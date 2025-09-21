https://ria.ru/20250921/stubb-2043346110.html
"Подвергнется нападению": слова Стубба о России вызвали панику в Финляндии
НАТО обойдется с Финляндией точно так же, как и с Украиной, в случае вооруженного конфликта с Россией, заявил экс-кандидат в Европейский парламент, член финской РИА Новости, 21.09.2025
специальная военная операция на украине
в мире
россия
финляндия
украина
алексей пушков
анналена бербок
владимир путин
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. НАТО обойдется с Финляндией точно так же, как и с Украиной, в случае вооруженного конфликта с Россией, заявил экс-кандидат в Европейский парламент, член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X."Стубб подвергает риску Финляндию, заявляя, что мы должны быть готовы бороться с Россией в рамках гарантий безопасности Украине. Вероятно, у него есть некоторая путаница в понимании членства страны в НАТО. Если Финляндия подвергнется нападению со стороны России, с ней обойдутся так же, как и с Украиной", — написал он.Политик отметил, что члены НАТО будут поставлять финскому народу только оружие, поэтому Хельсинки "придется сражаться самостоятельно". По его словам, НАТО не пойдет на прямую конфронтацию с Москвой, поскольку "не захочет вести ядерную войну с Россией".В субботу Стубб в интервью изданию Guardian заявил, что обсуждаемые гарантии безопасности для Украины вступят в силу только после заключения соглашения между Москвой и Киевом, при этом у России якобы не будет права вето в отношении их формата.Российский сенатор Алексей Пушков посоветовал Стуббу взять свои слова обратно, предупредив, что иначе он рискует попасть в категорию западных политиков, известных "самыми нелепыми" заявлениями, и даже начать состязаться за первое место с председателем 80-й сессии Генассамблеи ООН Анналеной Бербок.В России не раз заявляли, что Москва не собирается нападать на страны НАТО и не видит в этом никакого смысла. Российский лидер Владимир Путин отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
в мире, россия, финляндия, украина, алексей пушков, анналена бербок, владимир путин, нато, генеральная ассамблея оон, оон
