Их предупреждали, а они не слушали: Финляндия останется ни с чем

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Еще недавно в Хельсинки говорили о "цене принципов" и необходимости разрыва с восточным соседом ради безопасности. Сегодня разговор другой: денег не хватает, экономика буксует, а теперь под вопросом оказалась и европейская финансовая поддержка.

О чем предупреждали?

Еще четыре года назад Банк Финляндии аккуратно предупреждал : отказ от экономических связей с Россией ударит по росту. Потери тогда оценивали в 0,5-2 процента ВВП. Это звучало неприятно, но не катастрофично. Политики предпочли не заострять внимание на этих цифрах.

В 2023 году экономика Финляндии просела на 1,2 процента, в 2024-м добавилось еще минус 0,2. Для страны, привыкшей к стабильности и аккуратному планированию, это серьезный сигнал. Особенно на фоне того, что восстановительного рывка так и не случилось.

Точка разлома

Решение полностью закрыть сухопутную границу с Россией в 2023 году стало фатальным. Формальным поводом власти назвали "управляемую миграцию". На практике же тысячи людей по обе стороны границы оказались заложниками политики. Восточная Финляндия, где плотные семейные и деловые связи с Россией существовали десятилетиями, ощутила удар первой.

Поездка к родственникам превратилась в многочасовые маршруты через третьи страны или дорогие перелеты. Цены в 500 евро за билет в одну сторону стали нормой. Для малого бизнеса и приграничной торговли это означало фактический коллапс.

Одновременно были разорваны договоры о приграничном сотрудничестве, прекращены торговые контакты, остановлены поставки российского газа и древесины. Заморозка проекта АЭС "Ханхикиви-1" поставила крест на надеждах закрыть энергетические потребности за счет долгосрочного и относительно дешевого источника.

Энергия стала роскошью

После отказа от импорта электроэнергии из России Финляндия столкнулась с дефицитом. Цены для населения выросли примерно на 40 процентов. Для страны с холодным климатом это не абстрактная цифра, а прямой удар по домохозяйствам.

Правительство оказалось перед выбором: либо наращивать долг, либо урезать расходы. В ход пошли социальные статьи. Один из примеров — планы отменить налоговые вычеты для аптечных филиалов. Экономия для бюджета около 30 миллионов евро. Потенциальный итог — закрытие до 20 процентов аптек, прежде всего в провинции.

НАТО и счет за безопасность

Вступление в НАТО , которое подавалось как исторический шаг к безопасности, принесло конкретный финансовый счет. Оборонные расходы выросли, а экономика при этом не показала нужного роста. Внешний долг страны приблизился к 90 процентам ВВП при установленном в ЕС пороге 60.

На этом фоне слова профессора Хельсинкского университета Туомаса Малинена прозвучали особенно резко. Он задал вопрос , который многие предпочитали не формулировать вслух:

"России, вероятно, потребуется около часа, чтобы полностью парализовать Финляндию и страны Балтии. <...> Поэтому хочу спросить уважаемого премьер-министра Кристена Михала: неужели он действительно стремится к разрушению наших стран?"

Как сообщило агентство Reuters, Европейская комиссия предложила применить к Финляндии дисциплинарные меры из-за превышения допустимого дефицита бюджета. Согласно правилам ЕС, он не должен превышать трех процентов ВВП, тогда как у Финляндии уже приближается к 15 процентам.

Если Хельсинки не уложится в установленные сроки, страну ждут штрафы до 0,01 процента ВВП каждые полгода. Но куда болезненнее другое: риск ограничений доступа к европейским инвестиционным фондам.

Проще говоря, Финляндию могут оставить без части европейских денег в момент, когда они особенно нужны.

Предупреждения звучат и внутри НАТО

Не все в Финляндии уверены, что альянс в критический момент будет готов к прямому вмешательству. Финский политик Армандо Мема из партии "Альянс свободы" написал в соцсети X:

"С Финляндией обойдутся так же, как и с Украиной, если будет война с Россией".

По его мнению, союзники ограничатся поставками оружия, но не пойдут на прямой конфликт с Москвой из-за риска ядерной эскалации. Эти слова стали ответом на интервью президента Александра Стубба, в котором тот заявил, что Россия "не имеет никакого права голоса" в вопросах безопасности Украины и что Европа должна быть готова к военному столкновению.

В России на это отреагировали быстро. Сенатор Алексей Пушков посоветовал Стуббу "взять слова обратно", отметив, что подобная риторика легко делает политика героем подборок самых нелепых заявлений.

Финляндия оказалась между несколькими жерновами. Разрыв с Россией лишил ее рынков, туристов и дешевых ресурсов. Вступление в НАТО увеличило расходы, но не принесло экономической компенсации. Теперь Евросоюз готов напомнить о бюджетной дисциплине, не делая скидок на геополитику.

