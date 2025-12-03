МИД Финляндии получил ноту от России о прекращении части энергосоглашения

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Министерство иностранных дел Финляндии получило ноту от России о прекращении действия двух статей энергетического соглашения между Финляндией и Россией по ГЭС на реке Вуокса, сообщает в среду телерадиовещатель Yle.