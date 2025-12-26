Адвокат Лурье попросила Долину освободить квартиру до 30 декабря

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко заявила РИА Новости, что попросила Ларису Долину освободить квартиру в Хамовниках до 30 декабря.

"Я передала <...> просьбу Полины, чтобы она съехала хотя бы до 30 декабря, но ее адвокат ответила отказом, сейчас я направлю требование, в котором мы просим освободить квартиру до 30 декабря", — сказала собеседница агентства.

Дело певицы

Артистка оказалась в центре общественного внимания летом прошлого года, когда заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать московскую квартиру. Аферисты четыре месяца ее обрабатывали и под предлогом сохранения денег уговорили перевести сбережения на "безопасные" счета, а средства от продажи недвижимости передать курьеру. Общий ущерб оценили как минимум в 317 миллионов рублей.

Преступников задержали. В конце ноября Балашихинский городской суд приговорил Анжелу Цырульникову, Артура Каменецкого, Андрея Основу и Дмитрия Леонтьева к срокам от четырех до семи лет и оштрафовал каждого на сумму от 900 тысяч рублей.

Вместе с тем певица оспорила сделку о продаже квартиры. В марте Хамовнический суд восстановил ее право собственности. В итоге Лурье, купившая квартиру, осталась и без денег, и без жилья. Мосгорсуд и Второй кассационный суд признали решение законным. После этого покупательница обратилась в высшую инстанцию.

На прошлой неделе Верховный суд оставил право собственности на спорную недвижимость за Лурье. Все время, пока шли разбирательства, Долина проживала в квартире.