Ученый предупредил о риске получить "дар" от "инопланетного корабля"

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Гипотетическая вероятность сближения крупных частей мезжвездного объекта 3I/ATLAS с Землей может вызывать беспокойство из-за содержания цианистого водорода в составе газового облака вокруг кометы, Гипотетическая вероятность сближения крупных частей мезжвездного объекта 3I/ATLAS с Землей может вызывать беспокойство из-за содержания цианистого водорода в составе газового облака вокруг кометы, заявил ученый Гарвардского университета Ави Леб.

"Многие из нас <…> задаются вопросом, не принесет ли нам 3I/ATLAS межзвездный дар. Достигнет ли Земли хоть какая-нибудь из частиц, выброшенных им? Одна из причин для беспокойства связана с тем, что газовое облако вокруг 3I/ATLAS, как известно, содержит цианид и цианистый водород— ядовитый газ, который использовался в качестве химического оружия во время Первой мировой войны", — написал он.

В тоже время ученый отметил, что такое развитие событий крайне маловероятно.

Межзвездный объект 3I/ATLAS заметили 1 июля. Ученые позже установили, что это комета из другой звездной системы. Ее кома (облако газа и пыли вокруг ядра) — около 24 километров в диаметре. Компьютерная модель показала примерный возраст: более семи с половиной миллиардов лет — на три миллиарда старше Солнца. Возможно, это самая старая из когда-либо наблюдавшихся комет.