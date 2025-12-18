На "инопланетном корабле" заметили поразительную аномалию

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Четырнадцатая по счету аномалия межзвездного объекта 3I/ATLAS меняет форму потока его лучей, об этом в своем Четырнадцатая по счету аномалия межзвездного объекта 3I/ATLAS меняет форму потока его лучей, об этом в своем блоге заявил ученый из Гарвардского университета Ави Леб.

"Если основание потока лучей имеет простое естественное происхождение из слоя льда, который сублимируется под воздействием солнечного света, то предполагаемая геометрия представляет собой новую, 14-ю аномалию для 3I/ATLAS в дополнение к 13 аномалиям, перечисленным ранее", — написал он.

По словам ученого, новая аномалия может объяснена тем, что ось вращения ядра 3I/ATLAS будет выровнена с направлением Солнца с точностью до восьми градусов с небольшой вероятностью, когда межзвездный объект приблизится к Солнцу на пятикратное расстояние от Земли

"Вероятность такого случайного выравнивания составляет 0,005 (0,5% — Прим. Ред.)", — подчеркнул Леб.

Ученый отметил, что, если бы не это выравнивание, антихвост 3I/ATLAS, направленный к Солнцу, был бы расположен под гораздо большим углом относительно оси вращения и показывал бы гораздо большее колебание позиционного угла, чем наблюдаемое значение в восемь градусов.

"Это совпадение относится к геометрии антихвоста и оси вращения 3I/ATLAS до перигелия", — подытожил ученый.

Ранее Леб утверждал, что антихвост "инопланетного корабля" представляет собой струю вещества, свечение которой тянется от 3I/ATLAS в сторону Солнца, что нехарактерно для комет. Он отметил, что природа этого явления пока неясна, поскольку обычно солнечное излучение и ветер уносят пыль и газ в противоположную сторону. Ученый подчеркнул, что на конференции NASA эта деталь объекта не обсуждалась.

Межзвездный объект 3I/ATLAS заметили 1 июля. Ученые позже установили, что это комета из другой звездной системы. Ее кома (облако газа и пыли вокруг ядра) — около 24 километров в диаметре. Компьютерная модель показала примерный возраст: более семи с половиной миллиардов лет — на три миллиарда старше Солнца. Возможно, это самая старая из когда-либо наблюдавшихся комет.

В сентябре Ави Леб сообщил, что пролетающий через Солнечную систему межзвездный объект 3I/ATLAS претерпел "аномальную эволюцию", начав менять свой цвет.