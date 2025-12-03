Рейтинг@Mail.ru
МИД Финляндии получил ноту от России о прекращении части энергосоглашения - РИА Новости, 03.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:19 03.12.2025
https://ria.ru/20251203/rossiya-2059508937.html
МИД Финляндии получил ноту от России о прекращении части энергосоглашения
МИД Финляндии получил ноту от России о прекращении части энергосоглашения - РИА Новости, 03.12.2025
МИД Финляндии получил ноту от России о прекращении части энергосоглашения
Министерство иностранных дел Финляндии получило ноту от России о прекращении действия двух статей энергетического соглашения между Финляндией и Россией по ГЭС... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T14:19:00+03:00
2025-12-03T14:19:00+03:00
в мире
россия
финляндия
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/69007/61/690076141_0:276:683:660_1920x0_80_0_0_e90ad696cd41f9310bb49920924a3f62.jpg
https://ria.ru/20251125/finljandija-2057423656.html
россия
финляндия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/69007/61/690076141_0:212:683:724_1920x0_80_0_0_a9133ff42b97f87bc90f7877e8b0fe01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, финляндия, михаил мишустин
В мире, Россия, Финляндия, Михаил Мишустин
МИД Финляндии получил ноту от России о прекращении части энергосоглашения

МИД Финляндии получил ноту от России о прекращении 2 статей энергосоглашения

CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of FinlandФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of Finland
Флаг Финляндии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Министерство иностранных дел Финляндии получило ноту от России о прекращении действия двух статей энергетического соглашения между Финляндией и Россией по ГЭС на реке Вуокса, сообщает в среду телерадиовещатель Yle.
"Министерство иностранных дел Финляндии получило официальную ноту от России, в которой она сообщает о прекращении действия двух статей соглашения по ГЭС на Вуоксе", - говорится в сообщении.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 2 ноября распорядился прекратить действие двух статей соглашения с Финляндией об энергетическом использовании ограниченного Светогорской гидроэлектростанцией и гидроэлектростанцией Иматра отрезка реки Вуокса. Мишустин также поручил МИД РФ сообщить Финляндии, что из-за их одностороннего отказа покупать российскую электроэнергию Россия больше не обязана поставлять им компенсационную энергию по договору.
Финская энергетическая компания Fortum утверждала 4 ноября, что не получала уведомлений о расторжении энергетического соглашения по реке Вуокса.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Годы нейтралитета не искоренили ростки нацизма в Финляндии, заявил Лавров
25 ноября, 14:51
 
В миреРоссияФинляндияМихаил Мишустин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала