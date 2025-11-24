Рейтинг@Mail.ru
11:12 24.11.2025
В Финляндии могут разместить подразделение НАТО, заявило Минобороны
Финляндия предложит НАТО разместить на своей территории подразделение системы командования альянса численностью около 50 военнослужащих, сообщило в понедельник... РИА Новости, 24.11.2025
в мире, финляндия, россия, лапландия, владимир путин, дмитрий киселев, нато
В мире, Финляндия, Россия, Лапландия, Владимир Путин, Дмитрий Киселев, НАТО
В Финляндии могут разместить подразделение НАТО, заявило Минобороны

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Финляндия предложит НАТО разместить на своей территории подразделение системы командования альянса численностью около 50 военнослужащих, сообщило в понедельник министерство обороны республики.
"Министр обороны Антти Хяккянен заявил, что Финляндия предложит НАТО разместить подразделение системы командования на своей территории", - говорится в сообщении ведомства.
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
"Капитуляция России". План Европы по Украине вызвал переполох на Западе
10:47
Как уточняет министерство, численность подразделения составит около 50 военнослужащих. Его задача будет заключаться в предоставлении систем связи и информации для поддержки управления силами НАТО в Финляндии и, если в этом будет необходимость, на территории всего альянса.
По словам Хяккянена, решения по этому вопросу планируется принять на встрече министров обороны стран НАТО в феврале 2026 года.
Ранее министры обороны стран НАТО поддержали инициативу разместить в финской Лапландии многонациональную тактическую группу передового присутствия (бригаду) Объединенных сухопутных войск НАТО под шведским руководством. Минобороны Финляндии информировало, что в создании сил НАТО примут участие Великобритания, Франция, Дания, Норвегия, Исландия и Италия. Газета Iltalehti сообщила 23 сентября со ссылкой на источники в альянсе, что формирование бригады уже началось, ее численность составит порядка 5 тысяч военнослужащих.
Штаб регионального командования сухопутных войск НАТО открылся в сентябре в финском Миккели, находящемся в 140 километрах от российской границы.
В марте 2024 года президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения этими странами собственных национальных интересов, у финских границ после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Военная техника США после разгрузки в порту Гданьска, Польша - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Старые планы, новые маршруты. Танки НАТО спешат к российским границам
08:00
 
