Клинтоны назвали абсурдом претензии за неявку в конгресс по делу Эпштейна

ВАШИНГТОН, 13 янв - РИА Новости. Бывший президент США Билл Клинтон и бывшая госсекретарь Хиллари Клинтон назвали абсурдом претензии за неявку в комитет конгресса, расследующий обстоятельства дела против обвиненного в сексторговле финансиста Джеффри Эпштейна.

"Заявление о том, что вы не можете завершить работу, если не поговорите с нами просто абсурдно", - говорится в письме четы Клинтон председателю комитета палаты представителей по надзору республиканцу Джеймсу Комеру.

Как говорится в письме, Клинтоны теперь ожидают привлечения к ответственности за неуважение, чем уже угрожал законодатель.

"Мы ожидаем, что вы поручите своему комитету привлечь нас к ответственности за неуважение. Вы даже можете опубликовать не относящиеся к делу фотографии многолетней давности, которые, как вы надеетесь, нас опозорят. Вы скажете, что ваша фракция, спикер и президент на 100% поддерживают вас", - посетовали Клинтоны.

Как говорится в письме, политики ответили на запрос комитета, а его действия считают обоснованными партийными соображениями. "Это не выход из проблем Америки", - говорится в письме.

Ранее, во исполнение принятого в ноябре закона, были опубликованы материалы из дела скандально известного финансиста. Минюст опубликовал в том числе фото экс-президента Билла Клинтона, обнимающегося с девушками. На одном из снимков Клинтон в джакузи вместе с человеком, чье лицо скрыто, установить пол нельзя. Также опубликована фотография Клинтона в бассейне с девушкой и сообщницей Эпштейна Гислейн Максвелл.

В 2019 году Эпштейна США обвинили в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации и в сговоре с целью совершения этого преступления, ему грозило более 40 лет тюрьмы. По информации прокуратуры, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке Флориде . Он расплачивался с ними наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.