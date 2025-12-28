Долина опубликовала первый пост после переезда из дома Лурье

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Народная артистка России Лариса Долина в ночь с 25 на 26 декабря выпустила новую песню под названием "Последнее прощай". Ее она опубликовала на стране "Вконтакте".
"Последнее прощай и сердце бьется сильно", — говорится в публикации.
В песне поется о расставании с любимым человеком.
"Сердце бьется сильно. Эмоции молчат, хоть боль невыносима. Последнее люблю. Прошепчем от бессилья", — говорится в тексте.
Мосгорсуд в четверг постановил, что Долина должна быть выселена из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье. Суд также снял с регистрационного учета дочь и внучку певицы, которые были там прописаны. Решение вступило в силу немедленно.
Верховный суд России 16 декабря признал Полину Лурье собственницей квартиры в Хамовниках, которую она купила у Долиной за 112 миллионов рублей. Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены.