"Финны уже все сдали". России приготовили неприятный сюрприз

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости, Давид Нармания. Военную базу в финской Лапландии отдадут под контроль Швеции. Как отмечает издание Svenska Dagbladet, туда направят от 20 до 50 шведских офицеров. О том, как Североатлантический альянс использует Хельсинки для противостояния с Россией, — в материале РИА Новости."Дефинляндизация"Долгое время Финляндия извлекала выгоду из статуса буферной зоны между Россией и НАТО — развивала сотрудничество и со странами альянса, и с Москвой. Однако два года назад контакты с Кремлем решили прекратить. Из-за этого, к примеру, свернули строительство АЭС "Ханхикиви-1", которым занимались структуры "Росатома".Взаимовыгодному партнерству в Хельсинки предпочли членство в НАТО. Страна в мае 2022-го вместе со Швецией подала заявку на вступление в блок, а в апреле 2023-го уже стала полноценным членом военной организации. Сухопутная граница России с альянсом увеличилась вдвое — к уже имевшимся участкам со странами Прибалтики, Польшей и Норвегией добавилось еще около 1300 километров.При этом власти успокаивали граждан: опасаться не нужно, страна будет единственной в блоке, где нет войск союзников. Но в декабре 2023-го ситуация изменилась — Хельсинки подписал соглашение с Вашингтоном о сотрудничестве в сфере обороны. Документ предусматривает передачу американцам части финской военной инфраструктуры. Речь идет о 15 военных объектах, в том числе четырех базах ВВС (Рованиеми, Ювяскюля-Тиккакоски, Тампере-Пирккала и Куопио-Риссала), пяти военных хранилищах и штаб-квартире погранслужбы. Помимо этого, США получат доступ к базе на острове Руссаре, с которого удобно контролировать вход в Финский залив.Простые финны ожидаемо восприняли решение в штыки: по данным опроса местной телекомпании MTV, против иностранных военных объектов выступало около половины населения. За — 39 процентов.Пора браться за оружиеНо мнение собственных граждан предпочли игнорировать. Финляндия стремительно милитаризуется, превращаясь в ключевой форпост альянса в Арктике и передовой рубеж на российских границах.В частности, в августе стало известно о планах разместить бронетанковую бригаду НАТО численностью до пяти тысяч человек в городе Миккели — в 100 километрах от российской границы и 130 от Выборга. Подразделение, как отмечает издание Iltalehti, будет частью передовых наземных сил (FLF), о создании которых члены альянса договорились летом. При этом Хельсинки зазывает в его состав американских военных, заявил министр обороны Антти Хяккянен.Показательно, что в рамках серии масштабных учений блока этой осенью в Суоми с 30 октября по 12 ноября пройдут маневры механизированных подразделений HAMMER 2024. Это не первые подобные мероприятия с участием финнов. В августе ВВС страны провели масштабные тренировки — Pristine Flank и Ilmataktiikka. Как сообщало командование, в первых участвовали транспортники и самолеты связи, а во вторых — истребительная авиация.Спустя еще несколько дней состоялись учения Baana 24. К ним привлекли и американцев. В рамках полетов проверили способность F-35 садиться на финские дороги в арктической части страны. Помимо этого, шесть F/A-18 из Финляндии задействуют в учениях Cobra Warrior, проходящих в Великобритании с 16 сентября по 4 октября.На этом фоне в НАТО заговорили о создании центра воздушных операций альянса в Арктике. Идею озвучил командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер. "Мы собираемся использовать <...> близкие отношения между арктическими странами и знания, которые вы приносите, чтобы это произошло. Таким образом, <...> я думаю, что у нас довольно скоро будет третий объединенный центр управления воздушными операциями", — приводит его слова портал Defense One. Аналогичные командные пункты есть в Германии и Испании.Также, как заявил Хекер, ВВС США уже экспериментируют с беспилотниками MQ-9 Reaper и Global Hawk за полярным кругом — "для повышения ситуационной осведомленности".Место под шведовНовая база в Лапландии только строится — она будет сравнительно недалеко от Мурманской области и Карелии. Форпост планируют передать под контроль Стокгольма. Как сообщает издание Svenska Dagbladet, туда отправят до полусотни офицеров из Швеции. Их же соотечественники войдут в рядовой состав.По словам источников издания, это сделали для того, чтобы "финны могли больше сосредоточиться на обороне южных частей".Особое внимание альянс уделяет и защите от киберугроз. НАТО планирует разместить в Финляндии два исследовательских центра по обеспечению кибербезопасности и IT-акселератор. Их создадут в рамках программы DIANA (Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic).Как указано на сайте проекта, его задача — поддержка компаний, занимающихся разработкой "продуктов двойного назначения": от искусственного интеллекта и квантовых компьютеров до робототехники.Исследовательские центры будут базироваться в Эспоо. Как отмечает Defense News, им предстоит заниматься разработкой квантовых и космических технологий, а также проектами в сфере цифровой безопасности коммуникаций. IT-акселератор разместят в Оулу — главном цифровом хабе Финляндии.Зеркальный ответМилитаризация Финляндии проходит стремительно — вряд ли в самой стране этого ожидали еще три года назад. Москва внимательно следит за ситуацией и стремится предупредить угрозу."Это и создание двух новых военных округов, и формирование целого ряда новых подразделений на этом участке российской границы, о чем заявляло российское Министерство обороны, — объясняет военный обозреватель и основатель сайта Military Russia Дмитрий Корнев. — Конечно, вхождение Финляндии в НАТО сказывается на положении Северного флота, который всегда был носителем значительной части нашего ракетного потенциала". Но при этом, по словам эксперта, наблюдается перераспределение в сторону Тихоокеанского флота, который уже получает на вооружение атомные подлодки-ракетоносцы "Борей-А".Тенденция к наращиванию сил на северо-западном фланге, считает он, сохранится. Поэтому там можно ожидать размещения новых сил ПВО и фронтовой авиации. Россия должна быть готова к любому сценарию.

