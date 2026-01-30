"Астон Вилла" победила "Зальцбург" в Лиге Европы, отыгравшись с 0:2

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Английский футбольный клуб "Астон Вилла" обыграл австрийский "Зальцбург" в матче заключительного, восьмого тура основного этапа Лиги Европы.
29 января 2026 • начало в 23:00
Завершен
64’ • Морган Роджерс
76’ • Тайрон Мингс
87’ • Джамалдин Джимо
(Кадан Янг)
33’ • Karim Konate
(Edmund Baidoo)
49’ • Moussa Kounfolo Yeo
(Kerim Alajbegovic)
Встреча в Бирмингеме завершилась со счетом 3:2. У гостей голы забили Камир Конате (33-я минута) и Мусса Йео (49). Хозяева отыгрались благодаря мячам Моргана Роджерса (65), Тайрона Мингса (76) и Джамалдина Джимо-Аломбы (87).
"Астон Вилла" набрала 21 очко и заняла второе место в таблице, команда ранее досрочно вышла в 1/8 финала турнира. "Зальцбург" (6 очков) стал 31-м и завершил участие в турнире.
Результаты остальных матчей игрового дня:
- "Базель" (Швейцария) - "Виктория" (Чехия) - 0:1;
- "Селтик" (Шотландия) - "Утрехт" (Нидерланды) - 4:2;
- "Генк" (Бельгия) - "Мальмё" (Швеция) - 2:1;
- "Гоу Эхед Иглс" (Нидерланды) - "Брага" (Португалия) - 0:0;
- "Лудогорец" (Болгария) - "Ницца" (Франция) - 1:0;
- "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) - "Болонья" (Италия) - 0:3;
- "Ноттингем Форест" (Англия) - "Ференцварош" (Венгрия) - 4:0;
- "Панатинаикос" (Греция) - "Рома" (Италия) - 1:1;
- "Мидтьюлланн" (Дания) - "Динамо" (Загреб, Хорватия) - 2:0;
- "Штутгарт" (Германия) - "Янг Бойз" (Швейцария) - 3:2;
- "Порту" (Португалия) - "Рейнджерс" (Шотландия) - 3:1;
- ФКСБ (Румыния) - "Фенербахче" (Турция) - 1:1;
- "Лилль" (Франция) - "Фрайбург" (Германия) - 1:0;
- "Црвена Звезда" (Сербия) - "Сельта" (Испания) - 1:1.