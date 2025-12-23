Ученый предупредил о риске получить "дар" от "инопланетного корабля"

https://ria.ru/20251223/korabl-2064107501.html
23.12.2025
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости.
Гипотетическая вероятность сближения крупных частей мезжвездного объекта 3I/ATLAS с Землей может вызывать беспокойство из-за содержания цианистого водорода в составе газового облака вокруг кометы, заявил
ученый Гарвардского университета Ави Леб.
"Многие из нас <…> задаются вопросом, не принесет ли нам 3I/ATLAS межзвездный дар. Достигнет ли Земли
хоть какая-нибудь из частиц, выброшенных им? Одна из причин для беспокойства связана с тем, что газовое облако вокруг 3I/ATLAS, как известно, содержит цианид и цианистый водород— ядовитый газ, который использовался в качестве химического оружия во время Первой мировой войны", — написал он.
В тоже время ученый отметил, что такое развитие событий крайне маловероятно.
Межзвездный объект 3I/ATLAS заметили 1 июля. Ученые позже установили, что это комета из другой звездной системы. Ее кома (облако газа и пыли вокруг ядра) — около 24 километров в диаметре. Компьютерная модель показала примерный возраст: более семи с половиной миллиардов лет — на три миллиарда старше Солнца. Возможно, это самая старая из когда-либо наблюдавшихся комет.
В августе Леб рассказал, что 3I/ATLAS излучает собственный свет, похожий на свечение фар автомобиля, при этом источник свечения не установлен. Он предположил, что 3I/ATLAS может быть искусственным объектом с мощным источником энергии, способным генерировать видимый за миллионы километров свет. А месяц спустя ученый отметил, что 3I/ATLAS претерпел "аномальную эволюцию", начав менять цвет.