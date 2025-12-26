Рейтинг@Mail.ru
Машина Долиной приехала к дому в Хамовниках в пятницу вечером - РИА Новости, 26.12.2025
17:02 26.12.2025 (обновлено: 17:06 26.12.2025)
Машина Долиной приехала к дому в Хамовниках в пятницу вечером
Машина Долиной приехала к дому в Хамовниках в пятницу вечером
Машина народной артистки РФ Ларисы Долиной приехала к дому в Хамовниках в Москве вечером в пятницу, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T17:02:00+03:00
2025-12-26T17:06:00+03:00
москва
россия
лариса долина
московский городской суд
дело о квартире долиной
москва
россия
москва, россия, лариса долина, московский городской суд, дело о квартире долиной
Москва, Россия, Лариса Долина, Московский городской суд, Дело о квартире Долиной
Машина Долиной приехала к дому в Хамовниках в пятницу вечером

Машина Ларисы Долиной приехала к дому в Хамовниках в пятницу вечером

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Машина народной артистки РФ Ларисы Долиной приехала к дому в Хамовниках в Москве вечером в пятницу, передает корреспондент РИА Новости.
Автомобиль подъехал в 16.40 мск и остановился напротив подъезда. Из машины никто не выходил, автомобиль стоит заведенным.
Мосгорсуд в четверг вынес решение о выселении певицы Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье за 112 миллионов рублей. Решение вступило в силу незамедлительно.
Верховный суд России 16 декабря признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках. Предыдущие судебные решения, которые оставляли недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены. Все время, пока шли разбирательства, артистка проживала в квартире.
"Не раньше этого дня": важная деталь в решении суда о выселении Долиной
25 декабря, 18:04
25 декабря, 18:04
 
Москва
Россия
Лариса Долина
Московский городской суд
Дело о квартире Долиной
 
 
