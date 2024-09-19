Рейтинг@Mail.ru
"Финны уже все сдали". России приготовили неприятный сюрприз - РИА Новости, 19.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 19.09.2024 (обновлено: 08:09 19.09.2024)
https://ria.ru/20240919/finny-1973462385.html
"Финны уже все сдали". России приготовили неприятный сюрприз
"Финны уже все сдали". России приготовили неприятный сюрприз - РИА Новости, 19.09.2024
"Финны уже все сдали". России приготовили неприятный сюрприз
Военную базу в финской Лапландии отдадут под контроль Швеции. Как отмечает издание Svenska Dagbladet, туда направят от 20 до 50 шведских офицеров. О том, как... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T08:00
2024-09-19T08:09
в мире
финляндия
россия
нато
f-35
f/a-18
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955915540_0:296:3072:2024_1920x0_80_0_0_432cc6e84b91d3e8e4e7c8b0b236a7d4.jpg
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости, Давид Нармания. Военную базу в финской Лапландии отдадут под контроль Швеции. Как отмечает издание Svenska Dagbladet, туда направят от 20 до 50 шведских офицеров. О том, как Североатлантический альянс использует Хельсинки для противостояния с Россией, — в материале РИА Новости."Дефинляндизация"Долгое время Финляндия извлекала выгоду из статуса буферной зоны между Россией и НАТО — развивала сотрудничество и со странами альянса, и с Москвой. Однако два года назад контакты с Кремлем решили прекратить. Из-за этого, к примеру, свернули строительство АЭС "Ханхикиви-1", которым занимались структуры "Росатома".Взаимовыгодному партнерству в Хельсинки предпочли членство в НАТО. Страна в мае 2022-го вместе со Швецией подала заявку на вступление в блок, а в апреле 2023-го уже стала полноценным членом военной организации. Сухопутная граница России с альянсом увеличилась вдвое — к уже имевшимся участкам со странами Прибалтики, Польшей и Норвегией добавилось еще около 1300 километров.При этом власти успокаивали граждан: опасаться не нужно, страна будет единственной в блоке, где нет войск союзников. Но в декабре 2023-го ситуация изменилась — Хельсинки подписал соглашение с Вашингтоном о сотрудничестве в сфере обороны. Документ предусматривает передачу американцам части финской военной инфраструктуры. Речь идет о 15 военных объектах, в том числе четырех базах ВВС (Рованиеми, Ювяскюля-Тиккакоски, Тампере-Пирккала и Куопио-Риссала), пяти военных хранилищах и штаб-квартире погранслужбы. Помимо этого, США получат доступ к базе на острове Руссаре, с которого удобно контролировать вход в Финский залив.Простые финны ожидаемо восприняли решение в штыки: по данным опроса местной телекомпании MTV, против иностранных военных объектов выступало около половины населения. За — 39 процентов.Пора браться за оружиеНо мнение собственных граждан предпочли игнорировать. Финляндия стремительно милитаризуется, превращаясь в ключевой форпост альянса в Арктике и передовой рубеж на российских границах.В частности, в августе стало известно о планах разместить бронетанковую бригаду НАТО численностью до пяти тысяч человек в городе Миккели — в 100 километрах от российской границы и 130 от Выборга. Подразделение, как отмечает издание Iltalehti, будет частью передовых наземных сил (FLF), о создании которых члены альянса договорились летом. При этом Хельсинки зазывает в его состав американских военных, заявил министр обороны Антти Хяккянен.Показательно, что в рамках серии масштабных учений блока этой осенью в Суоми с 30 октября по 12 ноября пройдут маневры механизированных подразделений HAMMER 2024. Это не первые подобные мероприятия с участием финнов. В августе ВВС страны провели масштабные тренировки — Pristine Flank и Ilmataktiikka. Как сообщало командование, в первых участвовали транспортники и самолеты связи, а во вторых — истребительная авиация.Спустя еще несколько дней состоялись учения Baana 24. К ним привлекли и американцев. В рамках полетов проверили способность F-35 садиться на финские дороги в арктической части страны. Помимо этого, шесть F/A-18 из Финляндии задействуют в учениях Cobra Warrior, проходящих в Великобритании с 16 сентября по 4 октября.На этом фоне в НАТО заговорили о создании центра воздушных операций альянса в Арктике. Идею озвучил командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер. "Мы собираемся использовать &lt;...&gt; близкие отношения между арктическими странами и знания, которые вы приносите, чтобы это произошло. Таким образом, &lt;...&gt; я думаю, что у нас довольно скоро будет третий объединенный центр управления воздушными операциями", — приводит его слова портал Defense One. Аналогичные командные пункты есть в Германии и Испании.Также, как заявил Хекер, ВВС США уже экспериментируют с беспилотниками MQ-9 Reaper и Global Hawk за полярным кругом — "для повышения ситуационной осведомленности".Место под шведовНовая база в Лапландии только строится — она будет сравнительно недалеко от Мурманской области и Карелии. Форпост планируют передать под контроль Стокгольма. Как сообщает издание Svenska Dagbladet, туда отправят до полусотни офицеров из Швеции. Их же соотечественники войдут в рядовой состав.По словам источников издания, это сделали для того, чтобы "финны могли больше сосредоточиться на обороне южных частей".Особое внимание альянс уделяет и защите от киберугроз. НАТО планирует разместить в Финляндии два исследовательских центра по обеспечению кибербезопасности и IT-акселератор. Их создадут в рамках программы DIANA (Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic).Как указано на сайте проекта, его задача — поддержка компаний, занимающихся разработкой "продуктов двойного назначения": от искусственного интеллекта и квантовых компьютеров до робототехники.Исследовательские центры будут базироваться в Эспоо. Как отмечает Defense News, им предстоит заниматься разработкой квантовых и космических технологий, а также проектами в сфере цифровой безопасности коммуникаций. IT-акселератор разместят в Оулу — главном цифровом хабе Финляндии.Зеркальный ответМилитаризация Финляндии проходит стремительно — вряд ли в самой стране этого ожидали еще три года назад. Москва внимательно следит за ситуацией и стремится предупредить угрозу."Это и создание двух новых военных округов, и формирование целого ряда новых подразделений на этом участке российской границы, о чем заявляло российское Министерство обороны, — объясняет военный обозреватель и основатель сайта Military Russia Дмитрий Корнев. — Конечно, вхождение Финляндии в НАТО сказывается на положении Северного флота, который всегда был носителем значительной части нашего ракетного потенциала". Но при этом, по словам эксперта, наблюдается перераспределение в сторону Тихоокеанского флота, который уже получает на вооружение атомные подлодки-ракетоносцы "Борей-А".Тенденция к наращиванию сил на северо-западном фланге, считает он, сохранится. Поэтому там можно ожидать размещения новых сил ПВО и фронтовой авиации. Россия должна быть готова к любому сценарию.
https://ria.ru/20240910/nato-1971690441.html
финляндия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Нармания Давид
Нармания Давид
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955915540_17:0:2748:2048_1920x0_80_0_0_c8459650e2d2df6c47164c3632747173.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, финляндия, россия, нато, f-35, f/a-18
В мире, Финляндия, Россия, НАТО, F-35, F/A-18
"Финны уже все сдали". России приготовили неприятный сюрприз

НАТО строит форпост на границе с Мурманской областью и Карелией

© Фото : US ArmyАмериканские военные во время учений войск НАТО в Финляндии
Американские военные во время учений войск НАТО в Финляндии - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© Фото : US Army
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости, Давид Нармания. Военную базу в финской Лапландии отдадут под контроль Швеции. Как отмечает издание Svenska Dagbladet, туда направят от 20 до 50 шведских офицеров. О том, как Североатлантический альянс использует Хельсинки для противостояния с Россией, — в материале РИА Новости.

"Дефинляндизация"

Долгое время Финляндия извлекала выгоду из статуса буферной зоны между Россией и НАТО — развивала сотрудничество и со странами альянса, и с Москвой. Однако два года назад контакты с Кремлем решили прекратить. Из-за этого, к примеру, свернули строительство АЭС "Ханхикиви-1", которым занимались структуры "Росатома".
Взаимовыгодному партнерству в Хельсинки предпочли членство в НАТО. Страна в мае 2022-го вместе со Швецией подала заявку на вступление в блок, а в апреле 2023-го уже стала полноценным членом военной организации. Сухопутная граница России с альянсом увеличилась вдвое — к уже имевшимся участкам со странами Прибалтики, Польшей и Норвегией добавилось еще около 1300 километров.
© Фото : Finnish Defence ForcesШведский и финский военнослужащие во время совместных учений
Шведский и финский военнослужащие во время совместных учений - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© Фото : Finnish Defence Forces
Шведский и финский военнослужащие во время совместных учений
При этом власти успокаивали граждан: опасаться не нужно, страна будет единственной в блоке, где нет войск союзников. Но в декабре 2023-го ситуация изменилась — Хельсинки подписал соглашение с Вашингтоном о сотрудничестве в сфере обороны. Документ предусматривает передачу американцам части финской военной инфраструктуры. Речь идет о 15 военных объектах, в том числе четырех базах ВВС (Рованиеми, Ювяскюля-Тиккакоски, Тампере-Пирккала и Куопио-Риссала), пяти военных хранилищах и штаб-квартире погранслужбы. Помимо этого, США получат доступ к базе на острове Руссаре, с которого удобно контролировать вход в Финский залив.
Простые финны ожидаемо восприняли решение в штыки: по данным опроса местной телекомпании MTV, против иностранных военных объектов выступало около половины населения. За — 39 процентов.

