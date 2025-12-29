Что происходит в квартире в Хамовниках, откуда выселяется Долина

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. История с квартирой в Хамовниках для Долиной перешла в финальную стадию. Судебные формулировки здесь сухие и однозначные, но на фоне происходящего артистка выбрала совсем другой язык. В Сети появилась ее новая песня с говорящим названием "Последнее прощай".

Впрочем, последующие события показали, что все было иначе.

"Боль невыносима"

Юридически все завершилось еще 16 декабря. Верховный суд России окончательно признал право собственности на квартиру в Хамовниках за Полиной Лурье, которая приобрела недвижимость у Долиной летом прошлого года. Двадцать пятого декабря Мосгорсуд, не откладывая вопрос, принял решение о выселении бывшей владелицы.

После этого у певицы не осталось законных оснований продолжать проживание в квартире, которая ей уже больше года не принадлежит.

Решение вступило в силу. Это означает не только необходимость освободить жилье, но и снятие с регистрационного учета самой артистки, а также ее дочери и внучки.

И почти сразу после оглашения судебного решения Долина вышла на связь с подписчиками в личном блоге и представила анонс новой композиции. Уже первые строки задали тон:

"Сердце бьется сильно.

Эмоции молчат, хоть боль невыносима.

Последнее "люблю"

Прошепчем от бессилья.

Только никогда и не для кого не расправляй свои крылья".

Формально — лирика о разрыве. Но в контексте последних событий многие услышали в этих словах совсем другое "прощание". Публичных пояснений Долина давать не стала.

Пауза на праздники

Несмотря на выпуск "прощальной" песни, в день ее публикации артистка квартиру не покинула. Это породило волну слухов о том, что переезд вновь откладывается.

Адвокат Полины Лурье настаивала : квартира должна быть освобождена добровольно сразу после решения суда. Представитель Долиной, адвокат Мария Пухова, возражать не стала, но уточнила условие — выезд планируется до окончания новогодних каникул, ориентировочно до 10 января.

Суд принял эту позицию к сведению, напомнив, что по закону на добровольное освобождение жилья отводится до пяти рабочих дней.

Дополнительный резонанс вызвал комментарий, прозвучавший вскоре после выхода песни. Свириденко, оценивая композицию, заметила

"Отличный голос, отличная песня! Пока не выселяется!" — сказала она в беседе с АиФ.

Фраза быстро разошлась по соцсетям.

Риски принудительного выселения

После решения Мосгорсуда адвокат Полины Лурье уточнила: если квартира не будет освобождена добровольно, в процесс вступят судебные приставы. В этом случае возможны дополнительные расходы и неприятные процедуры

Отдельно подчеркивалось: все имущество, которое по договору относится к квартире, — мебель, сантехника, встроенные элементы — должно остаться на месте. Личные вещи певицы, ее дочери Ангелины и внучки Александры подлежат вывозу.

"Налаживать погоду" будет теперь в другом доме

На фоне бурных обсуждений адвокату Долиной пришлось публично опровергать домыслы о том, что артистка якобы не собирается съезжать вовсе.

"Это неправда. Прошу журналистов ничего не выдумывать", — заявила Мария Пухова в суде.

Она также отрицала информацию о том, что певица якобы официально требует от Лурье компенсации коммунальных платежей, отметив, что никаких подобных требований в рамках текущего дела не заявлено. В то же время адвокат подтвердила: мировое соглашение покупательница заключать не хочет.

Отдельным аргументом в обсуждении стало напоминание: у Ларисы Долиной есть альтернативное жилье. Речь идет не о скромной квартире, а о загородной резиденции в Подмосковье.

Светлана Свириденко рассказала РИА Новости , что певица отказалась покинуть квартиру в Хамовниках до 5 января, вопреки воле Полины Лурье.

"Коллега Мария Пухова (защитница артистки. — Прим. ред.) позвонила и сказала, что Долина покинет квартиру до 5 января, мы в своем требовании просили это сделать до 30 декабря", — заявила собеседница агентства.

Вместе с тем в настоящее время артистка вывозит из жилья личные вещи. В машину грузят крупные коробки, одежду. Также выносят мусорные мешки.