Адвокат Лурье попросила Долину освободить квартиру до 30 декабря
17:28 26.12.2025 (обновлено: 18:57 26.12.2025)
Адвокат Лурье попросила Долину освободить квартиру до 30 декабря
Адвокат Лурье попросила Долину освободить квартиру до 30 декабря - РИА Новости, 26.12.2025
Адвокат Лурье попросила Долину освободить квартиру до 30 декабря
Адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко заявила РИА Новости, что попросила Ларису Долину освободить квартиру в Хамовниках до 30 декабря. РИА Новости, 26.12.2025
Адвокат Лурье попросила Долину освободить квартиру до 30 декабря

РИА Новости: адвокат Лурье Свириденко попросила Долину выехать до 30 декабря

Певица Лариса Долина
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Певица Лариса Долина. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко заявила РИА Новости, что попросила Ларису Долину освободить квартиру в Хамовниках до 30 декабря.
"Я передала <...> просьбу Полины, чтобы она съехала хотя бы до 30 декабря, но ее адвокат ответила отказом, сейчас я направлю требование, в котором мы просим освободить квартиру до 30 декабря", — сказала собеседница агентства.
Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
СМИ рассказали, что Долина устроила в квартире в Хамовниках
Вчера, 16:21

Дело певицы

Артистка оказалась в центре общественного внимания летом прошлого года, когда заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать московскую квартиру. Аферисты четыре месяца ее обрабатывали и под предлогом сохранения денег уговорили перевести сбережения на "безопасные" счета, а средства от продажи недвижимости передать курьеру. Общий ущерб оценили как минимум в 317 миллионов рублей.
Преступников задержали. В конце ноября Балашихинский городской суд приговорил Анжелу Цырульникову, Артура Каменецкого, Андрея Основу и Дмитрия Леонтьева к срокам от четырех до семи лет и оштрафовал каждого на сумму от 900 тысяч рублей.
Певица Лариса Долина выступает на международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party 2020 в Крыму - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Как Лариса Долина отреагировала на решение суда о принудительном выселении
Вчера, 12:11
Вместе с тем певица оспорила сделку о продаже квартиры. В марте Хамовнический суд восстановил ее право собственности. В итоге Лурье, купившая квартиру, осталась и без денег, и без жилья. Мосгорсуд и Второй кассационный суд признали решение законным. После этого покупательница обратилась в высшую инстанцию.
На прошлой неделе Верховный суд оставил право собственности на спорную недвижимость за Лурье. Все время, пока шли разбирательства, Долина проживала в квартире.
Накануне Мосгорсуд принял решение о ее выселении. Свириденко заявила, что если певица не покинет помещение в разумный срок, то этим займутся уже приставы. Адвокат артистки Мария Пухова, со своей стороны, отметила, что ее клиентка сможет не покидать квартиру вплоть до конца январских праздников, поскольку исполнительное производство о принудительном выселении возбудят только после каникул.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Коммунальная истерика: Долина хочет взыскать с Лурье деньги
25 декабря, 14:16
 
Дело о квартире Долиной
 
 
