Рейтинг@Mail.ru
Ученый предупредил о риске получить "дар" от "инопланетного корабля" - РИА Новости, 23.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:32 23.12.2025 (обновлено: 17:45 23.12.2025)
https://ria.ru/20251223/korabl-2064107501.html
Ученый предупредил о риске получить "дар" от "инопланетного корабля"
Ученый предупредил о риске получить "дар" от "инопланетного корабля" - РИА Новости, 23.12.2025
Ученый предупредил о риске получить "дар" от "инопланетного корабля"
Гипотетическая вероятность сближения крупных частей мезжвездного объекта 3I/ATLAS с Землей может вызывать беспокойство из-за содержания цианистого водорода в... РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T15:32:00+03:00
2025-12-23T17:45:00+03:00
земля
гарвардский университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2051000069_0:84:771:518_1920x0_80_0_0_e9873f5875dce8b26bc96dd12fb3c1e5.png
https://ria.ru/20251219/preduprezhdenie-2063138846.html
https://ria.ru/20251218/kosmos-2062808666.html
земля
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2051000069_0:12:771:590_1920x0_80_0_0_dfcfa8c3c2073b8e10269778aba74d6f.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
земля, гарвардский университет
Земля, Гарвардский университет
Ученый предупредил о риске получить "дар" от "инопланетного корабля"

Ученый Леб: цианистый водород в составе облака вокруг 3I/ATLAS вызывает тревогу

© International Gemini Observatory/NOIRLab/NSF/AURA/Shadow the ScientistImage Processing: J. Miller & M. Rodriguez (International Gemini Observatory/NSF NOIRLab), T.A. Rector (University of Alaska Anchorage/NSF NOIRLab), M. Zamani (NSF NOIRLab)Глубокое изображение межзвездной кометы 3I/ATLAS, полученное спектрографом Джемини в Чили
Глубокое изображение межзвездной кометы 3I/ATLAS, полученное спектрографом Джемини в Чили - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© International Gemini Observatory/NOIRLab/NSF/AURA/Shadow the ScientistImage Processing: J. Miller & M. Rodriguez (International Gemini Observatory/NSF NOIRLab), T.A. Rector (University of Alaska Anchorage/NSF NOIRLab), M. Zamani (NSF NOIRLab)
Глубокое изображение межзвездной кометы 3I/ATLAS, полученное спектрографом Джемини в Чили. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Гипотетическая вероятность сближения крупных частей мезжвездного объекта 3I/ATLAS с Землей может вызывать беспокойство из-за содержания цианистого водорода в составе газового облака вокруг кометы, заявил ученый Гарвардского университета Ави Леб.
"Многие из нас <…> задаются вопросом, не принесет ли нам 3I/ATLAS межзвездный дар. Достигнет ли Земли хоть какая-нибудь из частиц, выброшенных им? Одна из причин для беспокойства связана с тем, что газовое облако вокруг 3I/ATLAS, как известно, содержит цианид и цианистый водород— ядовитый газ, который использовался в качестве химического оружия во время Первой мировой войны", — написал он.
Снимок космического объекта 3I/ATLAS - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Ученые сделали предупреждение человечеству из-за "инопланетного корабля"
19 декабря, 10:56
В тоже время ученый отметил, что такое развитие событий крайне маловероятно.
Межзвездный объект 3I/ATLAS заметили 1 июля. Ученые позже установили, что это комета из другой звездной системы. Ее кома (облако газа и пыли вокруг ядра) — около 24 километров в диаметре. Компьютерная модель показала примерный возраст: более семи с половиной миллиардов лет — на три миллиарда старше Солнца. Возможно, это самая старая из когда-либо наблюдавшихся комет.
В августе Леб рассказал, что 3I/ATLAS излучает собственный свет, похожий на свечение фар автомобиля, при этом источник свечения не установлен. Он предположил, что 3I/ATLAS может быть искусственным объектом с мощным источником энергии, способным генерировать видимый за миллионы километров свет. А месяц спустя ученый отметил, что 3I/ATLAS претерпел "аномальную эволюцию", начав менять цвет.
Межзвездный объект 3I/ATLAS, обнаруженный 1 июля 2025 года - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
На "инопланетном корабле" заметили поразительную аномалию
18 декабря, 04:41
 
ЗемляГарвардский университет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала