https://ria.ru/20251217/rossiya-2062686480.html
"Потребуется около часа". В Финляндии запаниковали из-за России
"Потребуется около часа". В Финляндии запаниковали из-за России - РИА Новости, 17.12.2025
"Потребуется около часа". В Финляндии запаниковали из-за России
Полная блокировка Финляндии и Прибалтики стала бы для России вопросом одного часа, если бы она этого захотела, такое мнение выразил профессор Хельсинкского... РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T15:56:00+03:00
2025-12-17T15:56:00+03:00
2025-12-17T20:04:00+03:00
в мире
россия
финляндия
эстония
туомас малинен
владимир путин
такер карлсон
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793465436_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_ab4b6ff7827a5bf628f94286f893d6e2.jpg
https://ria.ru/20251217/rossiya-2062648942.html
https://ria.ru/20251217/svo-2062664439.html
россия
финляндия
эстония
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793465436_86:0:2753:2000_1920x0_80_0_0_24027d46c6d2de0542e282d72a2891f1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, финляндия, эстония, туомас малинен, владимир путин, такер карлсон, нато, евросоюз
В мире, Россия, Финляндия, Эстония, Туомас Малинен, Владимир Путин, Такер Карлсон, НАТО, Евросоюз
"Потребуется около часа". В Финляндии запаниковали из-за России
Малинен обвинил премьера Эстонии Михала в разжигании конфликта с Россией