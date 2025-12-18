Рейтинг@Mail.ru
На "инопланетном корабле" заметили поразительную аномалию - РИА Новости, 18.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:41 18.12.2025 (обновлено: 06:08 18.12.2025)
https://ria.ru/20251218/kosmos-2062808666.html
На "инопланетном корабле" заметили поразительную аномалию
На "инопланетном корабле" заметили поразительную аномалию - РИА Новости, 18.12.2025
На "инопланетном корабле" заметили поразительную аномалию
Четырнадцатая по счету аномалия межзвездного объекта 3I/ATLAS меняет форму потока его лучей, об этом в своем блоге заявил ученый из Гарвардского университета... РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T04:41:00+03:00
2025-12-18T06:08:00+03:00
земля
гарвардский университет
наса
мощные вспышки на солнце
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/02/2032989815_4:0:749:419_1920x0_80_0_0_5f63cb0375472fd1e78718fc07090f9b.jpg
https://ria.ru/20251124/kosmos-2057133755.html
https://ria.ru/20251125/kometa-2057372611.html
https://ria.ru/20251012/enseladus-2047487647.html
земля
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/02/2032989815_97:0:656:419_1920x0_80_0_0_010fe2cb21b47563546dff289e2fbcc4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
земля, гарвардский университет, наса, мощные вспышки на солнце
Земля, Гарвардский университет, НАСА, Мощные вспышки на Солнце
На "инопланетном корабле" заметили поразительную аномалию

Астроном Леб: новая аномалия 3I/ATLAS изменила геометрию структуры его лучей

© NASAМежзвездный объект 3I/ATLAS, обнаруженный 1 июля 2025 года
Межзвездный объект 3I/ATLAS, обнаруженный 1 июля 2025 года - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© NASA
Межзвездный объект 3I/ATLAS, обнаруженный 1 июля 2025 года. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Четырнадцатая по счету аномалия межзвездного объекта 3I/ATLAS меняет форму потока его лучей, об этом в своем блоге заявил ученый из Гарвардского университета Ави Леб.
"Если основание потока лучей имеет простое естественное происхождение из слоя льда, который сублимируется под воздействием солнечного света, то предполагаемая геометрия представляет собой новую, 14-ю аномалию для 3I/ATLAS в дополнение к 13 аномалиям, перечисленным ранее", — написал он.
Изображение объекта 3I/ATLAS - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
"Инопланетный корабль" приблизился к Земле
24 ноября, 13:42
По словам ученого, новая аномалия может объяснена тем, что ось вращения ядра 3I/ATLAS будет выровнена с направлением Солнца с точностью до восьми градусов с небольшой вероятностью, когда межзвездный объект приблизится к Солнцу на пятикратное расстояние от Земли.
"Вероятность такого случайного выравнивания составляет 0,005 (0,5% — Прим. Ред.)", — подчеркнул Леб.
Ученый отметил, что, если бы не это выравнивание, антихвост 3I/ATLAS, направленный к Солнцу, был бы расположен под гораздо большим углом относительно оси вращения и показывал бы гораздо большее колебание позиционного угла, чем наблюдаемое значение в восемь градусов.
"Это совпадение относится к геометрии антихвоста и оси вращения 3I/ATLAS до перигелия", — подытожил ученый.
Комета около Земли - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Ученый рассказал о приближении к Земле "инопланетного корабля"
25 ноября, 12:23
Ранее Леб утверждал, что антихвост "инопланетного корабля" представляет собой струю вещества, свечение которой тянется от 3I/ATLAS в сторону Солнца, что нехарактерно для комет. Он отметил, что природа этого явления пока неясна, поскольку обычно солнечное излучение и ветер уносят пыль и газ в противоположную сторону. Ученый подчеркнул, что на конференции NASA эта деталь объекта не обсуждалась.
Межзвездный объект 3I/ATLAS заметили 1 июля. Ученые позже установили, что это комета из другой звездной системы. Ее кома (облако газа и пыли вокруг ядра) — около 24 километров в диаметре. Компьютерная модель показала примерный возраст: более семи с половиной миллиардов лет — на три миллиарда старше Солнца. Возможно, это самая старая из когда-либо наблюдавшихся комет.
В сентябре Ави Леб сообщил, что пролетающий через Солнечную систему межзвездный объект 3I/ATLAS претерпел "аномальную эволюцию", начав менять свой цвет.
В августе ученый рассказал, что 3I/ATLAS излучает собственный свет, похожий на свечение фар автомобиля, при этом источник свечения не установлен. Он предположил, что 3I/ATLAS может быть искусственным объектом с мощным источником энергии, способным генерировать видимый за миллионы километров свет.
Художественное представление космического корабля, пролетающего сквозь гейзеры вблизи южного полюса Энцелада - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
"Мы не одни". Обнаружены признаки инопланетной жизни
12 октября, 08:00
 
ЗемляГарвардский университетНАСАМощные вспышки на Солнце
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала