Рейтинг@Mail.ru
"Астон Вилла" победила "Зальцбург" в Лиге Европы, отыгравшись с 0:2 - РИА Новости Спорт, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
01:25 30.01.2026 (обновлено: 01:26 30.01.2026)
https://ria.ru/20260130/villa-2071107795.html
"Астон Вилла" победила "Зальцбург" в Лиге Европы, отыгравшись с 0:2
"Астон Вилла" победила "Зальцбург" в Лиге Европы, отыгравшись с 0:2 - РИА Новости Спорт, 30.01.2026
"Астон Вилла" победила "Зальцбург" в Лиге Европы, отыгравшись с 0:2
Английский футбольный клуб "Астон Вилла" обыграл австрийский "Зальцбург" в матче заключительного, восьмого тура основного этапа Лиги Европы. РИА Новости Спорт, 30.01.2026
2026-01-30T01:25:00+03:00
2026-01-30T01:26:00+03:00
футбол
спорт
тайрон мингс
базель
зальцбург
астон вилла
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071107493_0:485:2048:1637_1920x0_80_0_0_94cb6b78c9a24040e05f8eea23479721.jpg
https://ria.ru/20260130/lion-2071107138.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071107493_0:116:2048:1652_1920x0_80_0_0_91217ff44a7836ce4bdf06f708c56858.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, тайрон мингс, базель, зальцбург, астон вилла
Футбол, Спорт, Тайрон Мингс, Базель, Зальцбург, Астон Вилла
"Астон Вилла" победила "Зальцбург" в Лиге Европы, отыгравшись с 0:2

"Астон Вилла" победила "Зальцбург" в матче Лиги Европы и стала второй в таблице

© Фото : Соцсети футбольного клуба "Астон Вилла"Матч футбольной Лиги Европы "Астон Вилла" - "Зальцбург"
Матч футбольной Лиги Европы Астон Вилла - Зальцбург - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© Фото : Соцсети футбольного клуба "Астон Вилла"
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Английский футбольный клуб "Астон Вилла" обыграл австрийский "Зальцбург" в матче заключительного, восьмого тура основного этапа Лиги Европы.
Лига Европы УЕФА
29 января 2026 • начало в 23:00
Завершен
Астон Вилла
3 : 2
Зальцбург
64‎’‎ • Морган Роджерс
(Эмилиано Буэндия)
76‎’‎ • Тайрон Мингс
(Мэтти Кэш)
87‎’‎ • Джамалдин Джимо
(Кадан Янг)
33‎’‎ • Karim Konate
(Edmund Baidoo)
49‎’‎ • Moussa Kounfolo Yeo
(Kerim Alajbegovic)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча в Бирмингеме завершилась со счетом 3:2. У гостей голы забили Камир Конате (33-я минута) и Мусса Йео (49). Хозяева отыгрались благодаря мячам Моргана Роджерса (65), Тайрона Мингса (76) и Джамалдина Джимо-Аломбы (87).
"Астон Вилла" набрала 21 очко и заняла второе место в таблице, команда ранее досрочно вышла в 1/8 финала турнира. "Зальцбург" (6 очков) стал 31-м и завершил участие в турнире.
Результаты остальных матчей игрового дня:
Матч Лиги Европы Лион - ПАОК - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
"Лион" победил ПАОК Оздоева и выиграл основной этап Лиги Европы
01:19
 
ФутболСпортТайрон МингсБазельЗальцбургАстон Вилла
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Сибирь
    Динамо Минск
    4
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Авангард
    Трактор
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Порту
    Рейнджерс
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лилль
    Фрайбург
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Зальцбург
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Селтик
    Утрехт
    4
    2
  • Футбол
    Завершен
    ФКСБ
    Фенербахче
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ноттингем Форрест
    Ференцварош
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Панатинаикос
    Рома
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лион
    ПАОК
    4
    2
  • Футбол
    Завершен
    Бетис
    Фейенорд
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Црвена Звезда
    Сельта
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Маккаби Тель-Авив
    Болонья
    0
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала