффри ЭпштейнХиллари КлинтонФлорида
 
 
Заголовок открываемого материала