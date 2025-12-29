Рейтинг@Mail.ru
Что происходит в квартире в Хамовниках, откуда выселяется Долина - РИА Новости, 29.12.2025
15:01 29.12.2025 (обновлено: 15:39 29.12.2025)
https://ria.ru/20251229/dolina-2065431226.html
Что происходит в квартире в Хамовниках, откуда выселяется Долина
Что происходит в квартире в Хамовниках, откуда выселяется Долина - РИА Новости, 29.12.2025
Что происходит в квартире в Хамовниках, откуда выселяется Долина
История с квартирой в Хамовниках для Долиной перешла в финальную стадию. Судебные формулировки здесь сухие и однозначные, но на фоне происходящего артистка... РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T15:01:00+03:00
2025-12-29T15:39:00+03:00
лариса долина
дело о квартире долиной
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062877489_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0f87b767df5b5fd5f00457859394cf67.jpg
лариса долина, дело о квартире долиной
Лариса Долина, Дело о квартире Долиной

Что происходит в квартире в Хамовниках, откуда выселяется Долина

Дом в Хамовническом районе Москвы, где находится квартира певицы Ларисы Долиной
Дом в Хамовническом районе Москвы, где находится квартира певицы Ларисы Долиной
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Дом в Хамовническом районе Москвы, где находится квартира певицы Ларисы Долиной
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. История с квартирой в Хамовниках для Долиной перешла в финальную стадию. Судебные формулировки здесь сухие и однозначные, но на фоне происходящего артистка выбрала совсем другой язык. В Сети появилась ее новая песня с говорящим названием "Последнее прощай".
Впрочем, последующие события показали, что все было иначе.

"Боль невыносима"

Юридически все завершилось еще 16 декабря. Верховный суд России окончательно признал право собственности на квартиру в Хамовниках за Полиной Лурье, которая приобрела недвижимость у Долиной летом прошлого года. Двадцать пятого декабря Мосгорсуд, не откладывая вопрос, принял решение о выселении бывшей владелицы.
После этого у певицы не осталось законных оснований продолжать проживание в квартире, которая ей уже больше года не принадлежит.
Дом в Хамовническом районе Москвы, где находится квартира певицы Ларисы Долиной
Дом в Хамовническом районе Москвы, где находится квартира певицы Ларисы Долиной
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Дом в Хамовническом районе Москвы, где находится квартира певицы Ларисы Долиной
Решение вступило в силу. Это означает не только необходимость освободить жилье, но и снятие с регистрационного учета самой артистки, а также ее дочери и внучки.
И почти сразу после оглашения судебного решения Долина вышла на связь с подписчиками в личном блоге и представила анонс новой композиции. Уже первые строки задали тон:
"Сердце бьется сильно.
Эмоции молчат, хоть боль невыносима.
Последнее "люблю"
Прошепчем от бессилья.
Только никогда и не для кого не расправляй свои крылья".
Формально — лирика о разрыве. Но в контексте последних событий многие услышали в этих словах совсем другое "прощание". Публичных пояснений Долина давать не стала.
Певица Лариса Долина
Певица Лариса Долина
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Певица Лариса Долина

Пауза на праздники

Несмотря на выпуск "прощальной" песни, в день ее публикации артистка квартиру не покинула. Это породило волну слухов о том, что переезд вновь откладывается.
Адвокат Полины Лурье настаивала: квартира должна быть освобождена добровольно сразу после решения суда. Представитель Долиной, адвокат Мария Пухова, возражать не стала, но уточнила условие — выезд планируется до окончания новогодних каникул, ориентировочно до 10 января.
Адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко на рассмотрении иска о выселении Долиной из квартиры в Московском городском суде
Адвокат покупательницы квартиры певицы Ларисы Долиной Полины Лурье Светлана Свириденко на рассмотрении иска о выселении Долиной из квартиры в Московском городском суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко на рассмотрении иска о выселении Долиной из квартиры в Московском городском суде
Суд принял эту позицию к сведению, напомнив, что по закону на добровольное освобождение жилья отводится до пяти рабочих дней.
Дополнительный резонанс вызвал комментарий, прозвучавший вскоре после выхода песни. Свириденко, оценивая композицию, заметила:
"Отличный голос, отличная песня! Пока не выселяется!" — сказала она в беседе с АиФ.
Фраза быстро разошлась по соцсетям.

Риски принудительного выселения

После решения Мосгорсуда адвокат Полины Лурье уточнила: если квартира не будет освобождена добровольно, в процесс вступят судебные приставы. В этом случае возможны дополнительные расходы и неприятные процедуры.
Полина Лурье во время рассмотрения жалобы на решения судов по иску о признании недействительной сделки о продаже квартиры в Верховном суде России
Покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье во время рассмотрения жалобы на решения судов по иску о признании недействительной сделки о продаже квартиры в Верховном суде России
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Полина Лурье во время рассмотрения жалобы на решения судов по иску о признании недействительной сделки о продаже квартиры в Верховном суде России
Отдельно подчеркивалось: все имущество, которое по договору относится к квартире, — мебель, сантехника, встроенные элементы — должно остаться на месте. Личные вещи певицы, ее дочери Ангелины и внучки Александры подлежат вывозу.

"Налаживать погоду" будет теперь в другом доме

На фоне бурных обсуждений адвокату Долиной пришлось публично опровергать домыслы о том, что артистка якобы не собирается съезжать вовсе.
"Это неправда. Прошу журналистов ничего не выдумывать", — заявила Мария Пухова в суде.
Адвокат Ларисы Долиной Мария Пухова в Верховном суде России в Москве
Адвокат Ларисы Долиной Мария Пухова в Верховном суде России в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Адвокат Ларисы Долиной Мария Пухова в Верховном суде России в Москве
Она также отрицала информацию о том, что певица якобы официально требует от Лурье компенсации коммунальных платежей, отметив, что никаких подобных требований в рамках текущего дела не заявлено. В то же время адвокат подтвердила: мировое соглашение покупательница заключать не хочет.
Отдельным аргументом в обсуждении стало напоминание: у Ларисы Долиной есть альтернативное жилье. Речь идет не о скромной квартире, а о загородной резиденции в Подмосковье.
Светлана Свириденко рассказала РИА Новости, что певица отказалась покинуть квартиру в Хамовниках до 5 января, вопреки воле Полины Лурье.
Жилой дом в Хамовниках, где располагается бывшая квартира певицы Ларисы Долиной
Жилой дом в Хамовниках, где располагается бывшая квартира певицы Ларисы Долиной
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Жилой дом в Хамовниках, где располагается бывшая квартира певицы Ларисы Долиной
"Коллега Мария Пухова (защитница артистки. — Прим. ред.) позвонила и сказала, что Долина покинет квартиру до 5 января, мы в своем требовании просили это сделать до 30 декабря", — заявила собеседница агентства.
Вместе с тем в настоящее время артистка вывозит из жилья личные вещи. В машину грузят крупные коробки, одежду. Также выносят мусорные мешки.
Рабочие у дома Ларисы Долиной в Хамовниках
Рабочие у дома Ларисы Долиной в Хамовниках
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Рабочие у дома Ларисы Долиной в Хамовниках
Музыкальное "Последнее прощай" стало, конечно, эмоциональным штрихом в истории. И как бы ни воспринимались строки о невыносимой боли, финал у этого конфликта вполне приземленный: вещи собраны, двери закрыты. Ну а Долиной придется теперь "налаживать погоду" в другом доме.
 
Лариса ДолинаДело о квартире Долиной
 
 
