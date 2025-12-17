Рейтинг@Mail.ru
"Потребуется около часа". В Финляндии запаниковали из-за России
15:56 17.12.2025 (обновлено: 20:04 17.12.2025)
"Потребуется около часа". В Финляндии запаниковали из-за России
Полная блокировка Финляндии и Прибалтики стала бы для России вопросом одного часа, если бы она этого захотела, такое мнение выразил профессор Хельсинкского... РИА Новости, 17.12.2025
в мире, россия, финляндия, эстония, туомас малинен, владимир путин, такер карлсон, нато, евросоюз
В мире, Россия, Финляндия, Эстония, Туомас Малинен, Владимир Путин, Такер Карлсон, НАТО, Евросоюз
"Потребуется около часа". В Финляндии запаниковали из-за России

Малинен обвинил премьера Эстонии Михала в разжигании конфликта с Россией

© Фото : Finnish Defence ForcesШведский и финский военнослужащие во время совместных учений
Шведский и финский военнослужащие во время совместных учений - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© Фото : Finnish Defence Forces
Шведский и финский военнослужащие во время совместных учений. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Полная блокировка Финляндии и Прибалтики стала бы для России вопросом одного часа, если бы она этого захотела, такое мнение выразил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X, комментируя заявление премьер-министра Эстонии Кристена Михала о "российской угрозе".
"России, вероятно, потребуется около часа, чтобы полностью парализовать Финляндию и страны Балтии. <…> Поэтому хочу поинтересоваться у уважаемого премьер-министра Михала, точно ли он стремится к разрушению наших стран?" — поинтересовался он.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
"Не только Украина". Фон дер Ляйен закатила истерику из-за России
Вчера, 14:46
Ранее премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что "российская угроза" никуда не исчезает, поэтому странам на восточном фланге следует прилагать усилия для защиты границ ЕС и НАТО. Он также добавил, что Эстония со следующего года будет выделять 5% ВВП на оборону.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Кремле не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе.
Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Вооруженные силы России находятся на подъеме, заявил Путин
Вчера, 15:12
 
В миреРоссияФинляндияЭстонияТуомас МалиненВладимир ПутинТакер КарлсонНАТОЕвросоюз
 
 