Пора браться за оружие

Но мнение собственных граждан предпочли игнорировать. Финляндия стремительно милитаризуется, превращаясь в ключевой форпост альянса в Арктике и передовой рубеж на российских границах.
В частности, в августе стало известно о планах разместить бронетанковую бригаду НАТО численностью до пяти тысяч человек в городе Миккели — в 100 километрах от российской границы и 130 от Выборга. Подразделение, как отмечает издание Iltalehti, будет частью передовых наземных сил (FLF), о создании которых члены альянса договорились летом. При этом Хельсинки зазывает в его состав американских военных, заявил министр обороны Антти Хяккянен.
© Фото : ВВС ФинляндииФинские истребители F/A-18 Hornet на базе Mihail Kogălniceanu в Румынии
Финские истребители F/A-18 Hornet на базе Михаил Когэлничану в Румынии - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© Фото : ВВС Финляндии
Финские истребители F/A-18 Hornet на базе Mihail Kogălniceanu в Румынии
Показательно, что в рамках серии масштабных учений блока этой осенью в Суоми с 30 октября по 12 ноября пройдут маневры механизированных подразделений HAMMER 2024. Это не первые подобные мероприятия с участием финнов. В августе ВВС страны провели масштабные тренировки — Pristine Flank и Ilmataktiikka. Как сообщало командование, в первых участвовали транспортники и самолеты связи, а во вторых — истребительная авиация.
Спустя еще несколько дней состоялись учения Baana 24. К ним привлекли и американцев. В рамках полетов проверили способность F-35 садиться на финские дороги в арктической части страны. Помимо этого, шесть F/A-18 из Финляндии задействуют в учениях Cobra Warrior, проходящих в Великобритании с 16 сентября по 4 октября.
На этом фоне в НАТО заговорили о создании центра воздушных операций альянса в Арктике. Идею озвучил командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер. "Мы собираемся использовать <...> близкие отношения между арктическими странами и знания, которые вы приносите, чтобы это произошло. Таким образом, <...> я думаю, что у нас довольно скоро будет третий объединенный центр управления воздушными операциями", — приводит его слова портал Defense One. Аналогичные командные пункты есть в Германии и Испании.
© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Jose Miguel T. TamondongГруппа истребителей F-35A Lightning II
Группа истребителей F-35A Lightning II - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Jose Miguel T. Tamondong
Группа истребителей F-35A Lightning II
Также, как заявил Хекер, ВВС США уже экспериментируют с беспилотниками MQ-9 Reaper и Global Hawk за полярным кругом — "для повышения ситуационной осведомленности".

Место под шведов

Новая база в Лапландии только строится — она будет сравнительно недалеко от Мурманской области и Карелии. Форпост планируют передать под контроль Стокгольма. Как сообщает издание Svenska Dagbladet, туда отправят до полусотни офицеров из Швеции. Их же соотечественники войдут в рядовой состав.
По словам источников издания, это сделали для того, чтобы "финны могли больше сосредоточиться на обороне южных частей".
Особое внимание альянс уделяет и защите от киберугроз. НАТО планирует разместить в Финляндии два исследовательских центра по обеспечению кибербезопасности и IT-акселератор. Их создадут в рамках программы DIANA (Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic).
© Фото : U.S. Army / Gertrud ZachШведский основной боевой танк Stridsvagn 122, представляющий собой лицензированный немецкий танк "Леопард-2А5"
Шведский основной боевой танк Stridsvagn 122, представляющий собой лицензированный немецкий танк Леопард 2А5 - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© Фото : U.S. Army / Gertrud Zach
Шведский основной боевой танк Stridsvagn 122, представляющий собой лицензированный немецкий танк "Леопард-2А5"
Как указано на сайте проекта, его задача — поддержка компаний, занимающихся разработкой "продуктов двойного назначения": от искусственного интеллекта и квантовых компьютеров до робототехники.
Исследовательские центры будут базироваться в Эспоо. Как отмечает Defense News, им предстоит заниматься разработкой квантовых и космических технологий, а также проектами в сфере цифровой безопасности коммуникаций. IT-акселератор разместят в Оулу — главном цифровом хабе Финляндии.

Зеркальный ответ

Милитаризация Финляндии проходит стремительно — вряд ли в самой стране этого ожидали еще три года назад. Москва внимательно следит за ситуацией и стремится предупредить угрозу.
"Это и создание двух новых военных округов, и формирование целого ряда новых подразделений на этом участке российской границы, о чем заявляло российское Министерство обороны, — объясняет военный обозреватель и основатель сайта Military Russia Дмитрий Корнев. — Конечно, вхождение Финляндии в НАТО сказывается на положении Северного флота, который всегда был носителем значительной части нашего ракетного потенциала". Но при этом, по словам эксперта, наблюдается перераспределение в сторону Тихоокеанского флота, который уже получает на вооружение атомные подлодки-ракетоносцы "Борей-А".
Тенденция к наращиванию сил на северо-западном фланге, считает он, сохранится. Поэтому там можно ожидать размещения новых сил ПВО и фронтовой авиации. Россия должна быть готова к любому сценарию.
Совместные учения войск НАТО в Прибалтике - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
"Сроки поджимают": 12 шагов НАТО к войне с Россией
10 сентября, 08:00
 
В миреФинляндияРоссияНАТОF-35F/A-18
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала