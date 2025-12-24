"Наше секретное оружие": президент России рассказал правду о 3I/ATLAS

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. История с межзвездным объектом 3I/ATLAS за несколько месяцев успела превратиться из сухой астрономической новости в один из самых обсуждаемых сюжетов года. Президент России Владимир Путин, подводя итоги 2025 года, отреагировал на тему с явной иронией.

Отвечая на один из вопросов, он с улыбкой заметил, что готов раскрыть правду, но только "строго между нами".

Новости с прямой линии

"Я вам скажу, но это должно остаться исключительно между нами, это секретная информация. Это наше секретное оружие, но мы будем его применять только в самом крайнем случае", — пошутил глава государства, дав понять, что воспринимать подобные версии всерьез не стоит.

Прямая линия с президентом прошла в пятницу, 19 декабря, и, как и в предыдущие годы, вызвала огромный интерес. По официальным данным, россияне направили более 2,5 миллиона обращений.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже уточнил, что подготовка к прямой линии шла в интенсивном режиме: Владимир Путин изучал поступившие обращения до глубокой ночи.

"Это не простое совпадение"

Начать эту историю логично не с открытия самого объекта, а с того, что произошло значительно позже — в ночь на 19 декабря. Именно тогда американский геолог Стефан Бернс обратил внимание на необычный всплеск. Об этом он подробно рассказал в своем видео на YouTube, запись которого быстро разошлась по соцсетям и научным форумам.

"Это очень странно: у нас есть сигнал частотой 25 Герц, появившийся в резонансах Шумана в 2:40 UTC, всего за 3 часа и 20 минут до пролета 3I/ATLAS в ближайшей от Земли точки. Такие энергетические всплески очень редки, и совпадение этого события со сближением на мой взгляд, выходит за рамки простого совпадения", — заявил Бернс.

Бернс отдельно подчеркнул еще одну деталь: всплеск был узкополосным. То есть энергия резко выросла строго на одной частоте, без размытия по соседним диапазонам. Для атмосферных явлений вроде гроз это нехарактерно — они дают широкополосный шум.

"В последний раз мы видели нечто необычное в резонансах Шумана всего за несколько дней до землетрясения магнитудой 7,6 в Японии 8 декабря 2025 года. И это была первая подобная аномалия за несколько месяцев", — напомнил ученый.

Сам объект 3I/ATLAS астрономы обнаружили 1 июля 2025 года. Уже тогда стало ясно: речь идет не о привычном госте. Это всего лишь третий в истории науки объект, который точно прилетел в Солнечную систему извне. До него ученым были известны лишь два подобных странника.

© NASA Межзвездный объект 3I/ATLAS, обнаруженный 1 июля 2025 года © NASA Межзвездный объект 3I/ATLAS, обнаруженный 1 июля 2025 года

Большинство специалистов сходятся во мнении, что перед нами межзвездная комета. Но есть и те, кто категорически не согласен с таким объяснением. Самый известный среди них — гарвардский астрофизик Ави Леб.

Слишком много странностей

Леб утверждает , что 3I/ATLAS обладает набором особенностей, которые плохо укладываются в стандартную кометную модель. В его версии все становится гораздо логичнее, если допустить искусственное происхождение объекта.

Одна из первых странностей — траектория. 3I/ATLAS прошел сравнительно близко сразу к нескольким планетам, включая Землю. По мнению Леба, вероятность такого маршрута для случайного межзвездного тела крайне мала. Зато именно так, считает он, мог бы лететь зонд, изучающий чужую планетную систему.

После прохождения перигелия — точки максимального сближения с Солнцем — объект изменил траекторию и направился в область, где гравитационное влияние Юпитера превышает солнечное. Леб интерпретирует это как возможный маневр, выгодный для аппарата, который хочет взаимодействовать с системой спутников газового гиганта.

© Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)/Telegram У межзвездного объекта 3I/ATLAS наблюдается редкий пылевой антихвост © Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)/Telegram У межзвездного объекта 3I/ATLAS наблюдается редкий пылевой антихвост

Но самой спорной деталью остается хвост. У обычных комет он всегда направлен от Солнца — солнечный ветер буквально выдувает газ и пыль в противоположную сторону. У 3I/ATLAS ситуация иная: наблюдался так называемый антихвост, направленный к Солнцу. Более того, он не исчез после того, как объект начал удаляться от звезды. По версии Леба, это не хвост вовсе, а след работы двигателя.

Спекулятивные идеи

Важный момент: Леб — не блогер и не уфолог-любитель. Он долгое время возглавлял кафедру астрономии Гарвардского университета, руководит проектом Galileo и Институтом теории и вычислений в Гарвард-Смитсоновском центре астрофизики. От его слов невозможно просто отмахнуться.

При этом сам Леб подчеркивает, что не утверждает искусственное происхождение 3I/ATLAS как факт. По его собственной шкале вероятностей, где 0 — это полностью естественный объект, а 10 — явно искусственный аппарат, 3I/ATLAS получает всего около четырех баллов.

© ESO / M. Kornmesser Астероид Оумуамуа в представлении художника © ESO / M. Kornmesser Астероид Оумуамуа в представлении художника

Подобная осторожность, впрочем, мало помогает его репутации. После истории с Оумуамуа в 2017 году отношение научного сообщества к Лебу заметно ухудшилось. Тогда он предположил, что первый известный межзвездный объект может быть гигантским солнечным парусом, созданным внеземной цивилизацией.

Многие коллеги восприняли эту идею как чрезмерно спекулятивную. Когда к ней подключилась желтая пресса, ситуация только усугубилась. Некоторые астрономы начали открыто шутить: "Если появится еще один странный объект, давайте только не будем говорить об этом Ави".

Что дальше?

Сейчас 3I/ATLAS стремительно удаляется от Солнца. В марте объект пройдет сравнительно близко к Юпитеру, что даст, возможно, последний шанс получить детальные данные с орбитальных аппаратов. После этого комета уйдет в межзвездное пространство и прямых наблюдений станет значительно меньше.

© Фото : Teerasak Thaluang Снимок космического объекта 3I/ATLAS © Фото : Teerasak Thaluang Снимок космического объекта 3I/ATLAS