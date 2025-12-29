Что происходит в квартире в Хамовниках, откуда выселяется Долина

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. История с квартирой в Хамовниках для Долиной перешла в финальную стадию. Судебные формулировки здесь сухие и однозначные, но на фоне происходящего артистка выбрала совсем другой язык. В Сети появилась ее новая песня с говорящим названием "Последнее прощай".
Впрочем, последующие события показали, что все было иначе.
"Боль невыносима"
Юридически все завершилось еще 16 декабря. Верховный суд России окончательно признал право собственности на квартиру в Хамовниках за Полиной Лурье, которая приобрела недвижимость у Долиной летом прошлого года. Двадцать пятого декабря Мосгорсуд, не откладывая вопрос, принял решение о выселении бывшей владелицы.
После этого у певицы не осталось законных оснований продолжать проживание в квартире, которая ей уже больше года не принадлежит.
Решение вступило в силу. Это означает не только необходимость освободить жилье, но и снятие с регистрационного учета самой артистки, а также ее дочери и внучки.
И почти сразу после оглашения судебного решения Долина вышла на связь с подписчиками в личном блоге и представила анонс новой композиции. Уже первые строки задали тон:
"Сердце бьется сильно.
Эмоции молчат, хоть боль невыносима.
Последнее "люблю"
Прошепчем от бессилья.
Только никогда и не для кого не расправляй свои крылья".
Формально — лирика о разрыве. Но в контексте последних событий многие услышали в этих словах совсем другое "прощание". Публичных пояснений Долина давать не стала.
Пауза на праздники
Несмотря на выпуск "прощальной" песни, в день ее публикации артистка квартиру не покинула. Это породило волну слухов о том, что переезд вновь откладывается.
Адвокат Полины Лурье настаивала: квартира должна быть освобождена добровольно сразу после решения суда. Представитель Долиной, адвокат Мария Пухова, возражать не стала, но уточнила условие — выезд планируется до окончания новогодних каникул, ориентировочно до 10 января.
Суд принял эту позицию к сведению, напомнив, что по закону на добровольное освобождение жилья отводится до пяти рабочих дней.
Дополнительный резонанс вызвал комментарий, прозвучавший вскоре после выхода песни. Свириденко, оценивая композицию, заметила:
"Отличный голос, отличная песня! Пока не выселяется!" — сказала она в беседе с АиФ.
Фраза быстро разошлась по соцсетям.
Риски принудительного выселения
После решения Мосгорсуда адвокат Полины Лурье уточнила: если квартира не будет освобождена добровольно, в процесс вступят судебные приставы. В этом случае возможны дополнительные расходы и неприятные процедуры.
Отдельно подчеркивалось: все имущество, которое по договору относится к квартире, — мебель, сантехника, встроенные элементы — должно остаться на месте. Личные вещи певицы, ее дочери Ангелины и внучки Александры подлежат вывозу.
"Налаживать погоду" будет теперь в другом доме
На фоне бурных обсуждений адвокату Долиной пришлось публично опровергать домыслы о том, что артистка якобы не собирается съезжать вовсе.
"Это неправда. Прошу журналистов ничего не выдумывать", — заявила Мария Пухова в суде.
Она также отрицала информацию о том, что певица якобы официально требует от Лурье компенсации коммунальных платежей, отметив, что никаких подобных требований в рамках текущего дела не заявлено. В то же время адвокат подтвердила: мировое соглашение покупательница заключать не хочет.
Отдельным аргументом в обсуждении стало напоминание: у Ларисы Долиной есть альтернативное жилье. Речь идет не о скромной квартире, а о загородной резиденции в Подмосковье.
Светлана Свириденко рассказала РИА Новости, что певица отказалась покинуть квартиру в Хамовниках до 5 января, вопреки воле Полины Лурье.
"Коллега Мария Пухова (защитница артистки. — Прим. ред.) позвонила и сказала, что Долина покинет квартиру до 5 января, мы в своем требовании просили это сделать до 30 декабря", — заявила собеседница агентства.
Вместе с тем в настоящее время артистка вывозит из жилья личные вещи. В машину грузят крупные коробки, одежду. Также выносят мусорные мешки.
Музыкальное "Последнее прощай" стало, конечно, эмоциональным штрихом в истории. И как бы ни воспринимались строки о невыносимой боли, финал у этого конфликта вполне приземленный: вещи собраны, двери закрыты. Ну а Долиной придется теперь "налаживать погоду" в другом доме.