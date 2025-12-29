Долина отказалась покинуть квартиру до 5 января, сообщила адвокат Лурье

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Певица Лариса Долина отказалась покинуть квартиру в Хамовниках до 5 января, вопреки воле Полины Лурье, сообщила РИА Новости ее адвокат Светлана Свириденко.

« "Коллега Мария Пухова (защитница артистки. — Прим. ред.) позвонила и сказала, что Долина покинет квартиру до 5 января, мы в своем требовании просили это сделать до 30 декабря". Светлана Свириденко адвокат Полины Лурье адвокат Полины Лурье

Как передал корреспондент, сейчас артистка вывозит из жилья личные вещи. В машину грузят крупные коробки, одежду. Также выносят мусорные мешки.

Мосгорсуд на прошлой неделе вынес решение о выселении певицы и постановил снять с регистрационного учета ее дочь и внучку.

Свириденко отмечала, что Долина должна покинуть квартиру добровольно в разумный срок, если этого не произойдет, делом займутся судебные приставы.

Дело певицы

Артистка оказалась в центре общественного внимания летом прошлого года, когда заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать московскую квартиру. Аферисты четыре месяца ее обрабатывали и под предлогом сохранения денег уговорили перевести сбережения на "безопасные" счета, а средства от продажи недвижимости передать курьеру. Общий ущерб оценили как минимум в 317 миллионов рублей.

Преступников задержали. В конце ноября Балашихинский городской суд приговорил Анжелу Цырульникову, Артура Каменецкого, Андрея Основу и Дмитрия Леонтьева к срокам от четырех до семи лет и оштрафовал каждого на сумму от 900 тысяч рублей.

Вместе с тем певица оспорила сделку о продаже квартиры. В марте Хамовнический суд восстановил ее право собственности. В итоге Лурье, купившая квартиру, осталась и без денег, и без жилья. Мосгорсуд и Второй кассационный суд признали решение законным. После этого покупательница обратилась в высшую инстанцию.